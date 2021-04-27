百度诉激情百度酒吧胜诉 法院：百度具有跨界经营能力

在外界看来，百度是一家AI优先的公司，但很多人忽略了它接地气的一面。李彦宏曾在内部的“简单之约”的活动上表示，未来小度音箱、无人车和智能云都将迎来tipping point（爆发点），这些AI服务在未来都很有前景，要有信心。但在当下，我们发现百度却在专注一个更明确的答案。