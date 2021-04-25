腾讯公开单向好友检测专利 解决僵尸好友问题

还在害怕自己的微信通讯录出现僵尸好友?这下不用担心了!

据企查查数据显示，4月23日，腾讯公开了一个名为“单向好友检测方法”的专利。

据该专利摘要显示，用户无需发送大量的冗余信息，提高了单向好友检测的效率，减少了系统消耗。

对此，网友热议称，“可能只是个保护性专利”“这也能申请专利?”“一条指令的事”。