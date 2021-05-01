违规收集使用个人信息！网信办通报输入法等33款APP

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违规收集使用个人信息！网信办通报输入法等33款APP

2021-05-01 10:28 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月1日 消息:今日，网信办官方对外通报3款App违法违规收集使用个人信息情况，包括搜狗输入法、讯飞输入法、百度输入法、高德地图、百度地图、腾讯地图等均被通报，存在的安全问题为，违反必要原则，收集与提供的服务无关的个人信息。

网信办称，，针对人民群众反映强烈的App非法获取、超范围收集、过度索权等侵害个人信息的现象，国家互联网信息办公室依据《中华人民共和国网络安全法》《App违法违规收集使用个人信息行为认定方法》等法律和有关规定，组织对输入法、地图导航等常见类型公众大量使用的部分App的个人信息收集使用情况进行了检测。

根据通报，被通报的输入法类App包括:搜狗输入法、讯飞输入法、百度输入法、QQ输入法等多款知名APP。地图导航类App包括:高德地图、百度地图、腾讯地图、北斗导航等。即时通信类App则只有一款，也就是连信。

网信办要求，针对检测发现的问题，相关App运营者应当于本通报发布之日起10个工作日内完成整改，并将整改情况报我办网络数据管理局，逾期未完成整改的我办将依法予以处置。

一、输入法类App情况

二、地图导航类App情况

三、即时通信类App情况

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    凤凰网科技讯 5月1日消息，近期，针对人民群众反映强烈的App非法获取、超范围收集、过度索权等侵害个人信息的现象，国家互联网信息办公室依据《中华人民共和国网络安全法》《App违法违规收集使用个人信息行为认定方法》等法律和有关规定，组织对输入法、地图导航等常见类型公众大量使用的部分App的个人信息收集使用情况进行了检测。现将有关情况通报如下：一、输入法类App情况二、地图导航类App情况三、即时通信类App情况四、工作?

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