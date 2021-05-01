微信最新Windows内测版发布：可以在PC端愉快刷朋友圈了

站长之家（ChinaZ.com）5月1日 消息:今年3份，macOS 版微信发布了新的内测版，支持在 PC 端刷朋友圈，而现在Windows版微信也迎来了这一功能。
今日，微信发布了Windows3.3.0内测版增加了浏览朋友圈功能。此外，用户还还可在搜一搜中搜索公众号、小程序、表情、视频、文章等内容。
当然，目前内测版本仅限有内测资格的用户获取，对于普通用户还需要再等一段时间。这个功能你期待吗?
站长之家（ChinaZ.com）5月1日 消息:今年3份，macOS 版微信发布了新的内测版，支持在 PC 端刷朋友圈，而现在Windows版微信也迎来了这一功能。
今日，微信发布了Windows3.3.0内测版增加了浏览朋友圈功能。此外，用户还还可在搜一搜中搜索公众号、小程序、表情、视频、文章等内容。
当然，目前内测版本仅限有内测资格的用户获取，对于普通用户还需要再等一段时间。这个功能你期待吗?
继Mac之后，Windows版微信终于迎来重要更新，增加了浏览朋友圈功能。此次可升级的是3.3.0内测版，除了朋友圈浏览，还可在搜一搜中搜索公众号、小程序、表情、视频、文章等内容。和手机端类似，Windows端微信朋友圈图标同样有角标计数，已提醒相关动态等。不过，需要注意的是，内测版本仅限有内测资格的用户获取。其实早在3月份，Mac平台微信迎来3.0.0正式版。作为一个大版本更新，内容不少，尤其是终于开放浏览朋友圈。Windows版已
日前微软通过官方博客宣布，将向 Windows10用户推送「新闻和兴趣」任务栏小工具，该工具开启后将在任务栏中呈现天气信息，鼠标悬停后则会呈现用户感兴趣的新闻、体育、股票、交通等资讯的信息面板。
这两天，iOS微信已经先安卓一步，更新到了8.0.3版本。看起来像是小小的一次迭代，但却升级了很多重磅功能!
文丨语鹦企服私域管家好消息好消息，企业微信更新到3.1.6啦!这次更是增强了与微信的连接!语鹦企服为大家整理了重要的更新清单，快来看看吧~1.视频号打通企业微信以往大家想要通过视频号给自己的企业微信客户和客户朋友圈宣传时，总是苦恼企业微信不支持，一发送，企业微信客户看见的就是【不支持此消息类型】，而客户朋友圈更是没有视频号消息发送入口。但这次更新后，企业微信连接微信功能持续升级，视频号打通了企业微信，当企业
在 Windows 10 21H2 功能更新的最新预览版中，微软对“管理工具”文件夹进行了升级，为集合中增加了很多的工具。在最新的 Build 21354 更新中，微软将“管理工具”（Administrative Tools）替换为“Windows 工具”（Windows Tools），其中包含了更多的工具。微软将“Windows 系统”（Windows System）、“Windows 附件”（Windows Accessories）、“Windows PowerShell”等快捷方式移动到 Windows Tools 文件夹中。微软逐渐将控制?
面向 Windows 10 Version 1909 功能更新用户，今天微软发布了 KB5001396 累积更新。用户除了可以通过检查 Windows Update 或者 WUSU 服务进行自动更新之外，也可以通过本文下方的链接进行手动离线安装。需要注意的是，KB5001396 是可选更新，意味着并非强制 Version 1909 用户进行更新，不过它会整合到下个月补丁星期二活动日发布的累积更新中。如果你决定跳过这个补丁，你将在下个月的周二补丁中得到同样的一套错误修复。在安装该
提起微信，很多网友都是又爱又恨。作为国民级别的社交产品，微信现在已成为我们日常生活必不可少的一部分。不管是作为社交软件、移动支付软件也好，生活服务平台也罢，可以说微信这款产品的地位是不可撼动的，普通民众的生活已经很难离开微信的陪伴了。
任务管理器是 Windows 10 系统中非常重要的一个工具，微软正通过对新控件的支持来进行改进。在最新的预览版中，Windows 10 任务管理器引入了两个新功能，其中一个能够减少系统资源占用。在任务管理器中，用户可以监控所有运行进程的内存、处理器、硬盘和网络使用情况。用户也可以通过任务管理器来强制关闭某些进程，也可以定位程序的安装目录。简单来说，就是允许用户发现可疑进程，并强制停止运行。在过去几年里，微软对任务管理?
