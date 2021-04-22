快手发布云剪、快手云直播两款产品 技术赋能创作者更专业高效

站长之家(ChinaZ.com) 4 月 22 日消息:在今天快手光合创作者大会上，快手音视频中台负责人宣布发布快手云剪、快手云直播两款产品，满足专业和准专业创作者PC端视频编辑、直播导播等多元需求。同时快手宣布全面支持全景视频的上传与播放，提升创作者在快手平台的音视频体验。

4 月 22 日，快手在广州举办“ 2021 快手光合创作者大会”，现场快手宣布发布快手云剪、快手云直播两款产品，通过技术赋能内容创作者，满足专业和准专业创作者PC端视频编辑、直播导播等多元需求，进一步助力创作者产出更优质的内容。

同时，快手宣布全面支持全景视频的上传与播放，并将同步发布月度全景视频爆款榜单，提升创作者在快手平台的音视频体验。

快手音视频中台负责人曾凡平介绍，作为短视频行业开创者，快手上每天有超过 3000 万条短视频被上传， 2020 年上半年快手的直播场次达 10 亿次，创作者有很强的生产积极性。为进一步提升创作者的音视频体验、满足更多元的内容创作需求，快手把积累多年的音视频技术和经验通过工具开放给创作者，推出快手云剪、快手云直播两款新产品，用技术赋能创作者，帮助创作者更高效的产出内容。

快手云剪全新发布，云端剪辑助力内容创作更专业高效

为满足内容创作者更专业、多元的需求，快手重磅发布全新产品快手云剪。据悉，快手云剪面向专业自媒体、MCN机构、媒体机构等专业和准专业创作者，是一款易用、高效、便于协作的云端剪辑工具。

曾凡平介绍，快手云剪具有简单易用、功能专业、素材丰富、智能高效等特点。在简单易用方面，创作者无需下载软件，打开浏览器即可使用，操作体验跟常用的PC软件相似，且因为是WEB端产品形态，尤其适合团队多个成员之间共享和协作；功能专业方面，则支持多轨剪辑、帧级精确，功能几乎覆盖了短视频剪辑中的所有功能；同时拥有丰富素材，聚合了快手丰富的版权音乐、贴纸、花字、特效等素材，后续还将会把快手大量优质版权内容开放出来供创作者在云端进行二创。

此外，基于快手最新研发的音视频增强算法能力，快手云剪还提供了智能封面、自动配音、自动字幕、画质增强、视频去抖、自动横屏转竖屏等系列智能工具。

快手云直播重磅亮相，提供专业强大的云端直播新体验

本次发布会的另一全新产品——快手云直播，能够为创作者提供OBS等专业设备推流、实时导播、直播剪辑、多平台转推等能力。

值得注意的是，快手云直播提供的直播剪辑能力能够实现边直播边剪辑，将直播内容中的精彩片段发布为快手作品，为直播间和账号带来更多的曝光。

曾凡平还宣布，快手全面开放直播能力，方便创作者更加低成本地使用快手云直播，快手通过开放直播OpenAPI的方式接入了运动相机、全景相机、无人机、编码器等累计 140 家合作伙伴，且目前已支持4K超高清和全景内容的接入。未来，快手将联合更多合作伙伴，为数亿快手用户带来超高清视觉体验和沉浸式观感。

音视频体验进一步升级 全面支持全景视频上传播放

目前，快手整体日活超 3 亿，直播日活超1. 7 亿，“短视频+直播”生态持续繁荣。为了给内容创作者和用户提供更好的体验，快手也在不断优化技术。据曾凡平介绍，快手是国内首家同时支持1080P高分辨率、 60 帧高帧率、HDR高动态范围的短视频平台，技术的优化应用，进一步提高了平台视频质量，也让快手用户和创作者有了更好的音视频体验。

为了给创作者提供更多元的玩法，快手还全面支持了全景视频上传和播放，快手也因此成为行业内首家支持全景视频的短视频平台；同时快手还将每月更新全景视频爆款榜单，架起全景视频创作者与目标用户群的桥梁。

实际上，全景视频作为一种可以 360 度观看的视频形式，已经在快手平台显现出强大的“吸粉力”。例如，央视网在快手发布的展示祖国边防哨所的全景视频，播放量近千万；快手号“VR爱玩科技”，发布作品 10 天内，最高播放量即达 6638 万；还有insta360 翼装飞行播放量已经突破 2600 万，故宫全景直播观看人次超过 1000 万等。

当下，“短视频+直播”已成为个人或专业机构创作者的重要内容形式和变现方式。而快手作为创作者占比高达25%的国内头部短视频、直播平台，一直积极迭代技术赋能更多优质创作者。此次快手云剪、快手云直播两款产品的推出，将进一步完善快手短视频和直播产品矩阵，实现从便捷快速到专业处理，从非专业到准专业、专业创作者等多层次需求的全覆盖，为内容创作者提供更高效的创作工具。