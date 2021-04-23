魔兽世界9.1版本最新更新补丁内容说明 wow9.1更新内容汇总

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魔兽世界9.1版本最新更新补丁内容说明 wow9.1更新内容汇总

2021-04-23 09:21 · 稿源：站长之家

魔兽世界9.1版本在4月22日进行了更新，此次的更新补丁涉及的内容非常多，其中就有各职业的平衡改动等，下面就来为大家分享一下魔兽世界9.1版本最新更新补丁内容说明。

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职业

恶魔猎手

浩劫

恶魔之咬的伤害提高了15%。

恶魔之刃（天赋）的伤害提高了15%。

混乱打击的伤害提高了15%。

毁灭的伤害提高了15%。

释放混沌（天赋）现在使下一次邪能冲撞的伤害提高500%(原为600%)。

德鲁伊

平衡

新月（天赋）现在是20秒充能(原为25秒)。

至日（(天赋）现在使坠星的触发频率提高200%(原为300%)。

星辰漂流（天赋）进行了重新设计 - 星辰坠落的伤害提高25%，并使你在星辰坠落激活时能够移动施法，但有15秒冷却时间。

欧奈斯的洞察（符文铭刻之力）的免费星辰坠落现在忽略星辰漂流(天赋)的星辰坠落的冷却时间。

万物平衡（符文铭刻之力）现在使爆击几率提高24%(原为40%)，每1秒衰减3%(原为8%)。

法师

火焰

烈焰风暴的伤害降低了10%。

烈焰之地（天赋）的伤害降低了10%。

薪火（天赋）对燃烧的冷却缩减降低至1秒(原为1.5秒)。

熔岩瀑流（导灵器）的火焰伤害加成降低了20%。

圣骑士

四季祝福（法夜技能）的凛冬祝福现在能够同时作用于多个目标。

牧师

戒律

灵魂护壳（天赋）的冷却时间延长至90秒(原为60秒)。

神圣

希望象征进行了重新设计 - 鼓舞40码内小队或团队成员的士气。他们的一个主要防御技能的冷却时间缩短60秒，并在5秒内恢复12%已失去的法力值。

暗影

不谐回响（导灵器）现在使虚空箭的伤害提高20%(原为35%)。

潜行者

暗影遮蔽（导灵器）的护盾效果提高了50%，持续4秒(原为没有持续时间)，并且在潜行者离开潜行后不再衰减。

佯攻的持续时间延长至6秒（原为5秒）。

敏锐

袖剑风暴（等级2）现在还会使袖剑风暴的爆击几率提高15%。

每个连击点数的黑火药伤害提高了33%。

黑火药（等级2）现在使受到洞悉弱点影响的目标额外受到40%的暗影伤害(原为50%)。

暗影技巧现在触发更加频繁。

背刺的伤害提高了20%。

幽暗之刃（天赋）的伤害提高了20%。

术士

黑暗契约（天赋）的额外吸收护盾提高了216%。

毁灭

混乱之箭的伤害提高了10%。

痛苦

灾难狂欢的伤害降低了18%。

痛楚的伤害提高了20%。

暗影之拥现在持续16秒（原为12秒），并且现在同一时间只能作用于1个目标。

恶意聚生（导灵器）的效果降低了53%。

萨洛拉丝的黑暗之击（符文铭刻之力）进行了重新设计 - 腐蚀术的伤害提高25%(原为15%)，并且腐蚀术每次造成伤害都能使目标身上的所有诅咒效果的持续时间延长2秒(原为使腐蚀术目标的移动速度降低50%)。

盟约

新盟约战役章节

第1章和第2章在4月13日的更新中开放。

第3章、第4章和第5章在4月21日的更新中开放。

40个新名望等级

灵魂羁绊

新灵魂羁绊等级

现有所有灵魂羁绊有了4排新内容:

3个新导灵器栏位（1个效能、1个耐久和1个灵巧）

2个新特质

1个Capper特质

格里恩

灵钢之钳（掌炉宗师米卡尼科斯）现在使昏迷和瘫痪效果的持续时间缩短20%(原为30%)。

闪亮的流波之球核心（掌炉宗师米卡尼科斯）的冷却时间延长至1分钟(原为45秒)，并且现在在30%生命值时触发(原为35%)。

通灵领主

硫磺喷发（艾米妮）的恐惧持续时间缩短至3.5秒(原为4.5秒)。

温西尔

漠然困境（娜德佳，迷雾之刃）现在使打断、减速和定身效果缩短20%(原为25%)。

团队副本和地下城

新团队副本:统御圣所

以下首领战将于4月22日开放测试:

塔格鲁斯

初诞者的卫士

以下首领战将于4月22日开放测试:

裂魂者多尔玛赞

九武神

新地下城传送:英雄之路:暗影国度 - 限时完成每个史诗钥石地下城的20层现在奖励一个成就以及到每个已完成地下城的入口传送。传送的冷却时间为8小时，完成一个史诗钥石地下城后重置冷却时间。

