腾讯宣布免费开放可疑黑灰产微信帐号反馈入口

站长之家（ChinaZ.com）4月27日 消息:今晚，腾讯安全应急响应中心在其官方微信公众号宣布，即日起，腾讯免费开放可疑黑灰产微信帐号反馈入口，反馈入口永久免费使用。
腾讯方面表示，将积极联合第三方平台检测风险信息，响应各种黑产情报，协同治理安全问题，保护用户财产及人身安全。
站长之家（ChinaZ.com）4月27日 消息:今晚，腾讯安全应急响应中心在其官方微信公众号宣布，即日起，腾讯免费开放可疑黑灰产微信帐号反馈入口，反馈入口永久免费使用。
腾讯方面表示，将积极联合第三方平台检测风险信息，响应各种黑产情报，协同治理安全问题，保护用户财产及人身安全。
汇天网络科技有限公司(以下简称：汇天网络)成立于2007年，注册资本5亿元人民币，总部位于北京城市副中心通州区，拥有多个国际领先、功能齐备的智慧生态数字园区，是国内超大型信息化解决方案服务商。 一、产业发展状况、产品和服务 (一)产业发展状况 汇天网络围绕环京一体化布局构建超大规模数据中心集群，致力于为客户提供一站式的数字园区服务。 汇天网络正值从传统IDC服务商向集智慧云、人工智能、内容分发等一站式云计算解决?
今日，微信安全中心发布《坚决遏制微信平台上诈骗行为的治理公告》称，针对持续高发的网络诈骗犯罪，微信平台始终保持对黑色产业链严厉打击的态度，致力于以实际行动保护用户权益和网络生态安全。
USA Today 专栏作家詹妮弗·乔利（Jennifer Jolly）近日撰写了一篇名为《所谓的“技术支持”骗局是如何从包括我妈在内的老人中窃取上百万美元的》。在文章中，黑客利用技术支持的幌子来欺骗老年人，而这个群体往往缺乏技术知识和经验，无法辨别真正的系统警告和有害的诈骗。在文章中写道：“我妈损失了 2000 美元。尽管她马上向银行申请冻结，不过银行告诉她，他们也无能为力。她觉得很可怕。我一直告诉她不要感到难过。她是目前美
回首千禧之年，仿佛就在昨日。那一年，中国的汽车保有量才 1600 多万辆。而转眼间，汽车已飞入万千寻常百姓家，成为这个时代最常见，也最靓丽的科技风景线。20 年时间，中国汽车行业扶摇直上，经历了高速发展的阶段。从计划经济到市场经济，从外资品牌到自主品牌，中国汽车工业起步虽然较晚，但市场活跃、参与感强。时代变迁，行业变化日新月异：汽车消费主体由企事业单位转变为私人；国有汽车企业完成体制转型与变革；造车新势力?
立足产业互联网时代，融山科技通过运用大数据、AI、区块链、云计算等前沿数字科技，构建了一条“智慧+”地产生态链，一站式解决房企获客、资金、管理问题。2020 年 4 月 24 日，融山科技宣布与中国领先的移动开发者服务提供商极光（Aurora Mobile， 纳斯达克股票代码：JG）合作。融山科技与极光战略合作签约仪式融山科技成立于 2018 年，截至 2021 年 1 月，已为碧桂园等 5 家千亿级及数十家核心房企提供一站式智慧地产全生态解决?
疫情发生以来，直播电商成为消费复苏的有力抓手，直播电商行业的飞速发展，为网络经济增添了新的活力，也为稳增长、促消费、扩就业发挥了重要作用。近日，新华社走进广州市白云区辛选直播基地，对辛选发展线上经济、助力消费的情况进行了报道。新华社对辛选广州直播基地热火朝天的直播工作现场进行了报道：一栋六层楼高的现代时尚建筑，每层都像一个“无人大商场”，陈列着各式服装、家电等不同品类商品；手机支架、美妆灯等就竖立
昨日，针对“厦门特斯拉事故”，特斯拉官方回应称，车辆在事故发生前未出现制动系统的故障，根据对车辆数据和现场监控视频的分析，司机在倒车时加速踏板被深度踩下。
据国外媒体报道，产业链人士此前曾多次透露，全球LCD面板的价格，在今年一季度将上涨，二季度仍将延续上涨势头，3月中旬又有产业链消息人士透露，由于显示驱动芯片供应紧张，三星已提高了刚性OLED面板的报价。
凤凰网科技讯 4月12日消息，华为全球分析师大会于4月12日举行。华为副董事长、轮值董事长徐直军讲解华为整体战略。他强调，要让整个半导体产业回归正常商业秩序，根本答案是重建全球信任、恢复全球半导体产业链合作。世界依然处在一个复杂动荡的环境中，疫情的反复、地缘政治带来的不确定性，会是每个国家、企业和组织的常态化挑战。华为坚信数字技术的创新，可以为人类社会面临的新问题带来新的解决方案。
据国外媒体报道，今年年初开始的全球性汽车芯片供应紧张，已经扩展到了智能手机领域，手机芯片供应商高通，也出现了供应紧张的消息。
【TechWeb】4月23日消息，据国外媒体报道，苹果公司在4月21日凌晨1点开始的发布会上，推出了新款iPad Pro，搭载苹果自研的首款Mac处理器M1，性能有明显提升，12.9英寸版本配备亮度和对比度更好的mini-LED背光多点触控显示屏，存储容量128GB起步，最高2TB。产业链人士透露，苹果新推出的iPad Pro，是由多年的合作伙伴富士康独家代工，新iPad Pro预计也将推升富士康4月份的营收。英文媒体在报道中表示，研究机构预计苹果iPad在去年四
如今，数据深度计算、大数据、人工智能等技术得到了飞速发展，数字经济在满足人们生活需求、生产需求中发挥着重要作用。在社会需求与政策红利的双向驱动之下，数字化经营企业如雨后春笋般不断涌现。其中，上海瞻眺网络科技有限公司于近期成立，对相关领域进行布局。 据统计，产业数字化占数字经济的比重为79.5％。产业数字化成为数字经济增长主要动力。可以说，数字经济的关键在于自主创新，随着5G时代的到来，信息技术与产业的?
