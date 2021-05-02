小鹏汽车4月交付量5,147台，连续10个月同比翻番

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小鹏汽车4月交付量5,147台，连续10个月同比翻番

2021-05-02 09:22 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月2日 消息:今日，小鹏汽车微博宣布截至2021年4月底，小鹏汽车本年度累计交付量已达18，487台，是去年同期的五倍。

 4月总交付量5，147台，较去年同期大增285%，小鹏P7交付2，995台，小鹏G3交付2，152台。

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