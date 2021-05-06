2021年5月6日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于成语的，问题是“成语投笔从戎最开始说的是哪位古人的事迹?”投笔从戎这句成语大家经常的看到，那么最开始是哪位古人的典故呢?下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。

成语投笔从戎最开始说的是哪位古人的事迹 5月6日蚂蚁庄园小课堂答案

今天问题：成语投笔从戎最开始说的是哪位古人的事迹？

A、班超

B、辛弃疾

正确答案:班超

“投笔从戎”的主人公是班超，班超是东汉时期的军事家，其中“投笔从戎”这个成语也是出自《后汉书·班超传》，他是一个有远大志向的人，不甘心每天写字，想的是男生就应该立功勋，后面也是有个人辉煌的事迹，更是为国家立了大功，且“投笔从戎”也是由此而来。

详细典故由来：

永平五年，兄固被召诣校书郎，超与母随至洛阳。家贫，常为官佣书以供养。久劳苦，尝辍业投笔叹曰:“大丈夫无他志略，犹当效傅介子、张骞立功异域，以取封侯，安能久事笔砚间乎!”——《后汉书·班超传》翻译:永平五年时期，班固被召见到校书郎任职，班超和母亲也来到洛阳。

家境穷困，班超在官府做抄写工作来供养（母亲），曾经掷笔长叹说:“大丈夫应当在边疆为国立功，像傅介子张骞一样，哪能老在笔砚之间讨生活呢!”