小鹏汽车4月交付量5,147台，连续10个月同比翻番

站长之家（ChinaZ.com）5月2日 消息:今日，小鹏汽车微博宣布截至2021年4月底，小鹏汽车本年度累计交付量已达18，487台，是去年同期的五倍。
4月总交付量5，147台，较去年同期大增285%，小鹏P7交付2，995台，小鹏G3交付2，152台。
站长之家（ChinaZ.com）5月2日 消息:今日，小鹏汽车微博宣布截至2021年4月底，小鹏汽车本年度累计交付量已达18，487台，是去年同期的五倍。
4月总交付量5，147台，较去年同期大增285%，小鹏P7交付2，995台，小鹏G3交付2，152台。
小鹏汽车创始人何小鹏表示，小鹏P5已在相对缩减的成本里做到最佳组合，作为配套，小鹏的充电桩将在所有地级市进行布局。小鹏有自有专属的充电网络和体系，而且小鹏的超充站在中国造车企业里，自营比例是最大的，现在已经达到了169家。2021年计划在全国所有地级市以及国内排名靠前的几十县级市内进行布局，做到只要车主开小鹏回老家，旁边总有地级市和县级市，就可以去充电。
气候变化是全人类面临的严峻挑战，推动社会经济向绿色低碳转型是应对气候变化的重要途径，也是推动生态文明建设、经济社会高质量发展和生态环境高水平保护的必由之路。我国已宣布2030年前碳达峰、2060年前碳中和的战略目标，在此背景下，推动绿色快递发展的重要意义不言而喻。“绿色快递除了追求经济利益这个目标之外，更要追求节约资源、保护环境这一更具经济属性的目标。”德邦快递相关负责人表示，“这涉及包装、分拣、搬运等各
华为目前正启动对线下渠道的改造升级，为引入新能源汽车销售做准备。北汽蓝谷与华为联名推出的ARCFOX极狐阿尔法S HBT有望率先入驻。此前，华为智能汽车解决方案 BU 通过官方微博预热了 ARCFOX 极狐阿尔法 S。后者定位新一代智能豪华纯电轿车，将于4月17日在上海发布。
小鹏P5搭载XPILOT3.5自动驾驶辅助系统，13个高清摄像头、5个毫米波雷达、12个超声波雷达、2个车规级激光雷达共32个传感器及1组高精度定位单元（GNSS+IMU），实现对环境的视觉+雷达的360°双重融合感知。除高速NGP外，小鹏P5还新增城市NGP功能，XPILOT自动驾驶辅助系统适用范围从高速路扩展至城市道路。能够根据导航路线，辅助驾驶员执行驾驶任务，拥有红绿灯路口通行能力;具有城市路况超车能力、定制化跟车能力、环岛通行能力、可?
4月10日晚间，小鹏汽车官方微博发布预告，表示明天有重要事情宣布，配图海报强调这次是“大事”。有网友猜测，小鹏汽车明天可能会公布激光雷达智能汽车的相关信息。此前小鹏汽车预告将会推出全球首款量产的激光雷达智能汽车。小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏透露，该车型将使用Livox生产的车规级激光雷达，同时也将是全球首款搭载激光雷达的量产智能汽车。何小鹏表示，基于视觉为主和激光雷达为辅的感知能力的融合，小鹏汽车将推出自主?
4 月 12 日，平安普惠“车e贷”重磅升级，针对保时捷、奔驰、宝马、奥迪和特斯拉五大汽车客群全面升级产品方案，通过该方案用户可获最高额度 100 万元经营性贷款用于小微企业生产经营。同时，为响应绿色金融号召，此次方案特别将新能源汽车品牌特斯拉纳入产品方案当中，以支持更多拥有新能源车的小微企业主资金需求。“车e贷”是平安普惠联合合作方共同向用户提供的一款综合性融资服务产品。据了解，此次“车e贷”升级，针对奔驰、
2019年1月，特斯拉起诉小鹏汽车员工曹光植称其偷窃Autopilot技术代码。当时，小鹏汽车回应称，在曹光植入职前后，小鹏汽车都没有发现其存在特斯拉所声称的任何可能违规行为。无端指责不会压制创新
4月14日，一段关于“小鹏汽车在充电站自燃”视频在网上流传。视频中，燃烧的小鹏汽车火势凶猛，并冒出大量白烟。随后，新京报报道这是广州天河区大都会广场附近一辆小鹏G3汽车在充电桩内发生自燃，无发生人员伤亡。
随着国家逐渐加大对新能源汽车的政策倾斜，政府和企业也在携手开展相关产品的研发与普及。 4 月 29 日， 2021 年新能源汽车下乡活动首站在江苏省溧阳正式启动，工信部装备工业一司副司长郭守刚出席。会上，快手和江苏省工信厅签订战略合作协议，双方将携手共同实施江苏省新能源汽车产业发展及推广应用战略合作，并进一步推广新能源汽车进乡镇、进机关、进企业。发展新能源汽车既是汽车产业的大趋势，也是国家发展新兴工业重点聚焦?
