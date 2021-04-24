哈啰出行申请在美上市

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哈啰出行正式递交招股书赴美上市 蚂蚁集团持股36.3%为第一大股东

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热点：哈啰出行正式递交招股书赴美上市 蚂蚁集团持股36.3%为第一大股东

2021-04-24 10:07 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）4月24日 消息:今日，哈啰出行美国 SEC 递交招股书，准备在美国纳斯达克上市。目前，股票代码尚未确定，本次IPO，瑞信、摩根士丹利及中金公司为联席保荐人。

招股书显示，在过去的2018、2019、2020年度，哈啰出行的营业收入分别为21.14亿、48.23亿、60.44亿元人民币，毛利分别为 -11.47亿元、4.19亿元、7.15亿元（约1.1亿美元）。

招股书显示，哈啰出行的平均年度交易用户额也在不断提升，2017年用户群组的平均年度交易用户交易额为13.1元，到2020年，该数据增加至70.6元。在招股书中，哈啰出行引用iResearch的数据称，截至2020年12月31日，哈啰出行是中国第三大本地服务平台，也是中国最活跃的本地服务平台。

运营数据方面，2020年哈啰出行总交易额（GTV）为130亿元，年度交易用户为1.83亿，交易次数达52亿次。其中，来自共享两轮业务的交易额约58亿元，约70亿元来自于顺风车业务。顺风车已经成为哈啰出行新的增长极。

哈啰出行在招股书中称，哈啰出行是在一个快速发展的市场中运作，如果这种市场不继续增长，公司的业务、财务状况和运营结果将受到重大和不利影响。哈啰出行的本地服务，特别是共享的两轮车服务和拼车市场，受到高度监管，如果政府对现有法规采取新的法规或修订，公司也会受到影响。

哈啰出行还提到，若公司未能吸引和留住用户、在激烈的竞争中失去市场份额、没有获得足够的资本来支持公司的运营等因素也可能使哈啰出行的业务、财务状况和前景受到影响。

在股权方面，招股书显示，本次IPO前，蚂蚁集团全资子公司Antfin （Hong Kong） Holding Limited持有哈啰出行36.3%股份，为第一大股东。哈啰出行的联合创始人、董事和首席执行官杨磊持股比例为10.4%，其余股东还包括GGV、成为资本、复星资本、春华资本以及大湾区基金等财务投资人。

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