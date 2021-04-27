点赞过多被处罚案改判

分享文章
撤稿纠错

点赞过多被处罚案改判 大众点评用户演示1分钟91个赞

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 热点 > 关键词 > 点赞最新资讯 > 正文

热点：点赞过多被处罚案改判 大众点评用户演示1分钟91个赞

2021-04-27 14:30 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月27日 消息:此前，站长之家曾报道过，一男子因在大众点评平台上点赞过多而被平台处罚的事件。

据悉，在2019年9月25日至2019年10月9日期间，大众点评平台运营商监测到毕某账户每日点赞量均在2万上下，存在小时点赞数异常过高或者单个点赞用时过短的情形。

因此，大众点评平台认定毕某账户点赞数据异常，于2019年11月12日对毕某进行预处罚，以“通过买粉或第三方软件等方式干预或制造虚假的粉丝量、浏览量、点赞量等”为由扣除毕某诚信分9分，同时给予毕某申诉权利。后毕某申诉失败，大众点评平台对毕某采取三级处罚，处罚措施包括:禁发点评等内容90天、扣除现有贡献值50%、撤销VIP、论坛公示等。

当时，一审法院经审理后认为，本案中，毕某的系争点赞行为不符合一般点赞行为的行为特点，也无法实现真实的点赞功能，所以该行为确属会扰乱平台正常秩序的行为。因此，大众点评平台依据约定对毕某的上述行为采取处罚，并不属于侵权行为。

随后，毕先生不服，向上海一中院提出上诉。

QQ截图20210427143241.jpg

而就在今日，上海市第一中级人民法院对该案作出改判，判决大众点评平台撤销毕先生账号的“三级处罚”记录;恢复其账号贡献值43143点;补发“PASS”卡一张;赔偿毕先生律师费及公证费共计5000元，驳回毕先生其余诉请。

据悉，一审中，毕先生当庭进行了点赞演示，1分钟点赞91个。

上海一中院认为:

其一，大众点评未能提供直接证据予以正面证明毕先生存在非本人点赞的行为，比如点赞量来源于多个或可疑的设备终端、网络地址;而是通过数据的比对与说明进行的反向推定。

其二，毕先生一审庭审中演示了其每分钟91个的高速点赞能力，而大众点评仅是简单否认毕先生长时间维系这种速率的可能性，并未就此进一步提供补强证据。

其三，从平台的点赞路径来看，大众点评未进行技术规制，用户可以在不浏览具体内容的情况下，进行快速点赞。另考虑到个体差异性，根据毕先生当庭演示的数据，亦难排除其人力所及的可能性。

因此，在无直接证据证明毕先生存在“买粉或通过第三方软件”点赞行为的情况下，难以作出非其本人所为的高度盖然性推定。大众点评就其主张未能完成举证义务，毕先生的行为不直接置于处罚依据所规定的范围。

  • 点赞过多被处罚案改判相关资讯推荐
关键词：

  • 火蝠电商|为乡村振兴点赞 助农春风行动

    4 月 16 日，武汉火蝠电子商务有限公司的火蝠公益基金会成员将爱心带到了距离武汉中心 99 公里的新州区旧街村。据了解，本次爱心捐赠经由洪山区科经局领导牵头，武汉火蝠电子商务有限公司、武汉天惠城科技孵化器服务有限公司 2 家爱心企业共同捐资1. 5 万元，由武汉科珈种子科技有限公司提供市值 3 万元共计 1050 斤的优质水稻种子捐赠给旧街村困难村民。从惊蛰到谷雨，春回大地，气温回升。对当地村民来说，应该是一年中农业生产?

    火蝠电商

  • 辛巴辛有志对公司的整改怎么样了？证券日报为他点赞

    3 月27 日，头部带货主播辛巴开启了2021 年的首次带货。同期，关于“辛巴能否做好这次直播？”、“辛巴复播是否还能回到当初”等成为行业热议话题。此前，辛巴在一次采访中透露，在未开播的这3 个月中，辛选公司在做重新的规划，针对公司内部的各个版块，包括在质量检测方面，招了很多专业人士，同时一直在研究课程和培训，联合一些学校老师写关于直播行业的课程，以及跟市场监督管理局一起讨论，把辛选的数据公开给行业，公开给质

    辛巴辛有志

  • 探寻沙县总医院模式，为易联众助力医改点赞

    近日，领导在福建考察调研时,来到沙县总医院实地了解医改惠民情况,沙县总医院一时成为全国瞩目的焦点。东南卫视推出新闻报道探寻沙县总医院模式,为易联众医共体一体化管理平台助力医改点赞。搭建多级医疗机构数字化桥梁一个基层医院为什么会受到关注呢?因为在三明这个中国中等城市贡献了一个公认的世界性难题“医改”的解决方案。沙县总医院的这个“总”字,不是所有的基层医院都是总医院。这是三明医改的重要举措,体现了县、乡、村

