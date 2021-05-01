微信最新Windows内测版发布：可以在PC端愉快刷朋友圈了

站长之家（ChinaZ.com）5月1日 消息:今年3份，macOS 版微信发布了新的内测版，支持在 PC 端刷朋友圈，而现在Windows版微信也迎来了这一功能。

今日，微信发布了Windows3.3.0内测版增加了浏览朋友圈功能。此外，用户还还可在搜一搜中搜索公众号、小程序、表情、视频、文章等内容。

当然，目前内测版本仅限有内测资格的用户获取，对于普通用户还需要再等一段时间。这个功能你期待吗?