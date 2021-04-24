字节跳动辜官方声明： 暂不具备上市条件 目前无上市计划！

站长之家（ChinaZ.com）4月24日 消息:针对近日字节跳动将上市的传言，官方正式做出回应表示:目前无上市计划。
4月23日深夜，字节跳动发布声明回应称:近期有不少关于字节跳动公司上市的消息，在此声明:经过认真研究，认为公司暂不具备上市条件，目前无上市计划。
站长之家（ChinaZ.com）4月24日 消息:针对近日字节跳动将上市的传言，官方正式做出回应表示:目前无上市计划。
4月23日深夜，字节跳动发布声明回应称:近期有不少关于字节跳动公司上市的消息，在此声明:经过认真研究，认为公司暂不具备上市条件，目前无上市计划。
今天有媒体报道称，目前抖音电商已经在广东、云南、浙江、河南等全国多个地区拿地建仓，对珠宝玉石、酒类、保健品类等需要鉴定的产品进行集中采购发货。供应链团队也在快速搭建中。现在据浙江新闻报道，字节跳动针对此事回应称：不实消息，但具体内容并未透露。
截至2020年8月，包含抖音火山版在内，抖音的日活跃用户已经超过了6亿。过去一年，有超过2200万人在抖音合计收入超过417亿元。如今“抖音”几乎已经成为短视频的代名词，但你知道这款APP当初为何取名“抖音”吗？4月20日，在字节跳动火山引擎技术开放日上，字节跳动副总裁、算法和数据技术负责人杨震原对此进行了揭秘。杨震原称，当时做这款短视频产品时，有很多候选名字。于是就把产品demo（原型）起成不同的名字，用不同的Logo在?
今日针对“字节开发独立电商App”一事，抖音内部人士回应称，各种形态也不排除去尝试，但抖音电商目前没有计划开发一款独立电商App。
在陆续收购了沐瞳科技、有爱互娱等游戏公司之后，近期，字节跳动将目光移向了另一家游戏公司代码乾坤。
近日，多位字节跳动员工表示，字节跳动即将开启2020年度员工期权兑换计划，主要岗位员工可选将年终奖兑换成期权，价格为126美元/股，目前外部市场价格为180美元/股，相当于70%折价。
近日，北京字节跳动网络技术有限公司新增“狗头”、“狗头大作战”相关商标申请信息，国际分类涉及设计研究、广告销售、科学仪器、通讯服务等。目前商标状态均为“注册申请中”。值得一提的是，企查查信息显示，腾讯、新浪微博关联公司于2021年2月已陆续申请“狗头”相关商标，商标状态为“注册申请中”。
企查查APP显示，近日，北京字节跳动网络技术有限公司新增“狗头”、“狗头大作战”相关商标申请信息，国际分类涉及设计研究、广告销售、科学仪器、通讯服务等。目前商标状态均为“注册申请中”。
今日，游戏公司有爱互娱发布全员信，宣布有爱互娱正式加入字节跳动。据悉，今年初，朝夕光年就已完成对有爱互娱的全资收购。
随着抖音和微信的垄断案件发展，字节跳动与腾讯的“恩怨”也渐渐走向前台，这两大冤家在不少领域存在这业务冲突，比如腾讯旗下龙头业务的游戏领域。据悉，字节跳动方面一直非常看好游戏产业，前段时间还曾正式公布了游戏品牌“朝夕光年”，旗下拥有《火影忍者：巅峰对决》《镖人》《灵猫传》《热血街篮》《战争艺术》《终结战场》等多款游戏。其中不乏十分热门的手机游戏，但字节跳动对手游的扩展并未就此止步。根据企查查官方数据
今日晚间，小米集团宣布原高级副总裁周受资因个人原因辞职。同时在今晚，周受资通过个人微博披露了最新去向，称将加入字节跳动担任CFO。
在公司9周年庆上，字节跳动创始人张一鸣发表了演讲《平常心做非常事》，分享了他对于「平常心」的思考:如何以平常心对待自身、公司业务、行业竞争、成功和失败。
【TechWeb】4月13日消息，据浙江新闻报道，字节跳动即将开启2020年度员工期权兑换计划，主要岗位员工可选将年终奖兑换成期权，价格为126美元/股，目前外部市场价格为180美元/股，相当于70%折价。对此，字节跳动方面暂未回应。此前，字节跳动宣布聘请小米前高管周受资担任新设立的首席财务官（CFO）一职，此举被认为是字节跳动在为加速IPO做准备。根据市场消息，字节跳动正商讨抖音在纽约或香港上市的可能性，此外，字节跳动还考虑?
近日，网上有传闻称字节跳动旗下的“大力智能作业灯”会向小学男生推荐周围写作业的小女生，同时还具备抖音功能。对此，就在刚刚，大力智能作业灯官方回应称，大力智能作业灯没有做“推荐周围的人”的功能，也不存在“向小男生推送小女生”功能。截图上展示的不是“抖音”功能，而是“学习小队”中的优秀作品展示。这些作品，需经过孩子家长同意，才会展示给其他用户。
年轻人毕业后找工作的首选企业都有哪些?阿里巴巴、腾讯、华为、字节跳动、小米、万兴科技……高校毕业生争相进“大厂”已经成为求职新潮流。又是一年春招季,互联网、计算机软件行业求职的热度不减。猎聘相关数据显示,软件互联网行业招聘需求规模占 25.71%。计算机软件前景广阔在招聘需求前10的行业中,互联电网/计算机软件行业除需求规模最大,还呈现出高薪的特点。数据显示,节后复工第一周,全国38个核心城市平均招聘薪酬为8993元/月
4月20日，手机游戏研发商“代码乾坤”获战略投资，投资机构为字节跳动，融资金额近1亿人民币。企查查信息显示，“代码乾坤”旗下有UGC创作平台《重启世界》，隶属于北京代码乾坤科技有限公司。该公司成立于2018年，法定代表人为邢山虎
近日，中国裁判文书网公布了腾讯员工陈某跳槽字节被判赔还111万一案。据悉，原告腾讯称，陈某与腾讯公司订立有《劳动合同》和《竞业限制通知书》，离职前担任内容平台部的高级编辑经理职务，主要负责腾讯平台的内容编辑
据外媒报道，知情人士透露，字节跳动在私有市场中的估值已超过2500亿美元，超过埃克森美孚或可口可乐的市值。去年11月，有消息称字节跳动正在寻求进行一轮20亿美元的融资，计划将部分业务在香港上市。
昨日晚间，荣耀终端有限公司CEO赵明宣布，荣耀各方面整合全面完成，开启荣耀新战略的全面冲刺。其中，Magic系列和荣耀数字系列作为荣耀的旗舰和高端产品，将打造年度全能科技旗舰和美学设计标杆;
从“联盟”内各股在港交所的表现来看，二次上市起到的股价催化作用几乎可以忽略不计。所以对于市值只有200多亿美元的OTA龙头携程来说，能否借回港上市拨高市值的关键在于:行业景气度的恢复速度，以及携程接下来要讲的新故事够不够性感。
毫无疑问，电商是中国互联网最为成熟的赛道之一。根据中国互联网络信息中心的数据:2020年中国网络购物用户规模达到7.1亿人，从2012年到2020年，网络购物用户渗透率从42.9%提升至78.6%，国内实物商品网上零售额占社会消费品零售总额比重达到25.2%。
清晰度和流畅度是影响用户刷短视频体验最核心的两大因素。快手8. 0 版本的发布，首次支持1080P高清视频的播放，将短视频的清晰度推向一个新时代。..
4 月 23 日， 2021 细胞产业大会暨第六届(上海)细胞与肿瘤精准医疗高峰论坛在上海展览中心盛大启幕。作为领先的生物药品、技术研究及应用集成化服..
4 月 20 日下午， 华为作为快应用联盟大会的轮值厂商出席了在深圳万科前海会议中心举行的 2021 快应用联盟开发者大会。围绕大会“开放互联 智慧未..
今日，美团发布《2020美团商户品牌保护年度报告》（以下简称“商户品牌保护报告”），其中显示，2020年平台主动拦截201万疑似侵权的山寨门店，同比..
在近期发布多个候选版本之后，GCC 11 正式版有望于下周发布。目前，外媒 Phoronix 正在研究 GCC 11（和LLVM Clang 12）编译器基准，以便于在未来几..
美国vps云服务器的质量、性能、稳定性都是有口皆碑的，大部分vps云服务器也都是美国的，所以选择起来就会非常困难，不少朋友想找便宜而且高性价比..
信息时代、数字时代，技术革命日新月异。数字中国蓬勃向上不断发展，也是闪耀数字魅力、绽放创新精神的成果。 4 月 25 日，第四届数字中国建设峰会..
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