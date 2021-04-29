蚂蚁集团计划免费开放“行为识别”首席AI科学家：AI公平性应保障用户权益

我国视障人群有1700万人，弥合数字鸿沟、让弱势群体享受到数字时代的发展红利，是互联网公司的平台责任所在。记者近日获悉，蚂蚁集团已完成了“空中手势”验证码识别方案的研发。该方案利用“行为识别”技术帮助视障群体通过“验证码”关卡，此外蚂蚁计划把该方案免费开放给更多企业。

4月28日，在出席科学公益组织 “未来论坛” 的活动中，蚂蚁集团首席AI科学家漆远透露了上述消息。他表示，技术研究者和开发者对于AI公平性理念的认同和对公平性问题的了解，是用户公平权益保护意识的重要体现。

数据显示，中国共有超过1700万视障人士，这意味着平均不到100个人中就有一位视障人士。目前主流的智能手机系统会自带读屏功能，视障用户的手触摸到屏幕上，就会听到相应的文字，进而顺利地使用智能手机。

然而，这样的“无障碍体验”并非总是顺畅的。目前，移动应用端上“图形滑块验证码”被广泛使用，以防范黑产利用机器批量刷单抢票等恶意行为。但由于该方案对于视觉能力的要求，视障人群无法顺利通过验证码关卡，这已经成为视障群体数字生活中最大的困扰之一。

有行业人士认为，AI模型在决策中，将视障人群与黑产一起阻挡在了数字化服务的大门之外，客观上造成了弱势群体的公平性权益受损。

蚂蚁集团首席AI科学家漆远透露，经过一段时间的努力，蚂蚁安全实验室已经完成一套“空中手势”验证码识别方案的研发，可以利用“行为识别”技术帮助视障群体通过“验证码”关卡。目前，这套方案已进入最后的开发测试阶段，即将在支付宝上线。

他介绍，蚂蚁集团将把方案免费开放给更多企业，以鼓励越来越多的企业能够参与到AI公平性思考、解决方案探索的工作中来。

保障用户权益，让技术的发展真正服务于人，是每一位科技从业者和每一家科技企业的责任。

在漆远看来，在AI系统被越来越广泛使用的今天， AI的可信与公平性发展面临着三大挑战:第一，如何确保AI系统的可靠性、抗打击性、可解释性;第二，如何发展可落地的隐私计算技术;第三，如何从法律、社会及技术的多视角理解和定义AI公平性，减少数据和算法偏差，推进AI公平性的落地。

他提出，借助AI公平性技术的探索和研究，研究者有机会从法律和社会层面理解和定义“公平性”，驱动技术，有效防范“非人为”不公平性问题产生。

“AI公平性技术的发展将是未来十年AI领域的重要课题，这绝不是任何一家公司能够实现的，需要唤起全行业的重视和协作”， 漆远表示，如果说，可信性决定了人工智能技术能走多远，而公平性则决定了人工智能技术能走多快。可信与公平，已经成为制约数字化时代人工智能技术发展的核心因素，也成为了全行业当前及未来，共同面临的话题。