【TechWeb】4月21日消息，据国家广播电视总局发布的消息，4月16日，中宣部副部长，国家广电总局局长、党组书记聂辰席主持召开广电总局党组会议，传达了4月8日全国打击治理电信网络新型违法犯罪工作电视电话会议有关要求。会议强调，一是提高思想认识，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，为坚决遏制电信网络诈骗犯罪多发高发态势贡献广电力量。二是加强行业监管。积极开展防范电信网络诈骗宣传，增强群众防范?
【TechWeb】4月14日消息，据英文媒体报道，产业链人士透露，代工商产能紧张和多类型的芯片短缺，可能会影响今年全球智能手机的销量。从英文媒体的报道来看，产业链人士提到的芯片短缺，包括CMOS传感器、电源管理芯片与显示驱动芯片，这部分芯片的短缺，可能就会影响包括智能手机在内的移动设备今年的销量。但部分市场观察人士认为，苹果和三星这两大智能手机厂商，受代工产能和芯片短缺的影响较小，对以中低端智能手机为主的厂商，
【TechWeb】4月7消息，据英文媒体报道，HTC计划在二季度推出新款5G智能手机，还将推出AR、VR设备。英文媒体是援引产业链的消息，报道HTC计划在二季度推出新的5G智能手机、AR、VR产品的，以刺激销售，还将推出AR、VR相关的解决方案。在报道中，英文媒体还提到，HTC计划新推出的5G智能手机，还将推向欧洲及中东市场，同当地的电信运营商合作，以在这些市场销售。英文媒体在报道中提到，为了增强5G智能手机的竞争力，HTC已降低了他们?
4 月 8 日，中国领先的数字化研究与咨询机构爱分析发布了《2021 爱分析产业数字化厂商全景地图》，作为中国领先的云管理服务商Cloud MSP，安畅网络凭借在MSP领域丰富成熟的实践经验成功入选“产业数字化代表厂商”名单。与此同时，安畅帮助家乐福（中国）全面“云化”，加快驶入数字化轨道，作为典型入选“最佳实践案例”。高效定制 助企业练好内功疫情大考中，众多企业转危为机展现出十足经营韧性，探究背后，有以安畅网络为代表
据央视新闻报道称，近日，郑州市公安局惠济分局经过连续作战，侦破一起专门针对外国女性实施的跨境电信网络诈骗案，抓获犯罪嫌疑人11名，查获用于诈骗的笔记本电脑15台，苹果手机30余部。经过调查，警方发现该团伙专门针对外国女性实施诈骗，从网恋到投资，都有完整的话术材料。其中，犯罪嫌疑人李某于2021年3月15日，租赁了位于郑州市惠济区某小区的一套别墅，同伙“达摩”招揽了4名重庆籍犯罪嫌疑人艾某某、胡某、文某某、文某和
电信网络诈骗案件中，网络交友诈骗频发，央视网发布视频报道，公布了“拉人头”“杀猪盘”等骗局套路，提醒网民朋友警惕。所谓拉人头，是指犯罪分子或者团伙通过网络交友、介绍工作等形式将受害人骗至窝点，没收手机后“洗脑”接着再度复制前述“拉人头”过程。在交友作案中，通常会使用发烧被隔离、路费等借口索要钱财。所谓“杀猪盘”，通常是犯罪分子将受害人称作“猪”，欺骗过程称为“养猪”，最后实施诈骗称为“杀猪”，山东
4月15日-16日，2021春季京东健康云上药交会成功举办，该活动是由京东健康旗下数字化药品一站式采购及服务平台“药京采”发起主办;在大会同期举办的“医药流通产业的数字化转型与渠道创新”论坛上，京东健康副总裁、京东健康药京采事业部总经理周新元出席并致辞，分享了京东药京采依托平台资源、技术和供应链能力，助推医药流通领域数智化升级的探索实践。京东健康副总裁、京东健康药京采事业部总经理周新元数智化为医药流通变革提?
身处互联网时代，没有空调没有西瓜可以，但是没有网络是坚决不行的。可以说，如果没有网络或者网络出现故障，我们的工作和生活都会受到很大的影响。4月13日下午，微博上突然涌现大量湖南网友，反映自家的电信网络瘫痪，笔者的朋友圈也有不少人表示自家的网络崩溃了。不过，网络在随后恢复正常，中国电信客服也对此进行了回应。
【TechWeb】4月29日消息，苏宁易购披露2021年第一季度报告，数据显示，一季度，苏宁实现营业收入540.05亿元，归属于上市公司股东的净利润达4.56亿..
【TechWeb】4月29日消息，在“BIM智能装修平台国美打扮家·家居家装战略暨APP上线发布会”上，国美控股集团杜鹃发表了以“创新驱动 共创共享”为主..
【TechWeb】4月29日，今天晚间，皖通科技发布《关于媒体报道的澄清公告》称，上会会计师事务所（特殊普通合伙人）对赛英科技在满足收入准则五个条..
【TechWeb】4月29日消息，在今天的打扮家家居家装战略暨APP上线发布会上，国美集团创始人黄光裕出席并大谈国美的模式与方案，并透露称，“真快乐”..
Realme宣布其新的Q3系列已经售出超过50000台。Realme Q3 5G和Q3 Pro 5G今天上市，估计占了很大一部分。该系列的第三个成员RealmeQ3I5G于一周前上市..
最近几个月来，LCD面板价格持续上涨，导致智能电视价格也不断上调，LCD面板的白菜价时代彻底结束了。但对LCD厂商来说，这次的涨价让他们的业绩直线..
随着2月份的Windows 10更新，微软破坏了两项功能，一些用户的英特尔网络摄像头和文件历史备份工具。虽然微软在反馈中心的帖子中承认了网络摄像头的..
三星笔记本电脑的消息最近不断传来。在昨天宣布了四款和今天宣布了另一款笔记本电脑之后，三星看起来将发布一款采用ARM处理器的经济型Windows笔记..
苹果公司今天提醒用户，全新的重新设计的24英寸iMac、搭载M1的iPad Pro和更新的、功能更强大的Apple TV 4K将从明天（4月30日，星期五）开始接受预..
4月29日晚，特斯拉维权女车主@淡水里的珊瑚发微博称，希望特斯拉能够正面回应我对数据的质疑，尽快提供事故前半个小时内的完整原始行车数据。”其..
蓝色起源公司似乎非常接近于让付费客户乘坐其新谢泼德亚轨道火箭，在其最新的任务中进行了宇航员装载和卸载的彩排。今天蓝色起源公司透露，从下周..
微软今天宣布收购Kinvolk。Kinvolk成立的宗旨是建立和改进开源Linux和云原生技术。Kinvolk创建了Flatcar Container Linux，这是CoreOS Container ..
据国外科技媒体报道：Reddit联合创始人兼投资者亚历克西斯·奥哈尼安（Alexis Ohanian）表示，不管风险有多大，他投资的恰恰是两样东西——他自己..
阿里巴巴最新一季财报显示，截至2020年12月31日的12个月内，淘宝直播GMV超过人民币4000亿元。淘宝直播官方数据显示，2020年，淘宝直播开播场次超4..
NVIDIA今天发布了最新版本的GeForce Game Ready驱动程序。466.24 WHQL版本增加了对《Metro Exodus》PC增强版的优化。这包括额外的光线跟踪效果，以..
马上就要五一了，今年有5天假期，也算是一个小长假了，此前数据显示今年五一旅游、探亲需求强劲，预计全国客流量可达2.5亿人次。相比以往的3天假期..
在世界各地的苹果在线商店，AirTag订单开始被标记为 "已发货"，大多数货物将在4月30日星期五的发布日开始送达客户手中。本周早些时候，一些幸运的..
研究人员发表了一项新的研究，发现地球上的大陆地壳出现的时间比以前认为的早5亿年。据研究小组称，在40亿到25亿年前的太古时代，地球上首次出现并..
据路透社旗下媒体IFR报道，京东物流获批香港IPO，最快或于5月上市。如果成功上市，它将成为京东集团旗下第三家上市子公司。该公司此次预计最多募资..
近日，“副处长送外卖12小时赚41元”事件引发网友热议。针对这一事件，美团饿了么也相继作出了回应。其中，美团披露其已新开22场恳谈会，采纳19条..