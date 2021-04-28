马斯克发布相关推文促使狗狗币大涨 网友：找人接盘罢了

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马斯克发布相关推文促使狗狗币大涨 网友：找人接盘罢了

2021-04-28 17:17 · 稿源：站长之家

2021年年初以来，狗狗币最高涨幅逼近100倍，马斯克频繁带货，是狗狗币暴涨的原因之一。

刚刚，马斯克再次发布与狗狗币相关推文，推文发出后，狗狗币短线拉涨约0.05美元，现报0.31美元/枚。

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4月初，马斯克在推特上表示将使用SpaceX把一枚狗狗币带到月球上。消息一出，狗狗币直线拉升，当天大涨15%。

今年2月4日，马斯克突然发推“Doge”，狗狗币涨幅迅速攀升50%。

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有网友表示，马斯克卖力带货狗狗币只不过想找人接盘罢了。

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