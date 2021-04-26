京东申请“少东家”商标 网友：去注册一个“二手东”

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京东申请“少东家”商标 网友：去注册一个“二手东”

2021-04-26 17:49 · 稿源：站长之家

企查查APP显示，近日，京东数字科技控股股份有限公司申请注册“少东家”商标，国际分类为广告销售，当前状态为“商标申请中”。

对此，有网友调侃表示，去注册一个“二手东”。你又是怎么看的呢?

京东 (5)

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