苹果将削减AirPods的产量 AirPods3或在Q3推出

据日经新闻消息，苹果将削减AirPods约20%-30%的产量，原因是市场需求放缓。
此前，苹果曾预测2021年将出货1.1亿AirPods系列耳机。
据悉，苹果在2020年出货了1.089亿台智能个人音频设备，包括AirPods和Beats耳机。
近日还有消息称，第三代AirPods预计将在第三季度推出，这或将为AirPods销量带来转机。
对此，网友们纷纷催促苹果:“新—代AirPods什么时候出”“用了三年准备换了”。
据日经新闻消息，苹果将削减AirPods约20%-30%的产量，原因是市场需求放缓。
此前，苹果曾预测2021年将出货1.1亿AirPods系列耳机。
据悉，苹果在2020年出货了1.089亿台智能个人音频设备，包括AirPods和Beats耳机。
近日还有消息称，第三代AirPods预计将在第三季度推出，这或将为AirPods销量带来转机。
对此，网友们纷纷催促苹果:“新—代AirPods什么时候出”“用了三年准备换了”。
“难道还有下半场?”网友们在看完凌晨的苹果“春晚”后这样评论道。4月21日凌晨，此前在传闻中一推再推的苹果春季发布会，仅用了1个小时便“匆匆结束”。
据日经新闻的报道，苹果将削减AirPods耳机大约20%-30%的产量，原因是市场需求放缓，同时也受到来自其他竞争对手的压力，部分消费者选择了其他品牌的耳机产品。
据国外媒体报道，根据日经亚洲的一份新报告，由于无线耳机行业竞争加剧，苹果今年将削减AirPods 25%-30% 的产量。
如无意外，今年的苹果发布会上肯定是少不了AirPods3的。不过，就算苹果不发布也没关系，因为万能的华强北已经开始出货了，如果你有渠道，你就能够比库克更早用上“AirPods3”。
4月14日凌晨，苹果正式宣布将于北京时间4月21日凌晨1点召开线上春季特别活动。按照惯例，苹果将会在此次发布会上带来新一代的iPad系列产品，其中就包括万众期待的Mini LED屏版本的iPad Pro，以及全新外观的iPad mini。除此之外，还有消息称传闻已久的AirPods 3将有望在此次发布会上正式登场。虽然此前著名苹果分析师郭明錤曾预测，AirPods 3将于第三季度实现量产，无缘苹果春季新品发布会。但供应链早在一个月前就传出的消息称，苹
谷歌可以在未来的「Pixel耳机」中使用Dysonics的技术，从而对标苹果AirPods Pro和Max的空间音频功能。谷歌同时有可能利用这家初创公司的技术来进一步增强Nest扬声器的音质。另一个可能的潜在应用是AR硬件。谷歌最近几个月一直在所述领域采取行动，最引人注目的是，谷歌在2020年6月收购了AR眼镜制造商North。
根据市场调查机构 Canalys 今天分享的最新数据，苹果“智能个人音频”（包括 AirPods 和 Beats 耳机）在2020年全年的出货量预估为1.089亿台，相比较2019年(8400万台) 同比增长了将近30%，占据了25.2% 的市场份额。
根据Canalys发布的最新数据显示，苹果在2020年出货了1.089亿台智能个人音频设备，其中包括AirPods和Beats耳机。
在苹果公司的春季发布会活动中宣布的第一个新消息就是Apple Card的更新，增加了之前传闻的多用户支持。即将于5月份在美国推出的Apple Card Family将允许多人共同拥有一个Apple Card账户。苹果扩大了Apple Card的使用范围，使一家人都可以使用它，这一服务被称为Apple Card Family，它允许非主要账户持有人使用该信贷服务，家庭里的不同角色可以将他们的信用额度合并在一起，这可以帮助客户共同建立信用，它还将帮助那些信用不佳的?
近日有爆料者发布了iPhone 13 Pro Max与iPhone 12 Pro Max的机身设计对比草图。从图片来看，iPhone 13 Pro Max外观最主要的变化在于厚度以及后置摄像头模组。相比上代，iPhone 13 Pro Max的摄像头模组尺寸将进一步增大、凸起更加明显，同时机身厚度也增加了0.2mm。作为iPhone如今的“重量担当”，iPhone 13 Pro Max或许还会带来手感挑战。不过，更大的机身尺寸或许也是苹果的无奈之举。根据此前曝光的消息，iPhone 13系列中Pro机型
苹果在iPhone内存大小上这件事，一直都做的不够激进，这也是可以看作是他们对自家iOS系统优化的底气所在。据最新消息称，苹果可能提高iPhone 13的内存大小，而如果真是这样做了，那么受益的机型就会是顶配版本，至于升级内存大小，目前还没有确切说法，不过能达到8GB，可能已是相当奢侈的一件事了。反观已经发布的iPad，苹果在内存上做的足够彪悍。两种尺寸新款iPad Pro都有2TB储存版本，1TB和2TB版iPad Pro内存是 16GB，其他容量?
处理5月3日苹果和Epic关于App Store官司的法院用动议驳回方式提醒双方，审判是为了审慎考虑证据，而不是出其不意地进行判决。在周一美国加州北区地方法院公布的文件中，法官伊冯娜-冈萨雷斯-罗杰斯（Yvonne Gonzalez Rogers）拒绝了苹果提出的阻止Epic允许某些第三方证人参加苹果与Epic审判的动议。苹果向法院提出动议，要求排除Epic的三名第三方证人，分别是Facebook的Vivek Sharma、微软的Lori Wright和Yoga Buddhi的Benjamin Si
据AppleInsider援引爆料者 Max Weinbach 消息，iPhone13Pro 或将迎来一个新的配色「哑光黑」。此外爆料称 iPhone13将采用一种新的涂层，可更好地应对指纹和污迹。而在手机背面，相机模组也会得到重新设计，突起会变得更薄。
有着苹果爆料一哥之称的郭明錤，今天给出的最新消息称，iPhone 13的摄像头相比上代升级幅度有限，而真正大幅升级的是在明年。天风国际发布的报告显示，预计舜宇光学仍会在 2021 年下半年开始出货iPhone镜头，但2021年iPhone 13的f1.5 7P广角镜头订单比重可能低于3%。在这之前，郭明錤给出的报告显示，2H22新款iPhone会有四款机型，其中高配版是6.7英寸和6.1英寸，而这两个屏幕版本也都有相应的低配，其中高配版的主摄将升级至4800?
苹果还宣布将对播客应用Podcasts实施付费订阅模式，使用户可以直接向创作者付款并获得无广告的收听体验。苹果表示，这项服务将通过iPhone附带的「播客」App提供。苹果称，用户将能在应用内订阅如无广告内容、奖励内容等内容以及早期访问权限。该功能将在下月开始登陆170个国家和地区。
据中国信通院CAICT微信公众号消息，3月31日，手机北斗检测认证体系建立暨首批认证结果发布会在北京顺利举行。会上发布了首批通过手机北斗检测认证的型号并颁发认证证书，获认证企业为OPPO、vivo、小米和苹果四家企业，共七个产品型号。
因不妥言论陷入舆论“旋涡”的耐克、阿迪达斯官方App从华为、小米、OPPO等应用商店下架，苹果用户仍可从AppStore下载。
在发布 iOS14.5的同时，苹果还推出了 macOS Big Sur11.3更新，同样包括对 AirTag 的支持、新播客应用、新表情符号等更新。macOS Big Sur11.3同时还可以更改默认 Siri 语音，并可以使用 PS5DualSense 和 Xbox Series X|S 手柄。
MacRumors 援引知名分析师郭明錤的爆料称，计划 2021 下半年发布的 iPhone 13 系列智能机，有望向更多市场区域推送支持 5G 毫米波的版本。显然，苹果希望为更多客户提供更快、更新的技术体验。而在 2021 年，加拿大、日本、澳大利亚和欧洲等市场的毫米波基础设施投资也有大幅增长。尽管 2020 年 5G 智能机的出货量迎来了大幅增长，但其中大多数都仅支持 6GHz 以下频段。以目前苹果在美销售的 iPhone 12 毫米波机型为例，其出货量也
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腹背受敌的家电产业，绝不能再沿袭过去涸泽而渔的产能和价格策略，必须要围绕用户需求和产品价值做文章，从而让人货场的供需匹配更精准，才能彻底..
根据企查查显示，4月30日，腾讯科技（深圳）有限公司公开“即时通讯系统中的群发消息处理方法、装置”专利，公告号为CN112737918A，申请日期为201..
谷歌不希望应用程序的图标或文字暗示Play 商店业绩或排名（如 "第一"）、价格和促销信息("无广告"、"免费"、"销售")，或误导性元素。后者包括 "立..