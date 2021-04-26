京东申请“少东家”商标 网友：去注册一个“二手东”

近日，华为技术有限公司申请注册“P50”、“P60”、“P70”、“P80”、“P90”、“P100”等商标，国际分类为涉科学仪器、运输工具，商标状态为“商标申请中”。中港星认为:好商标，早注册，避免被抢注!注册商标有什么好处?1.拥有商标权，才能避免别人使用自己的商标从而对自己造成影响因为商标或品牌的一部分在政府有关部门都是受法律保护的有专用使用权的。而未注册的商标则不受商标法律的保护，所以有时候你想先去注册的时候，却