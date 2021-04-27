点赞过多被处罚案改判 大众点评用户演示1分钟91个赞

站长之家（ChinaZ.com）4月27日 消息:此前，站长之家曾报道过，一男子因在大众点评平台上点赞过多而被平台处罚的事件。

据悉，在2019年9月25日至2019年10月9日期间，大众点评平台运营商监测到毕某账户每日点赞量均在2万上下，存在小时点赞数异常过高或者单个点赞用时过短的情形。

因此，大众点评平台认定毕某账户点赞数据异常，于2019年11月12日对毕某进行预处罚，以“通过买粉或第三方软件等方式干预或制造虚假的粉丝量、浏览量、点赞量等”为由扣除毕某诚信分9分，同时给予毕某申诉权利。后毕某申诉失败，大众点评平台对毕某采取三级处罚，处罚措施包括:禁发点评等内容90天、扣除现有贡献值50%、撤销VIP、论坛公示等。

当时，一审法院经审理后认为，本案中，毕某的系争点赞行为不符合一般点赞行为的行为特点，也无法实现真实的点赞功能，所以该行为确属会扰乱平台正常秩序的行为。因此，大众点评平台依据约定对毕某的上述行为采取处罚，并不属于侵权行为。

随后，毕先生不服，向上海一中院提出上诉。

而就在今日，上海市第一中级人民法院对该案作出改判，判决大众点评平台撤销毕先生账号的“三级处罚”记录;恢复其账号贡献值43143点;补发“PASS”卡一张;赔偿毕先生律师费及公证费共计5000元，驳回毕先生其余诉请。

据悉，一审中，毕先生当庭进行了点赞演示，1分钟点赞91个。

上海一中院认为: