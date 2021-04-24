字节跳动辜官方声明： 暂不具备上市条件 目前无上市计划！

截至2020年8月，包含抖音火山版在内，抖音的日活跃用户已经超过了6亿。过去一年，有超过2200万人在抖音合计收入超过417亿元。如今“抖音”几乎已经成为短视频的代名词，但你知道这款APP当初为何取名“抖音”吗？4月20日，在字节跳动火山引擎技术开放日上，字节跳动副总裁、算法和数据技术负责人杨震原对此进行了揭秘。杨震原称，当时做这款短视频产品时，有很多候选名字。于是就把产品demo（原型）起成不同的名字，用不同的Logo在?