物品和奖励

使用天域军火饰品现在会使其它使用类饰品进入40秒冷却（原为20秒）。

宠物对战

新的野生宠物可在刻希亚发现和捕获。

移除了能够拥有的宠物数量上限。

PvP

死亡骑士

冰霜

新PvP天赋:寒冬之罩。

抑心光环（PvP天赋）被移除。

德鲁伊

平衡

新PvP天赋:枭兽专家。

超凡守护（PvP天赋）进行了重新设计 - 熊形态使受到的法术魔法伤害降低10%，并且你可以在熊形态下施放月火术。

野性

新PvP天赋:邪恶之爪。

凶猛伤痕（PvP天赋）现在最多叠加2次(原为3次)。

狂怒撕扯（PvP天赋）被移除。

守护

新PvP天赋:翡翠之眠。

保护者咆哮（PvP天赋）被移除。

恢复

新PvP天赋:林地守护者。

法师

窃法成瘾（PvP天赋）现在是奥术专属。

压制魔力（PvP天赋）被移除。

奥术

新PvP天赋:奥术之球。

奥术冲击现在在PvP战斗中的伤害提高20%。

火焰

新PvP天赋:烈焰之环。

可控燃烧（PvP天赋）进行了重新设计 - 燃烧没有激活时，点燃的伤害提高100%。

烈焰世界（PvP天赋）现在使烈焰风暴的施法时间缩短50%(原为1.25秒)，并且伤害提高20%，持续3秒(原为永久提高20%)。

冰霜

新PvP天赋:冰墙。

寒冰箭现在在PvP战斗中的伤害提高100%（原为15%）。

深度碎裂（PvP天赋）现在使寒冰箭对被冻结目标的伤害提高75%(原为150%)。

寒冰爆发（PvP天赋）现在使冰锥术的伤害提高600%(原为400%)。

武僧

酒仙

新PvP天赋:逍遥酒

制造逍遥酒（PvP天赋）被移除。

织雾

新PvP天赋:静心织魂。

新PvP天赋:织形化雾。

新PvP天赋:雷鸣茶。

法术中和（PvP天赋）进行了重新设计 - 从目标身上每移除一个有害魔法效果使其受到你的治疗效果提高2%，持续10秒，最多叠加10次。

提神微风（PvP天赋）进行了重新设计 - 引导抚慰之雾时的治疗效果提高下一个移花接木的治疗效果，并驱散一个魔法、中毒或疾病效果。

龙威显赫（PvP天赋）进行了重新设计 - 魂体双分:转移现在能够在昏迷时施放，并且如果在没有昏迷时施放，冷却时间缩短15秒。

升腾之雾（PvP天赋）被移除。

破蛹化蝶（PvP天赋）对作茧缚命的冷却时间缩减降低至30秒(原为40秒)。

牧师

新PvP天赋:强化群体驱散。

暗影

延绵瘟疫（PvP天赋）被移除。

潜行者

刺客大师印记（符文铭刻之力）在PvP中的持续时间缩短40%。

卸除武装（PvP天赋）现在是全专精天赋(原为仅限狂徒专精)。

偷天换日（PvP天赋）现在是全专精天赋(原为仅限狂徒专精)，并且现在使目标的伤害提高15%(原为10%)，但不再提高潜行者的伤害(原为10%)。

除了现有效果以外，激活动若脱兔（PvP天赋）现在还会移除所有定身效果。

刺客的尊严（PvP天赋）被移除。

奇袭

新PvP天赋:血毒素。

神经毒素（PvP天赋）被移除。

杀意已决（PvP天赋）对暗影步的冷却时间缩减提高至90%(原为66%)。

麻痹药膏（PvP天赋）被移除。

狂徒

新PvP天赋:如蝴飞舞

新PvP天赋:持久斗士

制者为王（PvP天赋）进行了重新设计 - 偷袭提供切割，持续15秒。肾击每消耗1个连击点数恢复15点能量。

开怀畅饮（PvP天赋）进行了重新设计 - 猩红之瓶额外恢复5%最大生命值，并为15码内的同伴提供60%的治疗效果。

单目标攻击转移的剑刃乱舞伤害在PvP战斗中提高了50%。

登船突击队（PvP天赋）的半径扩大至15码(原为10码)，持续时间延长至6秒(原为5秒)。

人人有份（PvP天赋）的半径扩大至15码(原为8码)。

阴险伎俩（PvP天赋）被移除。

掠夺护甲（PvP天赋）被移除。

敏锐

新PvP天赋:分心幻影。

窃贼的交易（PvP天赋）进行了重新设计 - 暗影之刃、消失和佯攻的冷却时间缩短33%，但你使用每个技能后造成的伤害降低10%，持续6秒。

暗影决斗（PvP天赋）的持续时间缩短至5秒(原为6秒)。

剪影（PvP天赋）对暗影步的冷却时间缩减提高至67%(原为50%)。

冷血（PvP天赋）被移除。

术士

新PvP天赋:暗影裂隙。

痛苦

灵魂破碎（PvP天赋）被移除。

恶魔学识

新PvP天赋:邪能方尖碑。

召唤邪能领主（PvP天赋）现在每次造成施法者200%法术强度的伤害(原为目标5%最大生命值)。该技能的冷却时间延长至2分钟(原为1.5分钟)。

烧灼驱魔（PvP天赋）被移除。

毁灭

新PvP天赋:邪能束缚。

混乱之箭现在在PvP战斗中的伤害提高40%（原为15%）。

聚焦混乱PvP天赋）被移除。

符文铭刻

新符文铭刻之力

死亡骑士、德鲁伊、战士和法师的新符文铭刻之力在4月13日的更新中可供测试。

德鲁伊、潜行者和萨满祭司的新符文铭刻之力在4月21日的更新中可供测试。

一些现有的符文铭刻之力已经更新。查看职业部分了解更多细节。

噬渊

新区域:刻希亚

档案员和恐惧魔王任务线

访问者日常

4月21日的更新中假如了新访问者日常。

新:噬渊突袭

新:托加斯特的折磨者

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