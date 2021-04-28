马斯克发布相关推文促使狗狗币大涨 网友：找人接盘罢了

据外媒报道，未来的火星探索者，准备好一些人寿保险吧。SpaceX创始人埃隆·马斯克在最近的一次直播中就直言不讳地指出了前往这颗红色星球旅行的危险，他并没有为人们勾勒出一幅乐观的图景。马斯克在跟X Prize基金会创始人兼主席Peter Diamandis的直播中谈到了该组织的1亿美元奖金，据悉，该奖金用于奖励那些能够开发出数十亿吨规模的碳去除技术的人。。这项为期四年的比赛始于地球日，由马斯克和他的马斯克基金会资助。在约12分钟?