国内知名开发平台微擎服务费到期后将全面停用该应用 站长发起维权

站长之家（ChinaZ.com）4月29日 消息:今日，有用户向站长之家反馈国内知名开发平台微擎系统近日更改用户协议引发众多站长不满，千名站长准备发起维权。

4月26日下午，微擎官方发布2.7.6版本更新通知，通知中说明应用管理菜单增加应用维护状态，停止维护（“停止维护状态”跟随应用下架状态）的应用周期服务到期后，系统将不限制该应用分配给新的账号进行使用。此外，微擎用户服务费到期后该应用将全面停用，而这项条款将于近期上线。

通知发出后，一石激起千层浪，有站长在贴吧表示，根据早前微擎系统官方公告明确表示“用户购买的微擎源码透明，开放，一切数据及资源架设都在自己的服务器上，保证数据的独立性、安全性和可控性”。

然而现在的事实情况是，用户自己服务器上购买的应用到期后，在用户并不需要更新维护的情况下，官方会远程自动停用用户使用该应用的网站。

而在2018年微擎应用服务费的公告中也明确说明，用户购买的应用模块到期后不会，不续费并不会影响正常使用，只有在需要更新时才需要付费进行正常更新。但是根据最新通知，用户到期的应用必须续费更新，不更新会直接被远程停用。

有站长认为，微擎这一做法涉嫌垄断，是霸王条款，所有的商业行为都必须要遵守契约精神，不应随意更改用户协议条款，他们将组织站长发起维权。

对于此事，站长之家将持续关注。