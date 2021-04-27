百度诉激情百度酒吧胜诉 法院：百度具有跨界经营能力

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百度诉激情百度酒吧胜诉 法院：百度具有跨界经营能力

2021-04-27 14:26 · 稿源：站长之家

2019年，百度公司将位于南京曼度广场内的“激情百度酒吧”，诉至南京市中院。

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百度公司认为，该酒吧在宣传海报、公众号等均使用“百度”及含“百度”商标，侵犯了商标专用权。

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而被告酒吧认为，百度没有从事线下酒吧和餐饮经营，因此不构成不正当竞争。

法院认为，原告企业规模大，具有跨界经营的能力，原告与各被告之间具有竞争关系。

为此，南京中院一审宣判构成侵权，要求被告赔偿80万元，并更换现有企业名称和广告宣传。

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