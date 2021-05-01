小米扎心！近期发现其他市场主体5件恶意抢注批量申请Redmi商标事件

站长之家（ChinaZ.com）5月1日 消息:4月30日晚间，小米法务部品牌保护组官微小米品牌安全发文称，最近发现有其他市场主体恶意抢注批量申请Redmi商标事件5件。

小米方面指出，虽然商品类别仅涉及纸、书籍、文具等，并不影响我们在手机等主营产品上的使用，但是本着对用户负责任的态度，避免用户混淆，所以我们对其展开了合法的品牌保护行动。

该公司还指出，小米法务团队已成功处理了多起恶意抢注商标案件。例如:中山奔腾等恶意抢注“小米生活”案，法院判定赔偿我司经济损失5000余万元;佛山小米等恶意抢注“小米”案，法院判赔我司经济损失1500余万元;小米卫浴抢注“小米卫浴”案，法院裁定其立即停止攀附我司商誉搭便车的行为。

值得一提的是，企查查APP显示，4月26日，小米科技有限责任公司与国家知识产权局其他二审行政判决书公开，小米公司就“Redmi”品牌的恶意抢注再次向国家知识产权局提起上诉，判决结果为驳回上诉，维持原判。

以下为小米品牌安全微博全文:

相信大家都知道“Redmi”是小米公司的重要品牌，所以我们对其进行了积极的商标申请布局。最近，我们发现有其他市场主体恶意抢注批量申请Redmi商标事件5件，虽然商品类别仅涉及纸、书籍、文具等，并不影响我们在手机等主营产品上的使用，但是本着对用户负责任的态度，避免用户混淆，所以我们对其展开了合法的品牌保护行动。

此前，小米法务团队已成功处理了多起恶意抢注商标案件。例如:中山奔腾等恶意抢注“小米生活”案，法院判定赔偿我司经济损失5000余万元;佛山小米等恶意抢注“小米”案，法院判赔我司经济损失1500余万元;小米卫浴抢注“小米卫浴”案，法院裁定其立即停止攀附我司商誉搭便车的行为。

近年来“抢注商标”盛行，并已经形成灰色产业链条。在国家加强知识产权保护的大背景下，国家知识产权局正在出台各类政策予以严厉打击。虽然恶意主体层出不穷、成功打击需要一定周期，但是本着对消费者负责的宗旨，小米公司积极响应国家号召，坚决打击恶意抢注、蹭流量、搭便车等行为，保护小米品牌形象，避免消费者受到不必要的误导以及损失。

劳动节到来之际，我们再次感谢广大消费者对小米品牌的热爱与理解。

这是有人节前要冲一波KPI嘛?都散了吧，五一国际劳动节快乐哦。