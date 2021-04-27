Redmi K40 系列推出全新「墨羽」配色 售价不变

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Redmi K40 系列推出全新「墨羽」配色 售价不变

2021-04-27 15:00 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月27日消息:今年2月份，小米正式发布了 Redmi K40系列手机，其中 Redmi K40拥有「幻境」「晴雪」「亮黑」3种配色。现在 Redmi K40悄悄上架了墨羽配色，售价不变，现该手机拥有4款配色。

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配置方面，红米K40搭载高通最新一代骁龙870旗舰移动处理平台，采用7nm工艺制程，由1超3大4小的核心组合配置，超级大核A77主频高达3.2GHz，3颗大核A77主频为2.42GHz，4颗小核A55主频为1.8GHz。内存使用了2750MHz LPDDR5内存，数据传输速率5500Mbps，搭配USF3.1高速闪存，配合液冷立体散热，整体性能表现同样优异。

拍摄方面，红米K40采用了4800万三摄组合，主摄采用IMX582，1/2英寸感光元器件，支持4K30帧录制，同时搭配800万超广角与500万长焦微距，满足基础日常使用需求。

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其他体验方面，K40采用新一代人体工学侧面指纹，电源按键合二为一，不凹陷体验更加优秀。另有X轴线性马达、全功能NFC以及红外遥控一应俱全。立体双扬声器支持杜比全景声（Dolby Atmos音效）充电待机方面，红米K40放置了4520mAh超大容量电池，并且支持33W有线秒充，52分钟即可充满手机。

售价方面，Redmi K406GB+128GB 售价1999元，8GB+128GB 售价2199元，8GB+256GB 售价2499元，12GB+256GB 售价2699元。

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