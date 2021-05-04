2021年5月4日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于庐山的，问题是“下列哪句诗描写的是庐山的景色?”描写山河的诗句可以说是非常多了，那么描写庐山的诗句到底有哪些呢?下面就来为大家详细的介绍一下蚂蚁庄园最新的答案。

下列哪句诗描写的是庐山的景色 5月4日蚂蚁庄园周二最新答案

今天问题:下列哪句诗描写的是庐山的景色？

A、横看成岭侧成峰

B、一览众山小

正确答案:横看成岭侧成峰

“横看成岭侧成峰”出自宋代苏轼的《题西林壁》，描写的是庐山景色。全诗为:“横看成岭侧成峰，远近高低各不同。不识庐山真面目，只缘身在此山中。”“一览众山小”出自唐代杜甫的《望岳》，描写了泰山的雄伟磅礴。

《题西林壁》是一首诗中有画的写景诗，又是一首哲理诗，哲理蕴含在对庐山景色的描绘之中。前两句描述了庐山不同的形态变化。庐山横看绵延逶迤，崇山峻岭郁郁葱葱连环不绝;侧看则峰峦起伏，奇峰突起，耸入云端。

从远处和近处不同的方位看庐山，所看到的山色和气势又不相同。后两句写出了作者深思后的感悟:之所以从不同的方位看庐山，会有不同的印象，原来是因为“身在此山中”。

也就是说，只有远离庐山，跳出庐山的遮蔽，才能全面把握庐山的真正仪态。全诗紧紧扣住游山谈出自己独特的感受，借助庐山的形象，用通俗的语言深入浅出地表达哲理，故而亲切自然，耐人寻味。