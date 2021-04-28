马斯克发布相关推文促使狗狗币大涨 网友：找人接盘罢了

2021年年初以来，狗狗币最高涨幅逼近100倍，马斯克频繁带货，是狗狗币暴涨的原因之一。
刚刚，马斯克再次发布与狗狗币相关推文，推文发出后，狗狗币短线拉涨约0.05美元，现报0.31美元/枚。
4月初，马斯克在推特上表示将使用SpaceX把一枚狗狗币带到月球上。消息一出，狗狗币直线拉升，当天大涨15%。
今年2月4日，马斯克突然发推“Doge”，狗狗币涨幅迅速攀升50%。
有网友表示，马斯克卖力带货狗狗币只不过想找人接盘罢了。
2021年年初以来，狗狗币最高涨幅逼近100倍，马斯克频繁带货，是狗狗币暴涨的原因之一。
刚刚，马斯克再次发布与狗狗币相关推文，推文发出后，狗狗币短线拉涨约0.05美元，现报0.31美元/枚。
4月初，马斯克在推特上表示将使用SpaceX把一枚狗狗币带到月球上。消息一出，狗狗币直线拉升，当天大涨15%。
今年2月4日，马斯克突然发推“Doge”，狗狗币涨幅迅速攀升50%。
有网友表示，马斯克卖力带货狗狗币只不过想找人接盘罢了。
今日晚间，特斯拉CEO马斯克在社交媒体上表示，SpaceX将把一枚狗狗币带到月球上。受此消息影响，狗狗币涨幅扩大至30%。
4月1日，马斯克在社交媒体上表示，Space X将把一枚狗狗币带到月球上。受该消息影响，狗狗币价格暴涨，日内涨幅达19.50%，市值涨至80亿美元。
起源于一个玩笑的狗狗币”，如今玩笑开大了，市值已经涨上天了是众多投资人对其普遍看法。但是，这个天有多高，目前还没有投资者和机构，给出准确的答案。而在此之前，在马斯克等名人效应的带动下，狗狗币的币值还将会进一步攀升。
之前狗狗币（Dogecoin）大涨的新闻频繁登上热搜。这个诞生于2013年12月，用户数仅次于比特币的第二大虚拟货币，在过去的一年之间的价格已经增长了400倍，总市值超过500亿美元，并成为了第五大的加密货币。
过去的两天，加密货币Dogecoin（狗狗币）在狂野的交易中创下历史新高后迎来了暴跌。曾经一度总市值高达600亿美元的狗狗币，在4月19日一天内跌幅达到了14.22%，最低下探到了27美分左右。
今年以来，加密货币Dogecoin（狗狗币）频频引发关注，现在“狗狗币”商标已被抢注。
在线销售网站新蛋网（Newegg）宣布，消费者现在可以使用狗狗币进行支付。现在用户只需在结帐页面上的付款部分中单击「编辑」，然后选择 BitPay。然后，客户可以使用其电子钱包中保存的狗狗币完成交易。
今日，狗狗币价格继续上涨超20%，现报0.32美元/枚。一年内狗狗币价格涨幅超过了400倍。而今年年初以来，狗狗币的涨幅达近100倍。4月16日，狗狗币成为全球市值第八大的加密货币。
2021 年年初以来，狗狗币最高涨幅逼近 100 倍；若从 2020 年 3 月 13 日低点0. 001158 美元算起， 13 个月的时间，狗狗币价格最高上涨 405 倍。
狗狗币诞生于2013年12月8日，其使用秋田犬作为吉祥物，是国际上用户数仅次于比特币的第二大虚拟货币，同时狗狗币交易过程比比特币更加便捷。据媒体报道，4月16日晚间，狗狗币一度暴涨超200%，一周内上涨超500%，总市值已超500亿美元（约合人民币3千亿元）。值得一提的是，狗狗币2021年1月1日开盘报0.004619美元/枚，2021年4月16日最高报价已达到0.47美元/枚，年内价格暴涨超百倍。据悉，此次狗狗币暴涨或与SpaceX太空探索公司CEO埃
据国外媒体报道，在过去几个交易日中，狗狗币的价格一直处于高位。
在全球数字货币中，比特币、以太币最为知名，而狗狗币是比较特殊的，起源于一个玩笑，但是最近大涨，悄然成为数字货币的巨头。狗狗币源于2013年，历史不算短，用户数仅次于比特币，但价格很低，之前都是几美分而已，但是这一年来大涨，从去年3月到现在的13个月里，币值涨了400多倍，比特币都没有这么夸张。这几天狗狗币价格剧烈波动，4月15日，狗狗币大涨50%；4月16日再度暴涨，24小时内涨幅一度达250%，最高触及0.47美元/枚，总市
据国外科技媒体报道：一位33岁的美国人声称他成为了一名34岁的"狗狗币百万富翁"。4月15日，他在2月份在狗狗币上投资了超过18万美元。
在狗狗币价格飙升后，已有超过13万人签署请愿书，呼吁亚马逊使用狗狗币作为付款方式。该请愿书提到，亚马逊通过不提供狗狗币来“疏远许多没有传统银行账户的人”。
加密货币投资公司Galaxy Digital创始人Novogratz表示，狗狗币“确实没有用途”，并认为加密“泡沫”存在于代币，而不是比特币。
特斯拉CEO埃隆·马斯克在周一盘后的财报电话会议上表示，该公司在第一季度曾面临「疯狂的」供应链困难，全球半导体芯片短缺和港口延误都影响了其生产目标。
昨日晚间，共享充电宝品牌街电与搜电正式宣布合并，双方将共同组建全新的集团公司。“街电"与"搜电"将作为同一集团公司旗下的两大子品牌，并保持原有的业务和团队独立运营。
据外媒报道，狗狗币（Dogecoin）目前已经成为全球市值第八大的加密货币。根据 CoinMarketCap 的数据，截止发文，Dogecoin的价格超过了0.18 美元，市值约为238 亿美元。
马斯克近期似乎热衷于给自己改名了。据外媒报道，上个月，马斯克在推特个人资料中加入了“特斯拉电音之王”（Technoking of Tesla）称号。日前，他又增加了“火星皇帝”（Imperator of Mars）称号。对于新增加的称号，马斯克本人并没有过多的解释。不过，其本人早已展示了对火星的向往，还宣布了“殖民火星计划”。作为美国太空探索技术公司（SpaceX）的创始人，马斯克早在2012年就宣布了其雄心勃勃的“殖民火星计划”，计划在未来
据外媒报道，未来的火星探索者，准备好一些人寿保险吧。SpaceX创始人埃隆·马斯克在最近的一次直播中就直言不讳地指出了前往这颗红色星球旅行的危险，他并没有为人们勾勒出一幅乐观的图景。马斯克在跟X Prize基金会创始人兼主席Peter Diamandis的直播中谈到了该组织的1亿美元奖金，据悉，该奖金用于奖励那些能够开发出数十亿吨规模的碳去除技术的人。。这项为期四年的比赛始于地球日，由马斯克和他的马斯克基金会资助。在约12分钟?
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