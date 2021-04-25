腾讯公开单向好友检测专利 解决僵尸好友问题

还在害怕自己的微信通讯录出现僵尸好友?这下不用担心了!
据企查查数据显示，4月23日，腾讯公开了一个名为“单向好友检测方法”的专利。
据该专利摘要显示，用户无需发送大量的冗余信息，提高了单向好友检测的效率，减少了系统消耗。
对此，网友热议称，“可能只是个保护性专利”“这也能申请专利?”“一条指令的事”。
还在害怕自己的微信通讯录出现僵尸好友?这下不用担心了!
据企查查数据显示，4月23日，腾讯公开了一个名为“单向好友检测方法”的专利。
据该专利摘要显示，用户无需发送大量的冗余信息，提高了单向好友检测的效率，减少了系统消耗。
对此，网友热议称，“可能只是个保护性专利”“这也能申请专利?”“一条指令的事”。
近日，腾讯科技（深圳）有限公司一项名为“提示附近好友的方法及装置”的专利被授权公开，公开日为 2021 年 3 月 26 日，公开号CN106503023B。企查查专利摘要显示，该提示附近好友的方法及装置可满足用户快速发现附近好友的需求，提升用户对即时通信的体验。
微信被删除好友，并不会收到任何提醒，往往等到向对方发消息时才会发现。以往，不少人通过建群的方式查看被谁删除了好友关系，比较繁琐，而且一旦失手在群里发送消息，这个群就真正建成了，比较尴尬。腾讯最新申请了一项专利，似乎就是为此而生的。据天眼查APP显示，4月23日，腾讯科技（深圳）有限公司公开一项“社交账号的单向好友检测方法、装置、介质和计算机设备”专利。该专利摘要显示，本申请涉及一种社交账号的单向好友检测
今天腾讯一项名为“游戏手柄”的外观设计专利正式公开，这个手柄专利详细信息显示，本外观设计产品用于游戏娱乐。
非营利组织LOT Network平台（以下简称LOT）由Google公司联合佳能、SAP等公司于 2014 年发起创建，该组织致力于保护其成员免受专利主张实体（PAE）（亦被称作“专利流氓”）侵扰。据快手方面透露， 2 月份刚在港交所挂牌上市的短视频平台快手科技 (Kuaishou) 3 月 21 日已加入该组织。快手科技集团近年来积极进行专利资产储备，随着快手成为全球上市公司中万亿市值俱乐部中的短视频第一股，未来有可能成为专利流氓的目标。快手认为?
苹果和高通公司被提起诉讼，两家公司使用的特定5G技术被指侵犯了一项射频校准专利。
早前有消息称，三星可能在 7 月份发布 Galaxy Z Flip 3 翻盖式折叠屏智能机 —— 直接跳过 Z Flip 2 这个数字，以同 Galaxy Z Fold 3 系列保持一致。此外如果荷兰科技博客 LetsGoDigital 的爆料靠谱的话，那与初代相比，Galaxy Z Flip 系列还有望迎来多项功能升级。（来自：LetsGoDigital）2020 年 10 月，三星向世界知识产权组织（WIPO）提交了一项设计专利，并于今日正式向外界公布。可知与初代 Galaxy Z Flip 相比，新款或引入?
天眼查App显示，今日，浙江吉利控股集团有限公司公开一项名为“一种车辆定位装置及换电站”的发明专利，申请日期为2020年12月，公开号为CN112622683A。
站长之家（ChinaZ.com）4月7日 消息:企查查APP显示，美团关联公司北京三快在线科技有限公司于4月6日申请公开“传感器总成及无人驾驶车辆”，专利公开号为CN112606776A。据了解，本公开涉及一种传感器总成及无人驾驶车辆，该传感器总成包括传感器模组和安装支架，所述安装支架用于将所述传感器模组安装在所述无人驾驶车辆的车身顶部，该传感器模组的壳体便于拆卸和组装，可以方便快捷地对位于壳体内部的摄像头组件进行维修。
近日，华为技术有限公司公开“一种光伏发电系统及方法”专利，公开号为CN112636694A。企查查专利摘要显示，本申请公开了一种光伏发电系统及方法，涉及光伏发电技术领域。系统包括：逆变器、控制器和至少两个直流支路。
据国外媒体报道，苹果正在研究新型的用户交互方法，新凝视系统如果检测到用户在场，就可以触发某些功能，括将通知标记为已读。
据国外科技媒体报道：IBM和全球专利市场IPwe宣布了将专利转化为不可替代代币（nft）的计划。这些NFT将在IPwe平台上存储和共享，托管在IBM云上，并由IBM区块链提供支持。该平台将允许NFT的所有者在全球市场上购买、许可、融资、销售和商业化他们的专利。
4月20日，科大讯飞（002230）公开“虚假视频检测方法和装置、电子设备及存储介质”专利，公开号为CN112686123A。
据外媒AppleInsider报道，苹果公司正在研究一种技术，可以通过使用神经网络和心震图数据来检测用户的血压，从而忽略了对血压袖带的需求。根据周四公布的一项专利申请，一种可能与Apple Watch配对的可穿戴设备，有朝一日可能能够监测用户的血压，而不需要任何额外的设备。该专利申请名为“用于无袖带血压估计的可解释神经网络”，探讨了使用神经网络来估计血压的心震图数据。与依靠电信号监测心率的心电图不同，心震图测量的是心脏?
苹果正在研究新型的用户交互方式，包括一个系统，如果检测到用户在场，就可以触发某些功能，括将通知标记为已读。在美国专利和商标局周四公布的专利申请中，苹果概述了一个可以检测用户是否在其附近的系统。它还包括检测用户的目光，以实现更精细的UX功能，为iPhone、Apple TV、Mac或HomePod等设备开辟了一系列控制可能性。苹果在专利申请当中表示，与这类设备的交互可以使用各种输入设备进行，如触摸屏显示器、触摸感应表面、遥控
4月20日，华为技术有限公司公开“一种恶意应用的检测方法、装置及存储介质”专利，公开号为CN112689835A。
前段时间，小米领先行业发布了隔空无线充电方案，能令手机完全摆脱充电线的束缚，实现边用边充、随时充电的效果，虽然目前尚未应用在量产机型中，但依然令人眼前一亮。现在，华为也要跟进这个技术了。根据国家专利网站数据显示，华为技术有限公司在4月20日公开了一项名为“一种远距离无线充电的发射端、接收端和系统”的发明专利，公开号CN112689938A，申请日期为2020年4月。专利摘要显示，本申请公开了一种远距离无线充电的发射端
据Appleinsider报道，苹果计划让你的iPhone提前很长时间预测今天什么时候会没电，并及时提醒你。苹果近日新公开的一项专利显示，未来 iPhone 或将向用户发送电池耗尽预警。
苹果公司正在申请了一项床垫传感器专利，它可以监测人们的睡眠情况，还可以充当无声闹钟唤醒用户。苹果的设备可以使用监测光、声和重量的传感器来检测某人睡觉的位置，以及他们是否在打鼾。
许多键盘的特点之一是包含背光。虽然是装饰性的，但该功能对一些用户来说是必不可少的，因为它可以让键盘在夜间或在黑暗的条件下使用，而在这种条件下，印刷的键字不容易看到。此外，苹果公司认为，在许多情况下，由于键盘中存在可能阻挡光路的机制，用少量的LED对按键进行均匀照明可能会很复杂。未来的紧凑型和可弯曲的iPad键盘可能会获得背光，更均匀地照亮按键，苹果建议在柔性基板上使用导光板，将光线引导到需要的地方。在美?
4 月 22 日，「 2021 第六届亚太银行数字化创新博览会」在上海举行。本届论坛以“加速数字化，引领银行业务创新”为主题，吸引了中国人民银行、农..
2021年是“十四五”开局之年，也是企业数字化转型的关键时点。作为保障企业数字化转型的重要抓手，网络安全被放到了与人工智能、大数据、区块链、..
4月17日，张振纬发布了他在凑凑担任CEO的最后一条朋友圈:“对过去心存感激，对未来充满期待。”正式宣布告别凑凑。 两天后，凑凑母公司呷哺呷哺股..
今年以来，加密挖矿行业悄然发生着许多重要的变化。从分布角度来看，从以中国为中心的算力逐步转变为中国、海外两分天下的格局，海外市场以美国的..
知乎上有个热门问题:“网络小说盗版是不是真的那么严重?”引来了知名网文作者“会说话的肘子”的关注，他回复道“毫无下限”。..
经方与经典名方是千百年来我国历代医家实践流传下来的宝贵遗产，是最能体现中医药学使用价值的精华，是中医药文化的瑰宝，至今仍在为广大民众服务..
今日，上午，一辆特斯拉轿车冲入江苏太仓一馒头店内，下午，江苏太仓公安发布警情通报，事故造成3名市民受伤，已送医院救治，均无生命危险。目前，..
随着佳能EOS R5、R6 的发布，日益庞大的EOS R系列无反系统和RF镜头群为不同的拍摄题材和用户群体提供了丰富的选择空间。因此针对纷繁的摄影题材，..
随着各行各业直播的普及，加上疫情的强势推广。在线教育、直播带货、企业培训、线上招聘等实时互动的场景迅速升温。直播已成为企业数字化转型和内..
特斯拉汽车首席执行官埃隆•马斯克（elonmusk）获得了110亿美元的奖金，这家电动汽车制造商的季度盈利超过了业绩目标。他现在可以获得2018年薪酬方..
近日，有网传视频称，盒马用前一天的日日鲜牛奶制作鲜奶冰淇淋。根据盒马日日鲜规定，所有日日鲜商品“只售一日”。该视频拍摄者认为，盒马做法不..
——发挥知识产权潜在价值，实现效能最大化题图：三聚阳光董事长张杰编者按：近年来，我国改革开放持续纵深化发展，国民经济已由高速增长阶段转向..
水是母婴人群的饮食主体，随着母婴用户健康消费需求的增长和品质生活的提升，对具有母婴健康功能的净水机需求大增，净水品牌生产母婴系列产品俨然..
4 月22 日，快手“2021 光合创作者大会”在广州举办。大会上，快手粉条推出“门店加热”产品，通过与本地生活业务强强联合，助力本地商家通过线上..
运动耳机中骨传导凭借超强的自身优势在运动圈中占得了一席之地，得到了运动爱好者们的一致好评，NANK南卡在 4 月 26 发布了新一代骨传导耳机Runne..
LG电子宣布退出手机业务之后，该公司手上掌握的通信标准必要专利就成为了多家通信和手机制造商关注的焦点，这包括了来自中国、韩国和美国的多家公..
微众银行作为国内首家互联网银行和民营银行，自成立以来就坚守“让金融普惠大众”的使命，微众银行深知科技创新对互联网银行实现普惠金融事业的重..
近年来，随着大数据、人工智能、区块链等新兴技术的广泛应用，云计算技术在不同的业务场景中与新技术的融合，基于自身技术的特点和适用性，发挥各..
几乎所有的登录页看起来都大同小异，通过输入账号和密码就能够进入，但仔细思考会发现，每个登录页都有自己差异化的点，而这些点正是产品无一物..