狗狗币大涨似坐火箭 网友：这是要上天啊

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 主题 > 狗狗币最新资讯 > 正文

狗狗币大涨似坐火箭 网友：这是要上天啊

2021-04-19 17:56 · 稿源：站长之家

今日，狗狗币价格继续上涨超20%，现报0.32美元/枚。一年内狗狗币价格涨幅超过了400倍

而今年年初以来，狗狗币的涨幅达近100倍。4月16日，狗狗币成为全球市值第八大的加密货币。

而就在短短几天时间里，目前狗狗币成为第五大的加密货币。

据悉，特斯拉CEO马斯克多次“带货”是狗狗币上涨的直接原因。

不久前，马斯克称将把一枚狗狗币带到月球，直接带动狗狗币价格上涨30%。

0823dd54564e9258374e982da8af8e50cdbf4eb4.jpeg

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：
  • 热门标签
显卡天梯图 SEO权威解答 高通骁龙处理器排名 锚文字 Alt标签 一加 网站优化 网站 CPM CPC DA 死链 KPI

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM