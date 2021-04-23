比特币价格跳水跌超10% 美图炒比特币浮亏355万美元

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 主题 > 比特币最新资讯 > 正文

比特币价格跳水跌超10% 美图炒比特币浮亏355万美元

2021-04-23 16:25 · 稿源：站长之家

美图炒比特币开始浮亏，公司股价大跌4%，最新市值104亿港元。

截至目前，美图已经三次购买比特币，持有超过940.89枚比特币，耗资4950万美元，平均买入价超5200万美元;

4cea-kpamyii5880094.png

持有31000枚以太币，耗资5050万美元，平均买入价约1629美元，美图买虚拟货币总投资额大约1亿美元。

根据最新行情图，比特币价格跳水跌超10%，报48835.58美元，持有市值不足4595万美元，但炒以太币浮盈超1000万美元。

40a4-kpamyii5883751.png

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 比特币价格大跌之后已有回升 重回5.7万美元之上

    据国外媒体报道，在接连创下新高之后，最受关注加密货币比特币的价格，在周末大幅下跌，周日更是一度跌至5.2万美元，较周五的接近6.4万美元跌幅明显。

    比特币

  • 比特币价格周二涨破6.2万美元 创下新纪录

    周二，比特币价格涨破6.2万美元，创下新纪录。截至发稿，coingecko网站的数据显示，比特币的价格为62509美元，市值约为1.17万亿美元。在过去24小时里，比特币的价格最高为62907美元，最低为59656美元。

    比特币

  • 美图再购175枚比特币

    昨日晚间，美图公布了第三次购买比特币计划，美图称，全资子公司美图香港于2021年4月8日根据加密货币投资计划在公开市场交易中进一步购买了175.67798279单位的比特币，总对价约为1千万美元。

    美图 比特币 加密货币

  • 6.3万美元/枚！比特币价格彻底疯了：刷新历史新高

    今天下午，据Bitsamp消息，比特币价格突破突破63000美元/枚，再次创下了历史新高。与此同时，加密货币世界将达到一个重要的里程碑——第一家加密货币交易所将上市。当地时间4月1日，美国最大加密货币交易所之一Coinbase Global Inc.发布声明表示，计划于4月14日在纳斯达克采取直接挂牌（非IPO）的方式进行上市，股票代码为“COIN”。据预测，Coinbase估值可能将高达约1000亿美元。比纽约证券交易所(New York Stock Excha

    比特币

  • 比特币崩盘了？

    上个周末（4月17日-18日），比特币突然经历了闪电式崩盘，价格跌上热搜。目前，微博#比特币跌破52000美元#话题下共有1.5亿阅读，1.4万讨论。截至发稿，比特币价格为5.6万美元，仍未升回6万美元大关。

    比特币 比特币价格 机密货币

  • 比特币价格跌破50000美元大关 为3月5日以来首次

    据国外媒体报道，周四，比特币价格大幅下跌，甚至跌破50000美元大关，为今年3月5日以来首次。

    比特币

  • 进行比特币交易时，以下误区要避免

    据欧易OKEx数据显示，比特币最近价格暴涨暴跌，起伏比较大。那么，如何保证比特币交易时的安全问题呢?

    比特币

  • 人民日报评比特币

    3月24日，人民日报发文评论称，应用前景不明，市场波动巨大，比特币冲高，风险要当心。比特币并不具备货币“法定地位”，投资者切勿盲目跟风。

    比特币 人民日报

  • 跳水10% 比特币价格暴跌到5.5万美元：全网50亿美元爆仓

    前两天比特币价格涨势凶猛，价格一度突破6.4万美元，马上就要冲击6.5万美元了，但昨晚到现在突然跳水，今天价格暴跌10%，下探到5.5万美元了。按照以往的行情，比特币每次大涨之后都会下调，这很正常，今天早上价格还在6万美元，然而现在的情况很意外，比特币五分钟内下跌6.19%，下跌金额为3593.9美元，其中火币全球站上现价为$54,498.5，跌破5.5万美元了。不仅比特币大跌，刚刚这段时间其他数字货币同样上演价格跳水，LTC跌破250 U

