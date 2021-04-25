微信打击网络诈骗犯罪 多次违规将加重处罚

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 关键词 > 微信最新资讯 > 正文

微信打击网络诈骗犯罪 多次违规将加重处罚

2021-04-25 20:07 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月25日 消息:今日，微信安全中心发布《坚决遏制微信平台上诈骗行为的治理公告》称，针对持续高发的网络诈骗犯罪，微信平台始终保持对黑色产业链严厉打击的态度，致力于以实际行动保护用户权益和网络生态安全。

今后微信将继续依法履行平台义务，优化升级安全策略，加大保护力度，进一步为广大用户提供安全可靠的网络空间。以下各类欺诈及其相关行为将受到坚决遏制:

直接参与实施欺诈犯罪的行为，如贷款诈骗、刷单诈骗、“杀猪盘”诈骗、网络投资诈骗、免费送返利类诈骗等;

间接参与，为欺诈犯罪提供协助的行为，如将微信号租售给欺诈团伙、帮助欺诈团伙加好友拉群、帮助欺诈违规帐号辅助解封，甚至为欺诈团伙当托等间接参与欺诈行为的帐号;

以及为欺诈团伙提供相关犯罪资源的行为，如外挂、受害人信息等数据、软件、硬件资源等。

QQ截图20210425201040.jpg

针对参与实施前述行为的欺诈及其相关帐号，我们将坚定不移地依据国家相关法律法规及《腾讯微信软件许可及服务协议》《微信个人帐号使用规范》等规范，视违规程度进行阶梯式处理，包括但不限于以下手段:

✦ 对确认欺诈帐号、组织欺诈群及恶意收款号进行功能限制、帐号封禁等处理，对于多次违规者，将加重处罚。

✦ 对确认欺诈支付账户进行冻结处理。

✦ 对作恶团伙涉嫌违法犯罪的证据线索，提交公安机关进行处理。

✦ 对于间接参与，为欺诈犯罪提供协助以及为欺诈团伙提供相关犯罪资源等破坏平台环境的行为，微信将保留一切追究法律责任的权利。

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 腾讯申请微信支付猫商标

    昨日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册多个“微信支付”招财猫图案商标，商标状态为“注册申请中”。就在今日，该公司又申请注册了多个相关相关商标，包括了“支付猫”“微信支付猫”“WECHAT PAY CAT”“WECHAT PAY KITTEN”等。

    腾讯 微信支付猫 支付猫

  • 腾讯注册“微信支付”相关猫形图案商标

    企查查APP显示，近日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册多个“微信支付”相关猫形图案商标，申请日期2021年4月15日，国际分类涉25类服装鞋帽、21类厨房洁具等，商标状态为“注册申请中”。

    腾讯 微信

  • 微信检测好友删除要来了？腾讯公开“单向好友检测”专利

    微信被删除好友，并不会收到任何提醒，往往等到向对方发消息时才会发现。以往，不少人通过建群的方式查看被谁删除了好友关系，比较繁琐，而且一旦失手在群里发送消息，这个群就真正建成了，比较尴尬。腾讯最新申请了一项专利，似乎就是为此而生的。据天眼查APP显示，4月23日，腾讯科技（深圳）有限公司公开一项“社交账号的单向好友检测方法、装置、介质和计算机设备”专利。该专利摘要显示，本申请涉及一种社交账号的单向好友检测

    腾讯 微信

  • 招财猫？腾讯注册“微信支付”猫形图案商标

    企查查APP显示，近日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册多个“微信支付”相关猫形图案商标，申请日期2021年4月15日，国际分类涉25类服装鞋帽、21类厨房洁具等，商标状态为“注册申请中”。这些猫型图案采用了同一个猫脸，有的含身体，有的则只有一张脸。部分猫咪还摆出招财猫的姿势，胸前放着微信支付的Logo。此外，两只猫眼中也是微信支付Logo，看起来炯炯有神。目前不清楚微信申请此类商标用于何处，不过很多商家都有摆放招财猫

    微信 微信支付

  • 微信逛闲鱼不是梦阿里巴巴向腾讯提交闲鱼小程序申请

    前段时间，曾有消息称阿里巴巴计划在腾讯微信上开通淘宝特价版小程序，同时还有望在特定场景下支持淘宝特价版App端的微信支付等支付通道。随后，阿里巴巴副总裁、淘宝C2M事业部总经理汪海确认了此事，并表示，淘宝特价版确实是向微信提交了小程序申请，目前审批还未通过，淘宝特价版期待与腾讯的合作。根据最新报道显示，阿里巴巴近日又再次出手，近日已经向微信提交了闲鱼小程序申请，一旦通过，闲鱼将支持用户在微信小程序内购买

    闲鱼 微信 阿里巴巴

  • 蚂蚁集团反诈骗季报：一季度协助破获电信诈骗案件30余起

    4月11日，蚂蚁安全实验室发布《2021年电信网络诈骗治理季度报告》:今年1到3月，支付宝协助各级执法机构破获电信网络诈骗案件30余起;针对被骗用户推出“叫醒热线”，劝阻成功率46%，日均成功保护潜在被骗资金1500万，并且帮助潜在被骗用户挽回3成资金损失。同时，支付宝为全国一线反诈民警提供技术支持，通过电话劝阻及上门劝阻等方式，直接保护潜在被骗用户22万人，保护资金5亿元。

    蚂蚁集团 网络诈骗 电信诈骗

  • 创新BMW iX亚洲首秀展示微信车载版、腾讯小场景体验

    4 月 19 日，宝马旗下纯电动SUV创新BMW iX在上海车展完成亚洲首发，并展示了全新BMW iDrive系统，开启宝马全新的电动化、数字化征程。全新BMW iDrive系统深度融合了腾讯生态车联网服务，带来诸多中国特有的数字化服务，包括微信车载版、升级版腾讯小场景2. 0 等，为用户打造与日常生活无缝连接的、高度个性化的数字化体验。（创新BMW iX亚洲首秀）为解决中国用户在驾车过程中普遍存在的信息焦虑问题，宝马携手腾讯将“国民应用”微

    腾讯小场景 微信车载版

  • 微信封禁抖音链接遭用户起诉：腾讯申请移送深圳中院审理

    前段时间，字节跳动旗下抖音以不正当竞争之名起诉腾讯，称其涉嫌垄断，构成了《反垄断法》所禁止的“滥用市场支配地位排除、限制竞争的垄断行为”。该案件也被称之“互联网平台反垄断第一案”，但腾讯方面申请将该案件移送至深圳中院审理，不久后就传来抖音撤诉的消息，这也不禁令人想起了“南山必胜客”的传闻。这场受到全国人们关注的“互联网平台反垄断第一案”就此结束，但历史总会上演一些惊人相似的情节。据相关媒体报道，近

    微信 抖音 腾讯

  • 特斯拉回应厦门交通事故；微信打击网络诈骗犯罪；B站回应招聘争议并致歉

    昨日，针对“厦门特斯拉事故”，特斯拉官方回应称，车辆在事故发生前未出现制动系统的故障，根据对车辆数据和现场监控视频的分析，司机在倒车时加速踏板被深度踩下。

    特斯拉 微信 B站

  • 国家广电总局：坚决打击利用广播电视和网络视听平台进行电信诈骗、金融诈骗等行为

    【TechWeb】4月21日消息，据国家广播电视总局发布的消息，4月16日，中宣部副部长，国家广电总局局长、党组书记聂辰席主持召开广电总局党组会议，传达了4月8日全国打击治理电信网络新型违法犯罪工作电视电话会议有关要求。会议强调，一是提高思想认识，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，为坚决遏制电信网络诈骗犯罪多发高发态势贡献广电力量。二是加强行业监管。积极开展防范电信网络诈骗宣传，增强群众防范?

    电信 金融

  • 腾讯与奥迪达成战略合作 微信车载版将在奥迪车上线

    今日，腾讯与奥迪宣布达成战略合作。未来，腾讯、奥迪将一起打造智能互联的数字化生态，涉及数字座舱、数字化营销、用户运营等领域。据悉，奥迪车上将出现“微信车载版”。用户能够在正常驾驶的前提下，通过语音控制发送消息、播报消息等。

    腾讯 奥迪 微信车载版

  • 美团：从未推出过校园贷产品 如遇诈骗应及时报警

    不久前，美团方面曾反映称，有用户遇到骗子冒充美团客服，声称需要用户进行“注销校园贷款账户”、“变更身份信息”，然后引导用户借款，再转账汇款。

    美团 校园贷 贷款

  • ETC电信诈骗手段多，提高警惕不放松

    随着ETC普及率持续攀升，针对ETC的电信诈骗也层出不穷，不法分子想方设法趁虚而入，打着ETC、银行、快递等官方工作人员的名义撒网行骗，使用伪基站向车主冒名发送“认证失效”、“扣费异常”、“设备异常”、“快递丢失”等假冒官方短信。不少车主因担心不及时处理会影响自己的出行，往往对诈骗内容信以为真，在短信或电话沟通中，透漏银行卡、密码等重要个人信息，或按骗子要求进行借贷转账，从而遭受财产损失。对此，ETC助手也在

