比特币价格跳水跌超10% 美图炒比特币浮亏355万美元

比特币的价格最近一周走势颇为迷惑，上周末来了一次崩盘式暴跌，从6.4万美元一度跌破5.2万美元，暴跌15%以上，很快又回涨到5.6万美元左右。这还没完，今天比特币突然又跌破5万美元，这是3月8日以来的最低价，不过发稿时价格又回到了5.1万美元左右。这一次的暴跌导致24小时内全网31.3万人爆仓，不过损失倒不算大，爆仓亏损总计150亿而已，最大的一笔也只有火币网的1128万美元爆仓，相比上周末的4400多万爆仓小了很多，当时总计有60?