在过去的两个月里，微软一直在测试一种新的个性化设置，它将提供建议的工具来帮助你优化Windows 10。微软表示，根据用户的设备使用场景，它将提供来自不同类别的工具、服务和提示的建议，如工作、游戏、娱乐等，需要注意的是这种提醒功能仅限于指引，并不会替用户主动调整系统设定。正如预期的那样，“设备使用”功能将专注于软件方面，根据设置应用，"设备使用"将只显示定制化建议，以帮助发现新的程序和相关服务。在预览版更新的
近日，微信公布了《个人帐号发布色情及违禁品信息处理公告》称，近期通过用户投诉，发现仍有少量用户存在利用微信发布壮阳、催情等两性药品、保健品、色情资源等营销信息的违法违规行为。
国外的vps云服务器主机商其实是很少提供可以支持windows的vps服务器，主要是因为占用的资源会比Linux的大，不过近两年越来越多了，下面就来为大家分享几个支持windows的vps云服务器推荐。
随着2月份的Windows 10更新，微软破坏了两项功能，一些用户的英特尔网络摄像头和文件历史备份工具。虽然微软在反馈中心的帖子中承认了网络摄像头的问题，但该公司从未承认Windows 10内置备份功能存在问题。对于那些不熟悉的人来说，文件历史记录是Windows 10的备份解决方案，可以将特定的文件或文件夹保存到备份设备中。文件历史记录是一种自动备份工具，也被称为 "设定后就忘记的备份方案"，它要求你有一个外部驱动器连接到你的电
根据 Reddit 社区上多个游戏子版块上的多个游戏帖子，微软近期发布的 Windows 10 累积更新产生了一些比较严重的问题。导致游戏问题的累积更新是 KB5001330 和 KB5001337，导致图形驱动程序错误。网友 Danny1145 在帖子中写道：没错，我在 RTX 3070 和 R5 3600 上都出现了这种情况。在《毁灭战士：永恒》中出现持续的停顿情况。这个游戏 BUG 似乎是安装 Windows 10 累积更新之后出现的，一般通过多次重装更新、多次重装显卡驱动或多
通过搜索发现，盒马集市已入驻微信小程序，正以新人优惠、拉新奖励等方式快速拓展用户。除了盒马集市，闲鱼也向微信提交了小程序申请。申请通过后，平台将支持用户在小程序内购买闲置物品、在用户间分享链接，提升购物分享体验。
继上线“抖一抖”功能、测试“朋友聊天室功能”之后，抖音现在又开始内测“个人名片”功能了，新功能有什么用呢?
4月26日消息，有网友发现，抖音已经上线“抖一抖”功能，该功能的使用类似于微信的“摇一摇”功能，晃动手机后，可以发现身边同时在摇的新朋友。具体来说，在刷抖音时，晃动一下手机，抖音顶部会出现一个条幅，点击进入后的界面显示“身边同时抖一抖的朋友，将出现在这里”。与微信“摇一摇”不同的是，抖音“抖一抖”只会匹配到身边的人，而微信还能摇到千里之外的人。抖音表示，通过“抖一抖”发现附近的朋友后，关注这位朋友，?
今年1月19日，2021微信公开课Pro版的微信之夜上，“微信之父”张小龙透露，微信即将有自己的输入法，目的是保护用户隐私。张小龙称，微信原来并不想做输入法，但收到了很多用户的投诉，称自己的聊天记录被输入法窃取了，因为输入什么就会看到相应的广告。微信并不保存聊天记录，也规定谁看用户的聊天记录，就会被开除，所以出于保护用户隐私的目的，微信要自己做一个输入法，不久之后就会进行灰度测试。随后3月12日，腾讯申请注册?
早在 Windows 7 时代，微软就为自家桌面操作系统引入了 Title Bar Window Shake 功能（又名 Aero Shake）。顾名思义，这项功能允许用户用鼠标指针拖住当前应用程序的标题栏，然后通过左右晃动多次的方式，将其它窗口都最小化（重复操作可恢复）。然而 Windows Latest 刚刚发现，微软已经在 Windows 10 21H2 编译版本中默认禁用了该选项。在打开了一大堆应用程序窗口的情况下，Aero Shake 能够瞬间还你一个清爽的桌面。但或许是考虑
有酷安网友 @聊城 爆料，微信已开始内测“微信键盘”，获得内测资格的用户可在“我—设置—插件”中心查看并开启。从网友的体验来看，微信键盘通过插件方式，与传统虚拟键盘一样，需要在手机的输入法管理中开启才能使用。在2021微信公开课Pro版的微信之夜上，“微信之父”张小龙曾透露，微信即将有自己的输入法，不久之后就会进行灰度测试，而微信推出输入法的目的是保护用户隐私。
删除微信聊天记录后如何恢复？微信记录删除后要想快捷恢复，大家一定要掌握一些恢复技巧，比如从删除途径恢复，还有技术恢复，或者直接备份恢复等。只要掌握了相应的删除技巧才能帮你成功恢复删除的微信记录。下面小编就介绍三个恢复技巧，大家可以收藏使用哦！从删除途径恢复微信记录删除微信聊天记录后如何恢复？微信记录删除的方式有许多种，其中就有系统的误删除，当你的微信记录是由于手机系统删除的，那就可以利用“帮助与反
多国政府和许多汽车制造商都希望推动消费者远离内燃机汽车，转向电动汽车。但由于缺乏可用的充电基础设施，以及与传统内燃机汽车相比所带来的的额..
根据最新披露的有关苹果公司选择的一个商业伙伴的信息，苹果手表可能获得测量血压、血糖和血液酒精含量的能力。Rockley Photonics公司开发了非侵入..
供应链分析师郭明錤称，苹果计划在今年下半年发布第六代iPad mini，这表明小尺寸iPad的发布时间将推迟。在与2023年推出8英寸可折叠iPhone有关的说..
5月3日，广州一特斯拉疑似刹车失灵引发热议。据南财视频报道，5月1日，广州市黄埔缘地中央广场停车场一辆特斯拉汽车疑似刹车失灵，撞上水泥柱。并..
苹果的12.9英寸M1 iPad Pro是今年唯一采用迷你LED屏幕的机型，为寻求显示屏升级的用户提供了充分的购买理由。事实证明，根据最新报告，这款平板电..
弗吉尼亚州麦克阿瑟中心的Apple Store将永久关闭，这也是继该商场许多知名门店关闭之后的又一次关闭。正如之前报道的那样，苹果公司一直计划关闭其..
上个月底，华为鸿蒙2.0系统正式开始公测，不少用户已经报名参加并收到了华为的推送。升级之后，系统核心由基于安卓定制的EMUI 11切换到鸿蒙OS。今..
虽然在最后一分钟AMD Zen 3 "znver3 "的改进被合并到最近发布的GCC 11当中，但最近首次亮相的LLVM 12.0在Zen 3的支持方面并不那么幸运。在LLVM 12..
据国外科技媒体报道：媒体报道援引分析师郭明志的话说，苹果计划在2023年推出一款带有8英寸OLED显示屏的可折叠iPhone。该公司预计，在第一年的销售..
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专注口腔健康护理的宋老师，发现近年来电动牙刷是越来越火了，以前牙医其实很少主动推荐的，但现在有些不伤牙的品牌也开始成为牙医们的推荐对象。..
在产业数字化升级和业务上云的趋势下，传统基于边界的安全防护理念难以应对企业面临的各类安全风险，以“持续验证，永不信任”为核心的零信任作为..
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