    易联众

  • 直播带货不得删除屏蔽不利评价 欺骗、误导用户：网友点赞

    随着直播带货越来越普遍，为了保护用户的权益，相关部门也是出台了一些政策来完善。据悉，“网信中国”公布《网络直播营销管理办法（试行）》。其中提到，直播间运营者、直播营销人员应当依据平台服务协议做好语音和视频连线、评论、弹幕等互动内容的实时管理，不得以删除、屏蔽相关不利评价等方式欺骗、误导用户。上述规定中提到，本办法自2021年5月25日起施行。另外，《办法》中还要求，直播营销平台应当建立健全账号及直播营销?

    直播 营销 商品

  • 热心帮走失小孩找到亲人 上海货拉拉张师傅做好事被点赞

    近日，上海的张师傅在为用户搬完家后，遇到一个跟家人走失的小女孩，他不顾疲惫帮助小孩找到亲人的感人事迹在当地传为佳话。而事情的起因，则要从当天赵师傅给一个女大学生搬运物品说起。 那天，张师傅跑前跑后在帮着用户进行搬家，终于忙完准备开车离开时，他突然看到一位正在哭啼的小孩由远及近走来，顾不得干活的张师傅赶忙蹲下来询问小孩，原来贪玩的她和妈妈走散了，现在也迷路了，找不到妈妈了。 从小孩的口音上，张师傅听出

    货拉拉

  • 新闻联播点赞云从科技 人机协同赋能成渝经济圈

    智能技术与城市发展的深度融合，已成为新型城市建设的大势所趋。云从科技作为AI时代的“城市合伙人”，正不断以人机协同赋能智慧城市建设，加速推进中国新基建的前行步伐。4 月 11 日，央视《新闻联播》报道云从科技与四川天府新区携手的“城市大脑项目”，点赞云从科技赋能“成渝双城经济圈”。新闻联播以云从科技“四川天府城市大脑”项目为标杆，强调智能技术对促进社会与经济转型的突出贡献。随着城市经济圈扩展与各地经济往来

    云从科技

  • 点赞！工信部要求：智能网联车不许偷窥隐私

    近日，特斯拉车内摄像头窥探用户隐私的情况引起了广泛关注。现在工信部发文称，智能网联汽车不得泄露敏感信息。4月7日，工信部发布了《智能网联汽车生产企业及产品准入管理指南（试行）》(征求意见稿)。

    车联网 物联网 工信部

  • 手机稳定器AI赋能，浩瀚卓越V2获权威媒体点赞

    近年来，随着短视频的发展，手机摄像头也有所进步，不过在拍视频时画面还是会存在不同程度的抖动问题，所以手机稳定器成为不少用户拍摄图片、视频时的重要辅助设备。随着用户对拍摄内容质量的要求越来越高，手机稳定器行业也迎来了高速发展阶段。在国内市场，手机稳定器行业竞争也是异常激烈。虽然市场发展潜力巨大，但目前，手机稳定器行业依旧面临着诸多问题，如产品同质化、技术创新陷入瓶颈等，手机稳定器行业亟待有新的突破及

    手机稳定器 浩瀚卓越V2

  • 女子顺手点赞损失近30万 警方：高明的“杀猪盘”

    扬州的李女士点赞了一个名为“带大家发财”的小视频，没过多久，发视频的男子三番五次要求加好友。该男子称，自己是帮一家万联证券做网络维护，发现操作系统有漏洞，可以通过内部操作赚钱。李女士想，也不用自己掏钱，就通过男子的链接下载了万联证券，对方还发来一百元红包表示感谢。

    视频 财经 股票

  • 华为部分手机取消充电器降价200上热搜 网友点赞：多了新选择

    4月16日消息，“华为部分手机取消充电器降价200”的话题登上微博热搜，引起了网友持续关注。日前，有网友发现，华为部分手机不再标配手机充电器和数据线，不含充电器的版本比普通套装降价200元。对此，网友也是纷纷点赞并表示：“交给用户选择才是对的”、“支持，为用户购机多了新选择”。据爆料，华为目前已对线下门店发放新版Mate X2、Mate 40 Pro、 nova 8 Pro、nova 8四款机型，均未包含充电器，即日起正式上市。自从苹果在iP

    充电器 小米 华为

  • 一条视频点赞17万，涨粉3万！情感视频号如何打造爆款？

    哈喽大家好，我是小北，今天主要分享一些视频号运营经验。首先跟大家做一下自我介绍，我叫小北，视频号叫“小北爱吃肉”，同时我也是一名创业者，在北京有一家专注内容孵化的MCN公司，一路向北文化传媒。

    视频号 短视频 抖音

  • 一张纸条冲上热搜 新华网评CA8647上的空姐：点赞

    今日，CA8647上的空姐因为一张纸条充电上微博热搜。对此，新华网评论称，一张便条，温暖了很多人，这条上了热搜的感谢，让我们都为CA8647上的空姐点赞！也为这名乘客点赞，冷静，克制，礼貌，素质就表现在细节中。新华网称，生活难免有波折，可能还有误解，但伸出手，世界会变得更好。你的举手之劳，有时就是别人最温暖的记忆。4月15日晚，一位女网友发文：北京飞往昆明的国航CA8647上的空姐朱旭我非常的感谢你！旁边的爷爷真的给?

    微博

  • 达人重新设计Windows 10文件管理器 引网友疯狂点赞

    文件管理器是 Windows 10 用户使用最为频繁的一款工具，但微软始终没有对其进行大幅度调整，通常只是升级下图标以及修复 BUG。今天，Reddit 用户 u/Alur2020 为文件管理器创建了一个全新的、时尚的概念版本，得到了 1600 多名网友的赞同。在放出的两张概念图中，第一张展示了一个时尚的文件资源管理器，采用了 Fluent Design 设计，保持了简约的外观。关键点包括微软新图标的使用，以及左侧窗格中的标签。可以看到，这可以用来标记

    微软 reddit

  • 余承东宣布华为公益项目种植6万多株胡杨 网友齐点赞这才是真环保

    华为消费者业务CEO余承东宣布，经过拉运种植土、挖坑换土、滴管系统架设、试水灌水等准备，大家捐赠的胡杨树苗今天在甘肃省金塔县正式开始种植。

    华为 余承东

  • 360搜索发布虚假违法广告结果公布：处罚200万元

    北京市市场监管局对今年中央电视台3·15晚会曝光的360搜索发布虚假违法广告案完成立案调查,对北京好搜点睛科技有限公司依法做出罚款200万元的行政处罚决定。

    360搜索 违法广告 虚假广告

  • 出道即巅峰！刘作虎宣布一加9R出厂预装ColorOS：网友齐点赞

    今日，一加科技宣布，将于4月15日正式发布一加9R新机，据介绍，该机将是一款拥有强悍性能的品质旗舰。随着发布时间的临近，一加官方开启了对新机的预热。

    刘作虎 一加 一加9R

  • 马斯克为特斯拉中国团队点赞 第一季度交付近18.5万辆汽车

    昨日晚间，特斯拉CEO马斯克对特斯拉中国团队此前公布的交付数据点赞。马斯克表示：“特斯拉中国团队干的漂亮。”4月2日晚间，特斯拉中国公布了第一季度交付成绩。

    马斯克 特斯拉 电动车

  • FTC称Facebook是社交网络垄断者 随时可反对收购

    美国联邦贸易委员会（以下简称“FTC”）周三晚些时候向法院提交文件称，Facebook属于“个人社交网络”垄断者，“利用竞争之外的手段维持其主导地位，违犯了反垄断法”。

    facebook

  • ​食派士因二选一被处罚

    据上海市市场监管局消息，2019年6月，上海市市场监管局依据《反垄断法》对上海食派士商贸发展有限公司涉嫌滥用市场支配地位行为开展调查。2019年8月，上海市市场监管局依法决定对食派士正式立案调查。

    食派士 二选一 物流

  • 小鹅花钱坚持服务大众 倡导理性借贷

    小鹅花钱是微众银行于2019 年推出的一款小额消费信贷产品，根据用户信用情况，最高5 万贷款额度，年化利率低至7.2%，1 千元用1 天仅需0.2 元。作为一款银行产品，小鹅花钱没有隐性费用和套路，资金安全有保障。目前，小鹅花钱服务的客户80%来自三线及以下城市，年龄集中在22-35 岁。他们在一、二线城市打拼奋斗，希望通过个人努力为自己和家人创造更好的生活条件。作为一名已经从业超过5 年的快递员，余先生对自己所负责辖区的每一

    小鹅花钱
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
显卡天梯图 2021年云服务器排名 高通骁龙处理器排名 锚文字 Alt标签 一加 网站优化 网站 CPM CPC DA 死链 KPI

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM