京东申请“少东家”商标 网友：去注册一个“二手东”

企查查APP显示，近日，京东数字科技控股股份有限公司申请注册“少东家”商标，国际分类为广告销售，当前状态为“商标申请中”。
对此，有网友调侃表示，去注册一个“二手东”。你又是怎么看的呢?
企查查APP显示，近日，京东数字科技控股股份有限公司申请注册“少东家”商标，国际分类为广告销售，当前状态为“商标申请中”。
对此，有网友调侃表示，去注册一个“二手东”。你又是怎么看的呢?
小米公司已经在之前宣布要造车的计划，而就在4月1日，天眼查App显示小米科技有限责任公司申请注册多个“米车”商标，国际分类包含12 类运输工具，商标状态为注册申请中。
腾讯科技（深圳）有限公司申请注册“A女”、“A女俱乐部”商标，国际分类涉社会法律、通讯服务、教育娱乐等。目前商标状态均为“注册申请中”。
企查查APP显示，小米科技有限责任公司于近日申请注册多个“铁蛋”商标，国际分类包含食品、饲料种籽、燃料油脂等，目前商标状态均为商标申请中。
4月1日，小米科技有限责任公司申请注册 “小米汽车”商标，国际分类为手工器械，注册号54856491，目前商标状态为商标申请中。据悉，不久前，“小米汽车”商标还曾出现了被抢注的情况。
4月26日消息，企查查APP显示，近日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册多枚“A女”商标和“A女俱乐部”商标，国际分类涉社会法律、通讯服务、教育娱乐等。目前商标状态均为“注册申请中”。据悉，A女为综合评价女性的一种社会标准，参考项涉家庭背景、学历、工作、收入等。在《A女D男说》一文中，按财富和地位把人分为四等A，B，C，D。女人都想嫁有钱人，要车要房，什么都要，于是出现D女嫁C男，C女嫁B男，B女嫁A男，剩下A女。其实
根据眼查信息显示，3月25日，联想（北京）有限公司申请注册“您都对”“客户都对”相关商标，目前均处于等待实质审查。据悉，这些商标国际分类包括网站服务、建筑修理等，当前商标状态为等待实质审查、商标申请中。
凤凰网科技讯 4月16日消息，天眼查App显示，近日，华为技术有限公司申请注册“星芒”“何图”商标，国际分类涉及网站服务、运输贮藏，目前商标状态均为“商标申请中”。此前，华为曾申请注册MATEDRIVE商标，英文翻译为驾驶、传动(或驱动)装置等意思，国际分类为12类 运输工具，申请号为53374978，目前商标状态为注册申请中。
天眼查App显示，近日，华为技术有限公司申请注册“小艺”商标，国际分类为机械设备、广告销售、教育娱乐等，目前商标状态均为“商标申请中”。不过，数据显示，“小艺”商标目前已被深圳盈嘉健康科技有限公司成功注册，注册日期为2019年。
3月30日，雷军宣布小米将造车。按照计划，雷军将亲自带队负责该项目，未来10年将投入100亿美元。
企查查APP显示，小米科技有限责任公司于4月1日申请注册多个“米车”商标，国际分类包含12类运输工具，商标状态为注册申请中。企查查显示，该公司曾于2018年就曾申请注册41类 教育娱乐、9类 科学仪器等类别，目前已注册成功。
近日，B站关联公司上海宽娱数码科技有限公司申请注册“中流”、“中流顶住”商标，申请日期2021年3月30日，国际分类涉35类广告销售、9类科学仪器等，商标状态为“注册申请中”。
企查查APP显示，近日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册多个“微信支付”相关猫形图案商标，申请日期2021年4月15日，国际分类涉25类服装鞋帽、21类厨房洁具等，商标状态为“注册申请中”。
天眼查App显示，近日，小米科技有限责任公司申请注册“米线”商标，注册号为55133944，国际分类涉及科学仪器，目前商标状态为“商标申请中”。
近日，华为技术有限公司申请注册“P50”、“P60”、“P70”、“P80”、“P90”、“P100”等商标，国际分类为涉科学仪器、运输工具，商标状态为“商标申请中”。中港星认为:好商标，早注册，避免被抢注!注册商标有什么好处?1.拥有商标权，才能避免别人使用自己的商标从而对自己造成影响因为商标或品牌的一部分在政府有关部门都是受法律保护的有专用使用权的。而未注册的商标则不受商标法律的保护，所以有时候你想先去注册的时候，却
企查查APP显示，华为技术有限公司于4月14日申请注册HUAWEI COMBO商标，国际分类为28类 健身器材、41类 教育娱乐，目前商标状态为注册申请中。据悉，欧宝汽车曾于2011年发布Combo汽车，级别为紧凑型MPV。
据天眼查APP显示，近日，北京凡世文化传媒有限公司（吴亦凡工作室关联公司）申请注册“吴记大碗宽”“不凡大碗宽”商标，国际分类包括广告销售、食品、医药等，当前商标状态为“商标申请中”。此前该公司已申请注册多个“大碗宽面”关联商标和相关图形商标，并登记包括大碗宽面、煎蛋、辣椒、萝卜、肉块等logo在内的多条作品著作权。此外，该工作室又申请了“吴记大碗宽”“不凡大碗宽”商标，是为了防止有人蹭吴亦凡“大碗宽面”?
对于造车，虽然小米曾多次否认，但在3月30日，随着一纸公告尘埃落定，小米公司正式“上车”。在前不久的小米春季新品发布会上，小米CEO雷军宣布，小米正式进军智能电动汽车行业。雷军称，小米汽车是他人生之中最后一次重大创业项目，这一次愿意压上自己所有声誉，为小米汽车而战。日前，通过企查查网站了解到，小米科技有限责任公司申请注册“米汽”商标，共申请23个分类，国际分类包含4类，燃料油脂；9类，科学仪器；42类，设计研
毫无疑问，因为“刹车失灵”疑云和女车主站车顶维权，特斯拉又被各大权威媒体轮番点名，特斯拉如今已经成为了国内汽车圈的顶流。有意思的是，特斯拉如今也火出了圈外，不仅在汽车市场大放异彩，甚至影响力也传播到了拉面界。日前，企查查APP显示，2021年目前国内共申请注册905条特斯拉相关商标，其中商标包含特斯拉、特斯拉面、特斯拉铝材、特斯拉闪电球等，目前商标状态均为注册申请中。看到这样的搞笑一幕，网友们也忍不住调侃了
企查查APP显示，近日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册多个“微信支付”相关猫形图案商标，申请日期2021年4月15日，国际分类涉25类服装鞋帽、21类厨房洁具等，商标状态为“注册申请中”。这些猫型图案采用了同一个猫脸，有的含身体，有的则只有一张脸。部分猫咪还摆出招财猫的姿势，胸前放着微信支付的Logo。此外，两只猫眼中也是微信支付Logo，看起来炯炯有神。目前不清楚微信申请此类商标用于何处，不过很多商家都有摆放招财猫
凤凰网科技讯 4月16日消息，天眼查App显示，近日，滴滴关联公司北京嘀嘀无限科技发展有限公司申请多个“滴滴一键付款”“小桔金服”“滴水贷”相关商标，国际分类涉及金融物管、广告销售、网站服务等，目前商标状态均为“商标申请中”。中国移动支付市场用户规模近五年来一直保持稳步增长，艾媒咨询数据显示，2019年中国移动支付用户规模为7.33亿人，在网民中的渗透率不断攀升。此前，抖音支付和美团支付已分别上线于抖音app和美团
4月28日下午，云南省文山州突降冰雹街道成冰河的消息，冲上热搜榜。当地市民感叹，这二十多度的天气正穿短袖，画面宛如《冰河世纪》。更有部分人士..
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易居（中国）企业控股有限公司（02048.HK）（“易居”）发布公告，阿里巴巴和周忻增持易居股票，云锋基金入股易居。易居宣布收购阿里巴巴集团（NY..
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由于COVID-19的限制和要求在国内和国际旅行目的地之间仍有很大差异，谷歌已经公布了新的工具，以帮助人们计划他们接种疫苗后的第一次假期。在谷歌..
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4月28日，中消协在官网公布《2021年第一季度全国消协组织受理投诉情况分析》。考虑到五一即将迎来消费高峰，中消协特别揭露十大不良营销新招，比如..
申通快递披露年报，公司2020年实现营业收入为215.66亿元，同比下滑6.6%;属于上市公司股东的净利润3632.73万元，同比下滑97.42%。基本每股收益0.02..
今日晚间，根据特斯拉向美国SEC（证券交易委员会）提交的文件显示，公司已完全偿还与上海超级工厂支出相关的6.14亿美元贷款，相关的贷款合同已经终..
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4月28日晚间消息，根据特斯拉向美国SEC（证券交易委员会）提交的文件，今年第一季度特斯拉在华收入达到30.43亿美元（约合197亿元人民币），较去年..
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4月28日晚间消息，联想今日发布个人云存储新品T2。其中双盘位无盘版999元，4TB西数红盘单盘套装1899元，4TB x2西数红盘双盘套装2699元，8TB单盘版..
今天华为鸿蒙OS已经开始推送开发者公测版了，有不少人已经报名参加，下载的容量高达5.9GB。鸿蒙OS是个全新的操作系统，很多人依然不了解它的内涵，..
特斯拉与上海车展维权”车主“的纠纷事件持续发酵。在特斯拉官方发布关于销售事故二手车声明发出后，当事人韩先生也在其微博做出回应，反驳特斯拉..
天文学家利用阿塔卡马大型毫米/亚毫米阵列（ALMA）回答了一个关于恒星的重要问题。这个问题是，质量比我们的太阳大得多的恒星是否与较小的恒星以同..
苹果公司正在寻求收回有关新的小型企业计划的三份文件，它说这些文件在与《堡垒之夜》开发商Epic Games的判决前被无意中纳入了披露范围。随着苹果..
上周，我们了解到三星即将推出Galaxy F52 5G智能手机，预计将很快在印度亮相。该设备之前在多个认证组织列表中被发现，从而让外界确认了它的外观和..