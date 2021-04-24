字节跳动辜官方声明： 暂不具备上市条件 目前无上市计划！

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 关键词 > 字节跳动最新资讯 > 正文

字节跳动辜官方声明： 暂不具备上市条件 目前无上市计划！

2021-04-24 11:23 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月24日 消息:针对近日字节跳动上市的传言，官方正式做出回应表示:目前无上市计划。

4月23日深夜，字节跳动发布声明回应称:近期有不少关于字节跳动公司上市的消息，在此声明:经过认真研究，认为公司暂不具备上市条件，目前无上市计划。

image.png

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：
  • 热门标签
显卡天梯图 2021年云服务器排名 高通骁龙处理器排名 锚文字 Alt标签 一加 网站优化 网站 CPM CPC DA 死链 KPI

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM