百度诉激情百度酒吧胜诉 法院：百度具有跨界经营能力

2019年，百度公司将位于南京曼度广场内的“激情百度酒吧”，诉至南京市中院。
百度公司认为，该酒吧在宣传海报、公众号等均使用“百度”及含“百度”商标，侵犯了商标专用权。
而被告酒吧认为，百度没有从事线下酒吧和餐饮经营，因此不构成不正当竞争。
法院认为，原告企业规模大，具有跨界经营的能力，原告与各被告之间具有竞争关系。
为此，南京中院一审宣判构成侵权，要求被告赔偿80万元，并更换现有企业名称和广告宣传。
2019年，百度公司将位于南京曼度广场内的“激情百度酒吧”，诉至南京市中院。
百度公司认为，该酒吧在宣传海报、公众号等均使用“百度”及含“百度”商标，侵犯了商标专用权。
而被告酒吧认为，百度没有从事线下酒吧和餐饮经营，因此不构成不正当竞争。
法院认为，原告企业规模大，具有跨界经营的能力，原告与各被告之间具有竞争关系。
为此，南京中院一审宣判构成侵权，要求被告赔偿80万元，并更换现有企业名称和广告宣传。
企查查APP显示，近日，百度在线网络技术（北京）有限公司新增“知道鸭”商标申请信息，国际分类为设计研究，商标状态为“注册申请中”。
近日，百度在线网络技术（北京）有限公司新增“知道鸭”商标申请信息，国际分类为设计研究，商标状态为“注册申请中”。
百度以往的搜索是既定内容的发现过程，不需要人和人的连接，但百度人格化则重塑了这种连接，每个结果都是一个鲜活的人、知识提供者。
近日，有网友发现，百度APP启动页的Slogan已经由“百度一下，你就知道”更换为“百度一下，生活更好”。业内认为，新Slogan或意味着百度将进一步发力生活服务。不过目前网页端百度搜索网站还是“百度一下，你就知道”。百度一下，狭义上是指到百度网站搜索一下；广义上，泛指通过互联网搜索引擎搜索一下。曾几何时，“百度一下”是现已成为搜索的代名词。早在2005年年初，百度确定了其品牌广告语“百度一下，你就知道”。这不仅仅?
沈抖表示:「百度从做智能小程序的第一天开始就打造真正开源开放的生态，也是目前业内唯一真正开源平台。」沈抖称希望大家都能开放、开源，让互联网能重归互联互通的状态。据统计，目前百度智能小程序已经接入69个开源联盟的合作伙伴。目前百度智能小程序月活4.2亿，入驻智能小程序数量66万，月活超百万的智能小程序233个、过亿的智能小程序6个。
日前，百度App已将slogan由“百度一下，你就知道”更换为“百度一下，生活更好”。业内认为，新slogan或意味着百度将进一步发力生活服务。
昨日，网友发现百度百科“陶琳”词条发生了两次编辑，同时把之前在央视、百度等的工作经历删除。对此，百度百科在昨日晚间回应称，百度百科是开放平台，每个人都可以编辑。“陶琳”词条近期存在两次编辑，编辑账号系百科平台用户
如今短视频创作者数量大增，也带动了视频剪辑软件的火爆。在手机上视频剪辑的门槛已经大大降低，很多人都可以利用手机剪辑软件简单剪出一个效果不错的视频。
在做SEO的过程中，针对排名监控是一个常态化的工作，在很长时间里，我通常都会根据页面的关键词排名，进行审查自己现阶段的工作状态。通常有的时候，我们偶尔会格外的关注一下页面的平均排名，它可能更加客户的反应你的SEO操作是否有的放矢。
事故频发，维权不断，特斯拉陷入舆论危机，特斯拉公司全球副总裁陶琳的强硬态度也引发网友讨论。有自媒体称，百度百科上“陶琳”词条近期进行了修改，声称百度内部员工把陶琳在央视、百度、人人网的工作经历等内容的删掉了。对此，百度百科进行了辟谣声明，表示，该词条近期的两次编辑，内容均为正常的新闻事件补全和错误内容修正，不存在该自媒体所述的“隐藏什么”、“内部帮忙改简历”等情况。百科词条“陶琳”共存在10个历史版
尤其是在2019年，百度移动生态战略重构后，搭载了以百度App为核心，以搜索+信息流为双引擎，百家号+智能小程序+托管页为三支柱的移动生态布局。而在百度经营私域，其独特优势和红利也很明显，如在前端一对一的用户个性化精准触达，以及在后端用户的精细化运营和持续转化上。
因为白杨除了公众号，也会在这些平台同步，举例之前写的一篇百度收录如图。新人小白也可抄作业，如有帮助，请不吝点赞或赞赏，建议看到最后~
企查查APP显示，百度在线网络技术（北京）有限公司今日公开“古玩鉴定方法及装置、电子设备、可读介质”专利信息，专利公开号为CN112633383A。
白杨SEO优化教程白杨SEO，专注SEO十年，SEO实战派。分享百度、谷歌、公众号、小程序、视频号、微博、知乎、头条、抖音、小红书、B站等搜索排名SEO技术与品牌网络营销推广、精准流量引流实战教程。251篇原创内容公众号
特斯拉车主上海车展维权一事持续发酵。有自媒体文章爆料称特斯拉副总裁陶琳的百度百科介绍内容被修改，除特斯拉相关经历外其他内容均被删除，并质疑为百度百科内部人士修改。
百度集团执行副总裁沈抖在会上表示:百度移动生态要从供给侧升级，让用户在百度移动生态的每一个场景下都能获得所见即所得的服务。尤其是在一些关键行业，百度要通过自建的方式去深入产业建设服务闭环，比如大健康、直播、短视频、教育等。
在外界看来，百度是一家AI优先的公司，但很多人忽略了它接地气的一面。李彦宏曾在内部的“简单之约”的活动上表示，未来小度音箱、无人车和智能云都将迎来tipping point（爆发点），这些AI服务在未来都很有前景，要有信心。但在当下，我们发现百度却在专注一个更明确的答案。
百度百科显示，愚人节是从19世纪开始在西方兴起流行的民间节日，并未被任何国家认定为法定节日。在这一天人们以各种方式互相欺骗、捉弄、整蛊，往往在玩笑的最后才揭穿并宣告捉弄对象为“愚人”。当然，玩笑的性质极少包含实质恶意。
各位朋友大家上午好，很高兴跟各位相聚杭州。今天想分享的主题是百度内容生态的新机遇，当我们说到机遇这个词的时候，背后往往意味着挑战，确实内容行业经历了很多的挑战。
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