据公安部交通管理局数据统计，截至3月，全国新能源汽车保有量达551万辆。其中纯电动汽车保有量449万辆，占新能源汽车总量的81.53%。
「目前团队规模不大，10人以内。」小鹏汽车高层的行业人士表示「如果进展顺利，小鹏芯片有望在今年底或者明年初流片。」据了解，小鹏汽车在北美芯片项目的牵头人是小鹏汽车北美公司首席运营官 Benny Katibian，国内的负责人是小鹏汽车联席总裁夏珩。芯片研发是个复杂工程，多地进行是常态。
今天工信部发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》（第四十二批）。其中，免征车辆购置税的新能源汽车车型目录中包括上汽通用五菱汽车股份有限公司的宏光MINI EV、广汽乘用车有限公司的AION Y、重庆理想汽车有限公司的理想ONE等。
在今天上午的2021上海车展媒体日环节，小鹏汽车董事长何小鹏在P5的亮相仪式上宣布，今年底小鹏汽车将发布第五代飞行器，能够乘坐两个人。
消息人士透露，小鹏汽车的自研芯片项目已经启动数月，在中美两地同步进行，主要研发自动驾驶专用芯片。目前团队规模不大，10人以内，如果进展顺利，小鹏芯片有望在今年底或者明年初流片。
特斯拉起诉小鹏员工的事，而今终于迎来了大结局。特斯拉方面与小鹏汽车员工达成和解。小鹏汽车“感知负责人”曹光植的辩护律师周五发表声明，特斯拉已同曹光植达成和解协议此前，特斯拉起诉小鹏员工一事，被闹得沸沸扬扬。去年4月25日，针对特斯拉去年通过诉讼指责前特斯拉员工、现小鹏汽车员工曹光植窃取特斯拉自动驾驶系统Autopilot的源代码一事，小鹏汽车还做出官方回应。自特斯拉向现小鹏汽车员工曹光植发起民事诉讼后，小鹏汽
【TechWeb】4月16日，消息称曹光植的辩护律师周五发表声明，特斯拉已同曹光植达成和解协议。据悉，特斯拉前工程师、小鹏汽车“感知负责人”曹光植为其行为向特斯拉道歉，承认受雇于特斯拉期间，他把特斯拉的Autopilot源代码上传到他的个人、基于云的存储账户中，但表示他在离开特斯拉之前试图删除源代码，他对源代码的任何保留都是无意的，并且他没有向小鹏汽车或任何其他第三方披露源代码或为其利益使用源代码。目前，双方已达成?
中国汽车工业协会在今天发布了2021年3月份及第一季度国内汽车产销数据，其中新能源汽车在第一季度生产了53.3万辆，销售为51.5万辆。
昨日晚间，针对“真假Gucci腰带”一事，唯品会方面再次回应称，出于保障用户体验的考虑，为部分有退货诉求的用户办理了退货。将用户退货商品送达中国检验认证集团广东公司进行鉴定后，结果显示这些商品符合品牌/制造商公示的技术信息和工艺特征。
随着经济水平的不断发展，人民生活品质的不断提高，独立出行的需求愈加旺盛。尤其在疫情仍处于防控状态的背景下，越来越多预算有限的消费者将目光投向低速电动汽车市场。纵观整个电动四轮车行业，我们不难发现金彭新能源旗下多款车型牢牢占据畅销榜单前列，特别是旗舰车款金彭D90， 2020 年销量更是一举获得行业单品牌第一。在互联网的世界里，或许部分爆品的诞生离不开一次偶然的机遇，但我们溯源金彭D90 的成名之路，可以发现其?
