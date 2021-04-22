特斯拉公布事发前1分钟行车数据：将毫无保留地配合调查监督

站长之家(ChinaZ.com) 4月22日消息:4月19日，在上海车展特斯拉展位现场，一名女车主身穿“刹车失灵”字样T恤站在车顶维权，引发关注。

21日晚，@特斯拉官方微博发布声明：尊敬的各位客户、网友和媒体朋友们:再次感谢大家一直以来的关切。我们的专门处理小组正在全力开展工作，现将最新进展向大家汇报:今天下午，我们已主动与郑州市市场监督管理局联系并汇报相关情况，为了维护消费者的权益，我们愿意全力配合，提供事发前半小时的车辆原始数据给第三方鉴定机构或政府指定的技术监管部门或者消费者本人。同时恳请郑州市市监局指定权威的、有资质的第三方检测鉴定机构，开展检测鉴定工作，早日还原真相。我们承担鉴定产生的全部费用。同时我们承诺，无论检测结果如何，我们都接受。再次感谢大家的理解。

今天下午，特斯拉向媒体提供了车辆发生事故前一分钟的数据，并作出一份文字说明。

这份文字说明全文如下:

在驾驶员最后一次踩下制动踏板时，数据显示，车辆时速为118.5千米每小时。在驾驶员踩下制动踏板后的2.7秒内，最大制动主缸压力仅为45.9bar，之后驾驶员加大踩下制动踏板的幅度，制动主缸压力达到了92.7bar，紧接着前撞预警及自动紧急制动功能启动（最大制动主缸压力达到了140.7bar）并发挥了作用，减轻了碰撞的幅度，ABS作用之后的1.8秒，系统记录了碰撞的发生。驾驶员踩下制动踏板后，车速持续降低，发生碰撞前，车速降低至48.5千米每小时。

综上所述，车辆以较高速度行驶，驾驶员开始踩下制动踏板力度较轻，之后，自动紧急制动功能启动并发挥了作用，提升了制动力并减轻了碰撞的冲击力，制动系统均正常介入工作并降低了车速。

另外，关于事故发生前30分钟车辆的状况，特斯拉方面表示：在车辆发生事故前的30分钟内，驾驶员正常驾驶车辆，有超过40次踩下制动踏板的记录，同时车辆有多次超过100千米每小时和多次刹停的情况发生。

特斯拉相关负责人表示，将毫无保留地配合监管部门开展深入调查，开诚布公接受社会监督。