微信打击网络诈骗犯罪 多次违规将加重处罚

站长之家(ChinaZ.com) 4月25日 消息:今日，微信安全中心发布《坚决遏制微信平台上诈骗行为的治理公告》称，针对持续高发的网络诈骗犯罪，微信平台始终保持对黑色产业链严厉打击的态度，致力于以实际行动保护用户权益和网络生态安全。
今后微信将继续依法履行平台义务，优化升级安全策略，加大保护力度，进一步为广大用户提供安全可靠的网络空间。以下各类欺诈及其相关行为将受到坚决遏制:
直接参与实施欺诈犯罪的行为，如贷款诈骗、刷单诈骗、“杀猪盘”诈骗、网络投资诈骗、免费送返利类诈骗等;
间接参与，为欺诈犯罪提供协助的行为，如将微信号租售给欺诈团伙、帮助欺诈团伙加好友拉群、帮助欺诈违规帐号辅助解封，甚至为欺诈团伙当托等间接参与欺诈行为的帐号;
以及为欺诈团伙提供相关犯罪资源的行为，如外挂、受害人信息等数据、软件、硬件资源等。
针对参与实施前述行为的欺诈及其相关帐号，我们将坚定不移地依据国家相关法律法规及《腾讯微信软件许可及服务协议》《微信个人帐号使用规范》等规范，视违规程度进行阶梯式处理，包括但不限于以下手段:
✦ 对确认欺诈帐号、组织欺诈群及恶意收款号进行功能限制、帐号封禁等处理，对于多次违规者，将加重处罚。
✦ 对确认欺诈支付账户进行冻结处理。
✦ 对作恶团伙涉嫌违法犯罪的证据线索，提交公安机关进行处理。
✦ 对于间接参与，为欺诈犯罪提供协助以及为欺诈团伙提供相关犯罪资源等破坏平台环境的行为，微信将保留一切追究法律责任的权利。