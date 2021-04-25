华为轮值董事长：应尽快制定促进全球公平公正、无歧视的数据治理规则

站长之家(ChinaZ.com) 4月25日消息:华为轮值董事长胡厚崑在第四届数字中国建设峰会上表示，应持续完善数字基础设施、引领技术创新，大力发展「根技术」，构建数字治理框架。

胡厚崑强调，算力、超算和人工智能应得到更多重视和投入，多样化普惠算力将成为新的公共资源和服务;他同时呼吁大力发展处理器、操作系统、数据库、AI开发框架、工业软件等「根技术」;针对数字化发展包容性、数据治理、隐私保护、全球化供应链等，应尽快制定促进全球公平公正、无歧视的数据治理规则。

另外，在今日的华为开发者大会2021（Cloud）期间，华为发布了6大创新产品及服务，包括华为云 CCE Turbo 容器集群、CloudIDE 智能编程助手、GaussDB(for openGauss)数据库、可信智能计算服务 TICS、华为云盘古系列大模型(包含全球最大规模的中文 NLP 大模型及 CV 大模型等)、多样性计算基础软件，为开发者提供技术支持，并使能开发者提升开发效率和质量。

同时，华为宣布将在2021年向「沃土计划2.0」投入2.2亿美元，包括全新发布的「沃土云创」计划，以及鲲鹏众智计划和昇腾众智计划等，围绕华为云、鲲鹏和昇腾持续推动产业生态发展。