    比特币 数字货币

  • 比特币价格突破6.3万美元再创新高 市值增至1.18万亿美元

    据国外媒体报道，在首家加密货币交易所Coinbase即将在纳斯达克挂牌上市之际，最受关注加密货币比特币的价格，也接连创下新高，目前已突破6.3万美元。

    比特币

  • 特斯拉支持比特币支付

    近日，特斯拉美国官网宣布支持使用比特币进行支付。特斯拉表示，比特币是特斯拉唯一接受的加密货币，目前仅为美国大陆的客户支持比特币付款，未来将考虑扩展到其他市场。

    特斯拉 比特币

  • 比特币价格突破63000美元创历史新高 超13万人爆仓

    ​4月14日，华尔街推出的Coinbase在纳斯达克交易所挂牌上市，比特币再创历史新高，达到6.3万美元，涨幅超过5%，其中超过13万人爆仓。

    比特币

  • 比特币价格突破6万美元大关 为2020年3月19日以来首次

    据国外媒体报道，本周，比特币价格持续走高。周四，该加密货币的价格涨破60000美元大关，再创新高，为2020年3月19日以来首次。coingecko网站的数据显示，目前，比特币的价格为59724美元，市值约为1.12万亿美元。在过去24小时里，比特币的价格最高为60323美元，最低为58247美元。

    比特币 比特币价格 加密货币

  • 老虎证券：Coinbase今晚上市、比特币再创历史新高……想投资比特币有哪些好选择？

    今晚，美国最大的比特币和其他数字货币交易平台Coinbase将以DPO(直接上市)的形式登陆纳斯达克，股票代码"COIN“。与此同时，比特币价格也一路飙升，一度突破 64500 美元，刷新历史新高。Coinbase IPO分析数字货币作为近年来回报率最高的资产之一，一定程度上也让交易所平台获得足够优秀的成绩单。在 2020 年，Coinbase的收入为12. 77 亿美元，并获得了3. 22 亿美元的利润。而在 4 月 6 日，Coinbase也兴致勃勃地公布了 2021 年一季

    比特币

  • 比特币价格跌破50000美元：31万人爆仓、150亿又没了

    比特币的价格最近一周走势颇为迷惑，上周末来了一次崩盘式暴跌，从6.4万美元一度跌破5.2万美元，暴跌15%以上，很快又回涨到5.6万美元左右。这还没完，今天比特币突然又跌破5万美元，这是3月8日以来的最低价，不过发稿时价格又回到了5.1万美元左右。这一次的暴跌导致24小时内全网31.3万人爆仓，不过损失倒不算大，爆仓亏损总计150亿而已，最大的一笔也只有火币网的1128万美元爆仓，相比上周末的4400多万爆仓小了很多，当时总计有60?

    比特币

  • 美图再次出手购入175枚比特币 累计价值1亿美元

    4月8日晚，美图公司发表公告，宣布再次购买数字货币，这次购买了175.68单位的比特币，总对价约为1千万美元。这已经是美图第三次购买了，累计价值达到了1亿美元。

    美图 比特币 加密货币

  • 比特币价格超过64000美元再创新高 市值已达到1.2万亿美元

    据国外媒体报道，在过去的24小时里，比特币的价格不断创下新高，目前已超过了64000美元。加密货币网站coindesk的信息显示，比特币的价格目前为每枚64078.38美元，上涨5.46%，市值已增至1.2万亿美元。

    比特币 比特币价格 比特币市值

  • 土耳其央行禁止比特币等使用加密货币支付

    土耳其央行宣布禁止使用加密货币资产进行支付。土耳其有关管理部门已将波动性、不可撤销交易和非法交易中的使用风险列为理由。此前一周，当局要求交易平台提供用户信息。宣布后，比特币价格下跌了近3%。

    比特币 加密货币

  • 央行称研究对比特币的监管规则：不是货币、是另类投资

    4月19日消息，中国人民银行副行长李波18日在博鳌亚洲论坛表示，银行正在研究对比特币、稳定币的监管规则。李波表示，确保对于加密货币资产的投机不会造成严重的金融风险，加密货币资产是投资的选项。李波称，（加密货币）它本身不是货币，而是另类投资，加密货币资产如果发挥作用，将是作为一种投资工具或者是替代性投资。把它作为一种投资工具的话，很多国家包括中国正在研究对其的监管环境。周日比特币等数字货币上演了一出崩盘?

    央行

  • 比特币崩盘式暴跌 美国要监管：主板、显卡厂商担心了

    4月18日上午，比特币突然暴跌，短时间内从6万多美元跌到了5万美元多，最低只要5.1万美元，全天跌幅高达17%，被称为崩盘式暴跌。当天暴跌的不只是比特币，包括以太币在内的30多种主要数字货币无一例外大跌，跌幅超过20%的也不少见，是最近几个月来极为罕见的行情。比特币暴跌的原因众说纷纭，不过最合理的因素可能跟美国监管有关，消息称美国财政部准备指控一些机构利用比特币从事洗钱等违法活动。尽管这两天比特币的价格又涨回到5.

    比特币
  • 热门标签
显卡天梯图 2021年云服务器排名 高通骁龙处理器排名 锚文字 Alt标签 一加 网站优化 网站 CPM CPC DA 死链 KPI

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM