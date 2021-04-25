腾讯公开单向好友检测专利 解决僵尸好友问题

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 主题 > 腾讯最新资讯 > 正文

腾讯公开单向好友检测专利 解决僵尸好友问题

2021-04-25 14:01 · 稿源：站长之家

还在害怕自己的微信通讯录出现僵尸好友?这下不用担心了!

据企查查数据显示，4月23日，腾讯公开了一个名为“单向好友检测方法”的专利。

496250db-7233-4044-b919-68fcd5c39a20.png

据该专利摘要显示，用户无需发送大量的冗余信息，提高了单向好友检测的效率，减少了系统消耗。

对此，网友热议称，“可能只是个保护性专利”“这也能申请专利?”“一条指令的事”。

QQ截图20210425134331.png

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 腾讯被授权“提示附近好友的方法”相关专利

    近日，腾讯科技（深圳）有限公司一项名为“提示附近好友的方法及装置”的专利被授权公开，公开日为 2021 年 3 月 26 日，公开号CN106503023B。企查查专利摘要显示，该提示附近好友的方法及装置可满足用户快速发现附近好友的需求，提升用户对即时通信的体验。

    腾讯 腾讯专利 附近好友

  • 微信检测好友删除要来了？腾讯公开“单向好友检测”专利

    微信被删除好友，并不会收到任何提醒，往往等到向对方发消息时才会发现。以往，不少人通过建群的方式查看被谁删除了好友关系，比较繁琐，而且一旦失手在群里发送消息，这个群就真正建成了，比较尴尬。腾讯最新申请了一项专利，似乎就是为此而生的。据天眼查APP显示，4月23日，腾讯科技（深圳）有限公司公开一项“社交账号的单向好友检测方法、装置、介质和计算机设备”专利。该专利摘要显示，本申请涉及一种社交账号的单向好友检测

    腾讯 微信

  • 腾讯一项名为“游戏手柄”的外观设计专利公开

    今天腾讯一项名为“游戏手柄”的外观设计专利正式公开，这个手柄专利详细信息显示，本外观设计产品用于游戏娱乐。

    腾讯 游戏手柄 腾讯专利

  • 增强专利保护 快手加入反专利流氓联盟LOT

    非营利组织LOT Network平台（以下简称LOT）由Google公司联合佳能、SAP等公司于 2014 年发起创建，该组织致力于保护其成员免受专利主张实体（PAE）（亦被称作“专利流氓”）侵扰。据快手方面透露， 2 月份刚在港交所挂牌上市的短视频平台快手科技 (Kuaishou) 3 月 21 日已加入该组织。快手科技集团近年来积极进行专利资产储备，随着快手成为全球上市公司中万亿市值俱乐部中的短视频第一股，未来有可能成为专利流氓的目标。快手认为?

    快手 反专利流氓联盟LOT

  • 苹果、高通遭遇专利诉讼：iPhone 12被指侵犯射频校准专利

    苹果和高通公司被提起诉讼，两家公司使用的特定5G技术被指侵犯了一项射频校准专利。

    苹果 高通 专利诉讼

  • 苹果高通遭遇专利诉讼iPhone 12被指侵犯射频校准专利

  • 三星获得可双向折叠的移动设备新专利

    早前有消息称，三星可能在 7 月份发布 Galaxy Z Flip 3 翻盖式折叠屏智能机 —— 直接跳过 Z Flip 2 这个数字，以同 Galaxy Z Fold 3 系列保持一致。此外如果荷兰科技博客 LetsGoDigital 的爆料靠谱的话，那与初代相比，Galaxy Z Flip 系列还有望迎来多项功能升级。（来自：LetsGoDigital）2020 年 10 月，三星向世界知识产权组织（WIPO）提交了一项设计专利，并于今日正式向外界公布。可知与初代 Galaxy Z Flip 相比，新款或引入?

    三星 屏下指纹 折叠屏

  • 吉利公开新专利 内容与车辆定位有关

    天眼查App显示，今日，浙江吉利控股集团有限公司公开一项名为“一种车辆定位装置及换电站”的发明专利，申请日期为2020年12月，公开号为CN112622683A。

    吉利 车辆定位 汽车定位

  • 美团公开无人驾驶车辆相关专利

    站长之家（ChinaZ.com）4月7日 消息:企查查APP显示，美团关联公司北京三快在线科技有限公司于4月6日申请公开“传感器总成及无人驾驶车辆”，专利公开号为CN112606776A。据了解，本公开涉及一种传感器总成及无人驾驶车辆，该传感器总成包括传感器模组和安装支架，所述安装支架用于将所述传感器模组安装在所述无人驾驶车辆的车身顶部，该传感器模组的壳体便于拆卸和组装，可以方便快捷地对位于壳体内部的摄像头组件进行维修。

    美团 无人驾驶 自动驾驶

  • 华为公开“一种光伏发电系统及方法”专利

    近日，华为技术有限公司公开“一种光伏发电系统及方法”专利，公开号为CN112636694A。企查查专利摘要显示，本申请公开了一种光伏发电系统及方法，涉及光伏发电技术领域。系统包括：逆变器、控制器和至少两个直流支路。

    华为

  • 苹果又有新专利：凝视系统可将通知标记已读

    据国外媒体报道，苹果正在研究新型的用户交互方法，新凝视系统如果检测到用户在场，就可以触发某些功能，括将通知标记为已读。

    苹果 苹果专利 专利

  • IBM计划通过区块链将专利转化为NFT

    据国外科技媒体报道：IBM和全球专利市场IPwe宣布了将专利转化为不可替代代币（nft）的计划。这些NFT将在IPwe平台上存储和共享，托管在IBM云上，并由IBM区块链提供支持。该平台将允许NFT的所有者在全球市场上购买、许可、融资、销售和商业化他们的专利。

    ibm 融资 区块链

  • 科大讯飞申请“虚假视频检测方法”相关专利

    4月20日，科大讯飞（002230）公开“虚假视频检测方法和装置、电子设备及存储介质”专利，公开号为CN112686123A。

    科大讯飞 专利申请 科大讯飞

  • 专利显示苹果公司正在研发无袖带血压监测技术

    据外媒AppleInsider报道，苹果公司正在研究一种技术，可以通过使用神经网络和心震图数据来检测用户的血压，从而忽略了对血压袖带的需求。根据周四公布的一项专利申请，一种可能与Apple Watch配对的可穿戴设备，有朝一日可能能够监测用户的血压，而不需要任何额外的设备。该专利申请名为“用于无袖带血压估计的可解释神经网络”，探讨了使用神经网络来估计血压的心震图数据。与依靠电信号监测心率的心电图不同，心震图测量的是心脏?

    苹果 神经网络 watch

  • 专利申请显示苹果凝视系统可以知道你是否阅读了信息或通知

    苹果正在研究新型的用户交互方式，包括一个系统，如果检测到用户在场，就可以触发某些功能，括将通知标记为已读。在美国专利和商标局周四公布的专利申请中，苹果概述了一个可以检测用户是否在其附近的系统。它还包括检测用户的目光，以实现更精细的UX功能，为iPhone、Apple TV、Mac或HomePod等设备开辟了一系列控制可能性。苹果在专利申请当中表示，与这类设备的交互可以使用各种输入设备进行，如触摸屏显示器、触摸感应表面、遥控

    苹果 鼠标 显示器

  • 华为公开“恶意应用检测”相关专利 可评估待检测应用恶意等级

    4月20日，华为技术有限公司公开“一种恶意应用的检测方法、装置及存储介质”专利，公开号为CN112689835A。

    华为 华为专利 恶意应用

  • 对标小米！华为“隔空充电”专利曝光：用天线传输电力

    前段时间，小米领先行业发布了隔空无线充电方案，能令手机完全摆脱充电线的束缚，实现边用边充、随时充电的效果，虽然目前尚未应用在量产机型中，但依然令人眼前一亮。现在，华为也要跟进这个技术了。根据国家专利网站数据显示，华为技术有限公司在4月20日公开了一项名为“一种远距离无线充电的发射端、接收端和系统”的发明专利，公开号CN112689938A，申请日期为2020年4月。专利摘要显示，本申请公开了一种远距离无线充电的发射端

    隔空充电 华为 专利

  • 苹果新专利显示未来 iPhone 或将支持电池预警

    据Appleinsider报道，苹果计划让你的iPhone提前很长时间预测今天什么时候会没电，并及时提醒你。苹果近日新公开的一项专利显示，未来 iPhone 或将向用户发送电池耗尽预警。

    苹果 iPhone AppleWatch

  • 苹果申请床垫传感器专利：可监测睡眠情况，还能唤醒用户

    苹果公司正在申请了一项床垫传感器专利，它可以监测人们的睡眠情况，还可以充当无声闹钟唤醒用户。苹果的设备可以使用监测光、声和重量的传感器来检测某人睡觉的位置，以及他们是否在打鼾。

    苹果 专利 传感器

  • 专利显示苹果可能为柔性iPad键盘增加背光功能

    许多键盘的特点之一是包含背光。虽然是装饰性的，但该功能对一些用户来说是必不可少的，因为它可以让键盘在夜间或在黑暗的条件下使用，而在这种条件下，印刷的键字不容易看到。此外，苹果公司认为，在许多情况下，由于键盘中存在可能阻挡光路的机制，用少量的LED对按键进行均匀照明可能会很复杂。未来的紧凑型和可弯曲的iPad键盘可能会获得背光，更均匀地照亮按键，苹果建议在柔性基板上使用导光板，将光线引导到需要的地方。在美?

    键盘 苹果 ipad
  • 热门标签
显卡天梯图 2021年云服务器排名 高通骁龙处理器排名 锚文字 Alt标签 一加 网站优化 网站 CPM CPC DA 死链 KPI

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM