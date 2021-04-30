13家被金融管理部门约谈网络平台企业表态：将高度重视自查和整改工作

站长之家（ChinaZ.com）4月30日 消息:针对“金融管理部门约谈13家网络平台企业”一事，13家被约谈网络平台企业表态称，将高度重视自查和整改工作，在金融管理部门的指导下，全面对标金融监管要求，制定整改方案，认真落实到位。在全力保证金融业务合规性和连续性的同时，将继续坚持服务实体经济和人民群众的本源，进一步增强社会责任，维护公平竞争市场环境。将稳妥有序抓好整改，自查整改期间保持企业正常经营和业务连续性，不出现处置风险的风险，不影响普惠金融服务。

据新华社消息，其中，滴滴金融有关负责人表示，尽管在金融领域起步较晚，但滴滴金融要做到合规发展，确保业务全面纳入监管。公司将认真研究监管要求，按时按要求整改到位。

360数科有关负责人表示，针对此次金融管理部门指出的问题，360数科将全面认真整改，提升合规水平，不忘科技为人民服务的初心，加大科技投入，为实体经济和小微企业提供更好的服务。

据了解，昨日，人民银行、银保监会、证监会、外汇局等金融管理部门，联合对部分从事金融业务的网络平台企业进行监管约谈，腾讯、度小满金融、京东金融、字节跳动、美团金融、滴滴金融、陆金所、天星数科、360数科、新浪金融、苏宁金融、国美金融、携程金融等13家网络平台企业实际控制人或代表参加了约谈。

金融管理部门指出，近年来，网络平台企业在提升金融服务效率和金融体系普惠性、降低交易成本方面发挥了重要作用，发展的总体态势是好的，但同时也普遍存在无牌或超许可范围从事金融业务、公司治理机制不健全、监管套利、不公平竞争、损害消费者合法权益等严重违规问题。此次联合监管约谈的从事金融业务的网络平台企业，具有综合经营特征且业务规模较大、在行业内有重要影响力、暴露的问题也较为典型，必须率先严肃纠正。

金融管理部门针对当前网络平台企业从事金融业务中普遍存在的突出问题提出了整改要求。