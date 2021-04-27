点赞过多被处罚案改判 大众点评用户演示1分钟91个赞

站长之家（ChinaZ.com）4月27日 消息:此前，站长之家曾报道过，一男子因在大众点评平台上点赞过多而被平台处罚的事件。
据悉，在2019年9月25日至2019年10月9日期间，大众点评平台运营商监测到毕某账户每日点赞量均在2万上下，存在小时点赞数异常过高或者单个点赞用时过短的情形。
因此，大众点评平台认定毕某账户点赞数据异常，于2019年11月12日对毕某进行预处罚，以“通过买粉或第三方软件等方式干预或制造虚假的粉丝量、浏览量、点赞量等”为由扣除毕某诚信分9分，同时给予毕某申诉权利。后毕某申诉失败，大众点评平台对毕某采取三级处罚，处罚措施包括:禁发点评等内容90天、扣除现有贡献值50%、撤销VIP、论坛公示等。
当时，一审法院经审理后认为，本案中，毕某的系争点赞行为不符合一般点赞行为的行为特点，也无法实现真实的点赞功能，所以该行为确属会扰乱平台正常秩序的行为。因此，大众点评平台依据约定对毕某的上述行为采取处罚，并不属于侵权行为。
随后，毕先生不服，向上海一中院提出上诉。
而就在今日，上海市第一中级人民法院对该案作出改判，判决大众点评平台撤销毕先生账号的“三级处罚”记录;恢复其账号贡献值43143点;补发“PASS”卡一张;赔偿毕先生律师费及公证费共计5000元，驳回毕先生其余诉请。
据悉，一审中，毕先生当庭进行了点赞演示，1分钟点赞91个。
上海一中院认为:
其一，大众点评未能提供直接证据予以正面证明毕先生存在非本人点赞的行为，比如点赞量来源于多个或可疑的设备终端、网络地址;而是通过数据的比对与说明进行的反向推定。
其二，毕先生一审庭审中演示了其每分钟91个的高速点赞能力，而大众点评仅是简单否认毕先生长时间维系这种速率的可能性，并未就此进一步提供补强证据。
其三，从平台的点赞路径来看，大众点评未进行技术规制，用户可以在不浏览具体内容的情况下，进行快速点赞。另考虑到个体差异性，根据毕先生当庭演示的数据，亦难排除其人力所及的可能性。
因此，在无直接证据证明毕先生存在“买粉或通过第三方软件”点赞行为的情况下，难以作出非其本人所为的高度盖然性推定。大众点评就其主张未能完成举证义务，毕先生的行为不直接置于处罚依据所规定的范围。