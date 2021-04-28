苹果将削减AirPods的产量 AirPods3或在Q3推出

有着苹果爆料一哥之称的郭明錤，今天给出的最新消息称，iPhone 13的摄像头相比上代升级幅度有限，而真正大幅升级的是在明年。天风国际发布的报告显示，预计舜宇光学仍会在 2021 年下半年开始出货iPhone镜头，但2021年iPhone 13的f1.5 7P广角镜头订单比重可能低于3%。在这之前，郭明錤给出的报告显示，2H22新款iPhone会有四款机型，其中高配版是6.7英寸和6.1英寸，而这两个屏幕版本也都有相应的低配，其中高配版的主摄将升级至4800?