小鹏汽车4月交付量5,147台，连续10个月同比翻番

【TechWeb】4月16日，消息称曹光植的辩护律师周五发表声明，特斯拉已同曹光植达成和解协议。据悉，特斯拉前工程师、小鹏汽车“感知负责人”曹光植为其行为向特斯拉道歉，承认受雇于特斯拉期间，他把特斯拉的Autopilot源代码上传到他的个人、基于云的存储账户中，但表示他在离开特斯拉之前试图删除源代码，他对源代码的任何保留都是无意的，并且他没有向小鹏汽车或任何其他第三方披露源代码或为其利益使用源代码。目前，双方已达成?