    电信诈骗 ETC电信诈骗

  • 活动集锦｜3月腾讯企业微信、泛微联合产品体验会走进23座城市

    3 月，由腾讯企业微信、泛微网络联合举办的“内外协同数字化办公”产品体验会走进了全国 23 座城市，双方联手打造“以客户为中心”的内外协同办公，帮助组织打通内外，助力组织实现数字化转型。23 城大会上，腾讯企业微信和泛微共同分析企业内外协同办公需求，展现双方多年来在移动办公领域的发展成果。此次双方联合发布的“内外协同移动办公平台”，充分融合了双方产品优势：以泛微的低代码构建平台为基础帮助组织按需定制应用场?

    企业微信

  • 得不偿失！大学生炒鞋诈骗百万获刑10年半

    从炒盲盒到炒鞋，投机者可谓无所不在、无孔不入，而这也被很多人认为是在交“智商税”。现在更是有人因为炒鞋触犯法律，一大学生炒鞋诈骗百万获刑10年半事件引发众多网友关注。

    炒鞋 投机 炒鞋赚钱

  • Facebook Messenger用户在80个国家遭遇更新诈骗：报告

    据国外科技媒体报道：网络情报公司groupib的一份报告称，80多个国家的Facebook Messenger用户正成为一个更新诈骗的目标。网络犯罪分子通过展示宣传据称是更新版的Facebook Messenger的广告，获取用户的登录凭据。欺诈者注册了名为；Messanger；、；Meseenger；和；Masssengar；的账户来模仿真实的应用程序。

    facebook

  • 创新工场发布严重声明：兼职招聘诈骗冒用公司品牌

    创新工场发布一则郑重声明，从未在“栗果招聘”、“比特币中国”、“创新流量数据”等软件上发布任何兼职信息，也不提供任何兼职任务，且刷单本身就是违法行为，请大家擦亮眼睛，切勿上当受骗。

    创新工场

  • 借技术支持为幌子 老年群体已成网络诈骗的重灾区

    USA Today 专栏作家詹妮弗·乔利（Jennifer Jolly）近日撰写了一篇名为《所谓的“技术支持”骗局是如何从包括我妈在内的老人中窃取上百万美元的》。在文章中，黑客利用技术支持的幌子来欺骗老年人，而这个群体往往缺乏技术知识和经验，无法辨别真正的系统警告和有害的诈骗。在文章中写道：“我妈损失了 2000 美元。尽管她马上向银行申请冻结，不过银行告诉她，他们也无能为力。她觉得很可怕。我一直告诉她不要感到难过。她是目前美

    苹果 黑客 个人信息

  • 兼职猫：凡是刷单兼职均为诈骗，平台明令禁止刷单兼职类岗位

    近日，网络平台上又出现多起不法分子假借“刷单兼职”名义实施诈骗的案件，目前已有用户上当受骗。据了解，在此类案件中，诈骗分子通常打着刷单兼职的旗号，以“轻松高薪”做诱饵先吸引诱骗用户，引导对方点击相关的链接或下载各类APP进行刷单操作。在最初刷单任务中，诈骗分子会返还小额本金和佣金，让受害者放松警惕。随着受害者投入钱款不断增多后，诈骗分子会以各类理由推脱返现，并要求受害人继续投入更多的本金，直到其意识?

    兼职猫

  • 新型诈骗竟盯上“数字货币” 快钱提醒用户守住钱袋子

    自 2020 年深圳、苏州、雄安新区、成都成为第一批数字人民币试点城市以来，上海、北京等城市也纷纷加入试点，百姓生活即将迎来新时代。可最近，市面上竟然出现了假冒“央行数字人民币”旗号进行的违法诈骗活动。对此，快钱安全专家特别提醒广大用户提升金融风险防范能力，守住钱袋子，谨防中招诈骗套路。近日，江苏省苏州市某派出所就接到市民符先生因点击假冒数字人民币活动链接被诈骗 1 万元的报警。据了解， 2 月 11 日，符先生

    数字货币
  • 热门标签
显卡天梯图 2021年云服务器排名 高通骁龙处理器排名 锚文字 Alt标签 一加 网站优化 网站 CPM CPC DA 死链 KPI

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM