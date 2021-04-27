腾讯宣布免费开放可疑黑灰产微信帐号反馈入口

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腾讯宣布免费开放可疑黑灰产微信帐号反馈入口

2021-04-27 20:48 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月27日 消息:今晚腾讯安全应急响应中心在其官方微信公众号宣布，即日起，腾讯免费开放可疑黑灰产微信帐号反馈入口，反馈入口永久免费使用。

腾讯方面表示，将积极联合第三方平台检测风险信息，响应各种黑产情报，协同治理安全问题，保护用户财产及人身安全。

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