继G3和P7之后，小鹏汽车又将迎来一款全新的车型——小鹏P5。近日，小鹏汽车放出了全新车型P5的最新预告图，新车将是首款量产激光雷达的智能汽车，将于4月14日正式亮相。据悉，新车定位将低于现有的小鹏P7，为纯电紧凑型轿车，预计将于10月投产，年底正式上市。从预告图来看，从实车图来看，小鹏P5沿用了小鹏P7的溜背设计，搭配尾箱上方一体成形的小鸭尾，让其极具轿跑色彩。此外，新车采用了时下流行的贯穿式尾灯设计。?
最近打造个人品牌特别火，我在朋友圈起码看到几十个人推出了打造个人品牌的课程。然后关于个人品牌，有很多说法， 比如个人品牌，个人IP，超级IP，..
5月4日消息，据国外媒体报道，当地时间4日凌晨，微软联合创始人比尔·盖茨在推特宣布与妻子梅琳达·盖茨离婚，结束了27年的婚姻。随后，比尔盖茨在..
被无数人誉为股神”的沃伦巴菲特，现在终于后继有人了。今天，91岁的巴菲特宣布，现任副董事长格雷格阿贝尔(Greg Abel)将接替他，担任伯克希尔哈撒..
自 Mozilla 为 Firefox 83 引入可选的“仅 HTTPS 模式”、以及 Chrome 90 优先为桌面和 Android 客户端选择更安全的 HTTPS 连接之后，微软也终于在..
苹果公司用剪刀式键盘结构重新取代了MacBook Pro和MacBook Air上的“创新”蝴蝶式键盘，帮了大家一个大忙。用户现在可以享受到更好的触感和整体令..
早些时候，@FrontTron 在 Twitter 上分享了一组“next Z Flip”翻盖式折叠屏智能机的谍照，可知三星至少为其准备了灰、白、紫、绿等配色选项。结合..
五一期间，最引人关注的事除了比尔盖茨离婚外，就是91岁的“股神”巴菲特终于选出继任者，他就是公司现任副董事长格雷格·阿贝尔。巴菲特现任伯克..
今天华为HarmonyOS官方微博正式开通，注册公司为华为终端有限公司。此次，官博上线，意味着华为鸿蒙系统将全面上线运营，后续的系统介绍、功能详解..
众所周知，现制奶茶是一个残酷无序的市场。一边是头部品牌风生水起， 另一边是无数创业品牌和加盟商血本无归。但我们来看一组数据:1. 年青用户接近..
目前，Redmi首款游戏手机K40游戏增强版已在全渠道开启销售，售价1999元起。作为一部追求兼顾日常使用与电竞手游的游戏手机，本次的K40游戏版在影像..
根据印度卫生部最新公布的数据，截至当地时间5月4日8时(北京时间10时30分)，过去24小时内，印度新增新冠肺炎确诊病例357229例，连续13天日增新冠病..
MSPU 报道称，游戏开发商 Epic Games 刚刚完成了对 ArtStation 的收购。作为一家托管艺术作品集的网站，ArtStation 提供了许多工具，可用于开发艺..
虽然不断改进的电池技术在提高电动汽车的续航能力方面吸引了很多人的注意，但这些机器的许多活动部件在其整体性能中发挥着作用。弗劳恩霍夫可靠性..
来自The Information的报道证实，Google Stadia的副总裁兼产品主管John Justice已经离开Google。媒体通过Google的一份声明收到了Justice离职的确认..
凤凰网科技讯 5月4日消息，宣布与妻子梅琳达离婚的比尔盖茨在微博发文，表示希望家庭能获得空间和隐私。比尔盖茨微博截图当地时间3日，比尔盖茨和..
CRISPR-Cas9是一种革命性的基因编辑工具，但它并非没有缺点。现在，哈佛大学的科学家们展示了一种被称为Retron Library Recombineering（RLR）的替..
上周，FCC代理主席Jessica Rosenworcel宣布了紧急宽带福利计划的开始日期。从2021年5月12日开始，符合条件的家庭将能够加入该计划，从经批准的供应..
在讲述了有关“Navi 33”GPU 的故事之后，@KittyYYuko 又在 Twitter 上分享了有关“Navi 31”GPU 的最新爆料。WCCFTech 报道称：用于 AMD 下一代 ..
三星流行的中端Galaxy A系列不断扩军，在正式亮相之前，三星刚刚在其网站上列出了Galaxy A82 5G这一新型号。在一个专门用于列出三星机型系统更新时..
LG能源解决方案公司已经在其与通用汽车公司的合资企业Ultium Cells在俄亥俄州Lordstown的第一家电池工厂应用了新的脱气工艺。脱气过程是指在袋装电..