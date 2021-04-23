苹果营销主管：没有合并Mac和iPad的计划

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苹果营销主管：没有合并Mac和iPad的计划

2021-04-23 08:39 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月23日 消息:苹果本周二推出了2021款的11英寸和12.9英寸iPad Pro机型，和上一代相比外观变化不大，但内部变化引入了与MacBook Pro，MacBook Air和Mac mini相同的M1芯片，性能有了极大的提升。

iPad Air

苹果营销主管格雷格·乔斯维克（Greg Joswiak）和硬件主管约翰·特努斯（John Ternus）本周接受了《独立报》专访，讨论了新的平板电脑。在iPad中使用‌M1‌芯片自然引起了人们对‌iPad‌和Mac系列产品合并的猜测，面对这一讨论，乔斯维克表示，苹果没有这样的计划。

乔斯维克说：“对于Mac或者iPad，每个人都有其自己的需求，苹果的目标就是创造各自类别中最佳的产品”。

苹果硬件主管特努斯补充说，苹果的目的不是限制一台设备，以免影响另一台设备。他表示：“我们正在努力制造出我们可以制造的最好的Mac；同时我们也努力制造出我们可以制造的最好的iPad。”

新的“ iPad Pro”型号要发挥它的性能可能要需要更多强力的第一方软件，但是两位高管都拒绝评论未来可能推出的软件。乔斯维克表示，额外的性能为开发人员提供了更多空间来寻找扩展其应用程序的新方法。他说：“我们的开发人员很快就可以利用这一优势。” 

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