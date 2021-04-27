腾讯宣布免费开放可疑黑灰产微信帐号反馈入口

USA Today 专栏作家詹妮弗·乔利（Jennifer Jolly）近日撰写了一篇名为《所谓的“技术支持”骗局是如何从包括我妈在内的老人中窃取上百万美元的》。在文章中，黑客利用技术支持的幌子来欺骗老年人，而这个群体往往缺乏技术知识和经验，无法辨别真正的系统警告和有害的诈骗。在文章中写道：“我妈损失了 2000 美元。尽管她马上向银行申请冻结，不过银行告诉她，他们也无能为力。她觉得很可怕。我一直告诉她不要感到难过。她是目前美