苹果将削减AirPods的产量 AirPods3或在Q3推出

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 主题 > 苹果最新资讯 > 正文

苹果将削减AirPods的产量 AirPods3或在Q3推出

2021-04-28 16:12 · 稿源：站长之家

据日经新闻消息，苹果将削减AirPods约20%-30%的产量，原因是市场需求放缓。

此前，苹果曾预测2021年将出货1.1亿AirPods系列耳机。

QQ截图20210428161303.png

据悉，苹果在2020年出货了1.089亿台智能个人音频设备，包括AirPods和Beats耳机。

近日还有消息称，第三代AirPods预计将在第三季度推出，这或将为AirPods销量带来转机。

对此，网友们纷纷催促苹果:“新—代AirPods什么时候出”“用了三年准备换了”。

QQ截图20210428155800.png

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 没有Apple Car，没有AirPods 3苹果“春晚”看了个寂寞？

    “难道还有下半场?”网友们在看完凌晨的苹果“春晚”后这样评论道。4月21日凌晨，此前在传闻中一推再推的苹果春季发布会，仅用了1个小时便“匆匆结束”。

    AppleCar AirPods3 苹果

  • 消息称苹果将削减AirPods的产量20%-30%

    据日经新闻的报道，苹果将削减AirPods耳机大约20%-30%的产量，原因是市场需求放缓，同时也受到来自其他竞争对手的压力，部分消费者选择了其他品牌的耳机产品。

    苹果 AirPods 苹果耳机

  • 因销量下滑 苹果今年将削减AirPods 25%-30% 的产量

    据国外媒体报道，根据日经亚洲的一份新报告，由于无线耳机行业竞争加剧，苹果今年将削减AirPods 25%-30% 的产量。

    airpods 苹果 ipad

  • 苹果还未发布 华强北厂商已做出AirPods 3

    airpods 耳机

  • 山寨AirPods 3的“深圳速度”令人啼笑皆非

    如无意外，今年的苹果发布会上肯定是少不了AirPods3的。不过，就算苹果不发布也没关系，因为万能的华强北已经开始出货了，如果你有渠道，你就能够比库克更早用上“AirPods3”。

    AirPods 苹果 华强北

  • 苹果发布会定档4月20日：曝AirPods 3有望登场 新增降噪

    4月14日凌晨，苹果正式宣布将于北京时间4月21日凌晨1点召开线上春季特别活动。按照惯例，苹果将会在此次发布会上带来新一代的iPad系列产品，其中就包括万众期待的Mini LED屏版本的iPad Pro，以及全新外观的iPad mini。除此之外，还有消息称传闻已久的AirPods 3将有望在此次发布会上正式登场。虽然此前著名苹果分析师郭明錤曾预测，AirPods 3将于第三季度实现量产，无缘苹果春季新品发布会。但供应链早在一个月前就传出的消息称，苹

    苹果 苹果发布会

  • 谷歌收购3D音频初创公司Dysonics，对标苹果AirPods Pro空间音频功能

    谷歌可以在未来的「Pixel耳机」中使用Dysonics的技术，从而对标苹果AirPods Pro和Max的空间音频功能。谷歌同时有可能利用这家初创公司的技术来进一步增强Nest扬声器的音质。另一个可能的潜在应用是AR硬件。谷歌最近几个月一直在所述领域采取行动，最引人注目的是，谷歌在2020年6月收购了AR眼镜制造商North。

    谷歌 Dysonics AirPodsPro

  • 凭借AirPods和Beats，苹果制霸2020年智能个人音频市场

    根据市场调查机构 Canalys 今天分享的最新数据，苹果“智能个人音频”（包括 AirPods 和 Beats 耳机）在2020年全年的出货量预估为1.089亿台，相比较2019年(8400万台) 同比增长了将近30%，占据了25.2% 的市场份额。

    AirPods Beats 苹果

  • 苹果2020年卖出了1.089亿台AirPods和Beats耳机

    根据Canalys发布的最新数据显示，苹果在2020年出货了1.089亿台智能个人音频设备，其中包括AirPods和Beats耳机。

    苹果 AirPods Beats

  • 苹果扩大了Apple Card的使用范围 配偶和13岁以上的子女可共享

    在苹果公司的春季发布会活动中宣布的第一个新消息就是Apple Card的更新，增加了之前传闻的多用户支持。即将于5月份在美国推出的Apple Card Family将允许多人共同拥有一个Apple Card账户。苹果扩大了Apple Card的使用范围，使一家人都可以使用它，这一服务被称为Apple Card Family，它允许非主要账户持有人使用该信贷服务，家庭里的不同角色可以将他们的信用额度合并在一起，这可以帮助客户共同建立信用，它还将帮助那些信用不佳的?

    car 苹果 共享

  • 苹果史上最强手机！iPhone 13 Pro Max外形曝光

    近日有爆料者发布了iPhone 13 Pro Max与iPhone 12 Pro Max的机身设计对比草图。从图片来看，iPhone 13 Pro Max外观最主要的变化在于厚度以及后置摄像头模组。相比上代，iPhone 13 Pro Max的摄像头模组尺寸将进一步增大、凸起更加明显，同时机身厚度也增加了0.2mm。作为iPhone如今的“重量担当”，iPhone 13 Pro Max或许还会带来手感挑战。不过，更大的机身尺寸或许也是苹果的无奈之举。根据此前曝光的消息，iPhone 13系列中Pro机型

    摄像头 苹果 刷新率

  • iPad升级至16GB后！消息称苹果也要提高iPhone 13内存

    苹果在iPhone内存大小上这件事，一直都做的不够激进，这也是可以看作是他们对自家iOS系统优化的底气所在。据最新消息称，苹果可能提高iPhone 13的内存大小，而如果真是这样做了，那么受益的机型就会是顶配版本，至于升级内存大小，目前还没有确切说法，不过能达到8GB，可能已是相当奢侈的一件事了。反观已经发布的iPad，苹果在内存上做的足够彪悍。两种尺寸新款iPad Pro都有2TB储存版本，1TB和2TB版iPad Pro内存是 16GB，其他容量?

    苹果 ipad macbook

  • 法院警告苹果和Epic在5月3日的审判前不要出现意外

    处理5月3日苹果和Epic关于App Store官司的法院用动议驳回方式提醒双方，审判是为了审慎考虑证据，而不是出其不意地进行判决。在周一美国加州北区地方法院公布的文件中，法官伊冯娜-冈萨雷斯-罗杰斯（Yvonne Gonzalez Rogers）拒绝了苹果提出的阻止Epic允许某些第三方证人参加苹果与Epic审判的动议。苹果向法院提出动议，要求排除Epic的三名第三方证人，分别是Facebook的Vivek Sharma、微软的Lori Wright和Yoga Buddhi的Benjamin Si

    苹果 epic facebook

  • 苹果今年 iPhone 13 系列或将推出哑光黑新配色

    据AppleInsider援引爆料者 Max Weinbach 消息，iPhone13Pro 或将迎来一个新的配色「哑光黑」。此外爆料称 iPhone13将采用一种新的涂层，可更好地应对指纹和污迹。而在手机背面，相机模组也会得到重新设计，突起会变得更薄。

    iPhone13 苹果 iPhone12mini

  • 郭明錤透露iPhone 13新信息：苹果对摄像头大升级在明年

    有着苹果爆料一哥之称的郭明錤，今天给出的最新消息称，iPhone 13的摄像头相比上代升级幅度有限，而真正大幅升级的是在明年。天风国际发布的报告显示，预计舜宇光学仍会在 2021 年下半年开始出货iPhone镜头，但2021年iPhone 13的f1.5 7P广角镜头订单比重可能低于3%。在这之前，郭明錤给出的报告显示，2H22新款iPhone会有四款机型，其中高配版是6.7英寸和6.1英寸，而这两个屏幕版本也都有相应的低配，其中高配版的主摄将升级至4800?

    苹果 arm 推广

  • 苹果宣布播客 App 推出应用内订阅付费服务

    苹果还宣布将对播客应用Podcasts实施付费订阅模式，使用户可以直接向创作者付款并获得无广告的收听体验。苹果表示，这项服务将通过iPhone附带的「播客」App提供。苹果称，用户将能在应用内订阅如无广告内容、奖励内容等内容以及早期访问权限。该功能将在下月开始登陆170个国家和地区。

    播客 苹果 苹果春季发布会

  • OPPO、vivo、小米和苹果获中国首批手机北斗检测认证

    据中国信通院CAICT微信公众号消息，3月31日，手机北斗检测认证体系建立暨首批认证结果发布会在北京顺利举行。会上发布了首批通过手机北斗检测认证的型号并颁发认证证书，获认证企业为OPPO、vivo、小米和苹果四家企业，共七个产品型号。

    北斗卫星导航 苹果 OPPO

  • 苹果外 华为、小米、OPPO等应用商店下架耐克、阿迪达斯App

    因不妥言论陷入舆论“旋涡”的耐克、阿迪达斯官方App从华为、小米、OPPO等应用商店下架，苹果用户仍可从AppStore下载。

    耐克 阿迪达斯 小米应用商店

  • 苹果发布 macOS 更新：带来更好的 iPhone 和 iPad App 支持

    在发布 iOS14.5的同时，苹果还推出了 macOS Big Sur11.3更新，同样包括对 AirTag 的支持、新播客应用、新表情符号等更新。macOS Big Sur11.3同时还可以更改默认 Siri 语音，并可以使用 PS5DualSense 和 Xbox Series X|S 手柄。

    macOS 苹果 iOS14.5

  • 分析师：苹果将扩大iPhone 13 5G毫米波机型的市场覆盖

    MacRumors 援引知名分析师郭明錤的爆料称，计划 2021 下半年发布的 iPhone 13 系列智能机，有望向更多市场区域推送支持 5G 毫米波的版本。显然，苹果希望为更多客户提供更快、更新的技术体验。而在 2021 年，加拿大、日本、澳大利亚和欧洲等市场的毫米波基础设施投资也有大幅增长。尽管 2020 年 5G 智能机的出货量迎来了大幅增长，但其中大多数都仅支持 6GHz 以下频段。以目前苹果在美销售的 iPhone 12 毫米波机型为例，其出货量也

    苹果 投资
  • 热门标签
显卡天梯图 2021年云服务器排名 高通骁龙处理器排名 锚文字 Alt标签 一加 网站优化 网站 CPM CPC DA 死链 KPI

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM