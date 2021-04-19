狗狗币大涨似坐火箭 网友：这是要上天啊

今日，狗狗币价格继续上涨超20%，现报0.32美元/枚。一年内狗狗币价格涨幅超过了400倍
而今年年初以来，狗狗币的涨幅达近100倍。4月16日，狗狗币成为全球市值第八大的加密货币。
而就在短短几天时间里，目前狗狗币成为第五大的加密货币。
据悉，特斯拉CEO马斯克多次“带货”是狗狗币上涨的直接原因。
不久前，马斯克称将把一枚狗狗币带到月球，直接带动狗狗币价格上涨30%。
今日，狗狗币价格继续上涨超20%，现报0.32美元/枚。一年内狗狗币价格涨幅超过了400倍
而今年年初以来，狗狗币的涨幅达近100倍。4月16日，狗狗币成为全球市值第八大的加密货币。
而就在短短几天时间里，目前狗狗币成为第五大的加密货币。
据悉，特斯拉CEO马斯克多次“带货”是狗狗币上涨的直接原因。
不久前，马斯克称将把一枚狗狗币带到月球，直接带动狗狗币价格上涨30%。
在线销售网站新蛋网（Newegg）宣布，消费者现在可以使用狗狗币进行支付。现在用户只需在结帐页面上的付款部分中单击「编辑」，然后选择 BitPay。然后，客户可以使用其电子钱包中保存的狗狗币完成交易。
今日晚间，特斯拉CEO马斯克在社交媒体上表示，SpaceX将把一枚狗狗币带到月球上。受此消息影响，狗狗币涨幅扩大至30%。
据外媒报道，狗狗币（Dogecoin）目前已经成为全球市值第八大的加密货币。根据 CoinMarketCap 的数据，截止发文，Dogecoin的价格超过了0.18 美元，市值约为238 亿美元。
2021 年年初以来，狗狗币最高涨幅逼近 100 倍；若从 2020 年 3 月 13 日低点0. 001158 美元算起， 13 个月的时间，狗狗币价格最高上涨 405 倍。
加密货币投资公司Galaxy Digital创始人Novogratz表示，狗狗币“确实没有用途”，并认为加密“泡沫”存在于代币，而不是比特币。
狗狗币诞生于2013年12月8日，其使用秋田犬作为吉祥物，是国际上用户数仅次于比特币的第二大虚拟货币，同时狗狗币交易过程比比特币更加便捷。据媒体报道，4月16日晚间，狗狗币一度暴涨超200%，一周内上涨超500%，总市值已超500亿美元（约合人民币3千亿元）。值得一提的是，狗狗币2021年1月1日开盘报0.004619美元/枚，2021年4月16日最高报价已达到0.47美元/枚，年内价格暴涨超百倍。据悉，此次狗狗币暴涨或与SpaceX太空探索公司CEO埃
4月1日，马斯克在社交媒体上表示，Space X将把一枚狗狗币带到月球上。受该消息影响，狗狗币价格暴涨，日内涨幅达19.50%，市值涨至80亿美元。
在全球数字货币中，比特币、以太币最为知名，而狗狗币是比较特殊的，起源于一个玩笑，但是最近大涨，悄然成为数字货币的巨头。狗狗币源于2013年，历史不算短，用户数仅次于比特币，但价格很低，之前都是几美分而已，但是这一年来大涨，从去年3月到现在的13个月里，币值涨了400多倍，比特币都没有这么夸张。这几天狗狗币价格剧烈波动，4月15日，狗狗币大涨50%；4月16日再度暴涨，24小时内涨幅一度达250%，最高触及0.47美元/枚，总市
在狗狗币价格飙升后，已有超过13万人签署请愿书，呼吁亚马逊使用狗狗币作为付款方式。该请愿书提到，亚马逊通过不提供狗狗币来“疏远许多没有传统银行账户的人”。
狗币（DogeCoin）最初只是为了模仿加密货币而设计的，不过在本周四狗币价格飙升超过 20 美分，这也是该加密货币价值首次超过 20 美分。狗币在开始时仅仅只是一个笑话，从字面意思归类为“memecoin”（模因币），而目前总价值超过了 300 亿美元。这是一场半讽刺运动的高潮点，涉及到数千名买家、数万名在线发帖者和世界首富埃隆·马斯克。就像 Wall Street Bets 社区将 GameStop 的股价拉升到每股 1000 美元一样，加密货币获取也对?
昨日晚间，共享充电宝品牌街电与搜电正式宣布合并，双方将共同组建全新的集团公司。“街电"与"搜电"将作为同一集团公司旗下的两大子品牌，并保持原有的业务和团队独立运营。
土耳其央行宣布禁止使用加密货币资产进行支付。土耳其有关管理部门已将波动性、不可撤销交易和非法交易中的使用风险列为理由。此前一周，当局要求交易平台提供用户信息。宣布后，比特币价格下跌了近3%。
在很多人的眼中，加密货币难以追踪的特性使其成为犯罪分子、勒索者的首选货币。不过在暗网上从事非法活动，并使用比特币进行支付，就不一定意味着“高枕无忧”。近期发生的两起案件均表明，警方还是有能力监控网络并抓捕罪犯的。首先第一起是一位意大利男子，他涉嫌在暗网上雇佣杀手而被欧洲刑警组织逮捕。他通过一个专门提供谋杀服务的网站联系到了一位杀手，并支付了约 1 万欧元(约合 78059.63 元)的费用来杀死前女友。欧洲刑警?
GitHub 正在调查一系列对其基础设施的攻击，攻击者滥用其自动化执行任务的功能 GitHub Actions 去挖掘加密货币。攻击者首先创建了合法项目的分支，然后向原代码库递交恶意的 Pull Reques，只需要递交就能发动攻击。如果项目启用了 GitHub Actions，那么新的 Pull Reques 就会被视为新的任务自动执行测试。GitHub 的系统将会读取恶意代码，在其基础设施内启动虚拟机下载和运行挖掘加密货币的软件。这一攻击至少从2020年11月就开始了
据路透报道，Visa 周一表示，将允许使用加密货币美元币在其支付网络上进行交易结算，这是主流金融业越来越接受数字货币的最新迹象。
一位前美国银行业最高监管者将加入全球最大的比特币交易所之一Binance，这是一家加密货币公司加深与华盛顿关系的最新举措。访问购买：爱奇艺周年庆 - 京东联名年卡5.5折仅138元特朗普政府下的货币监理署代理署长布莱恩-布鲁克斯(Brian Brooks)将成为海外加密货币交易所巨头Binance Holdings Ltd.的美国子公司Binance.US的新任首席执行官。布鲁克斯先生在接受采访时说，他将在5月1日开始新的工作。该加密货币交易所的一位女发言人证
“挖矿”火爆，利润丰厚，但风险也是巨大的，任何行情波动都会引发剧烈动荡，刚刚过去的周末更是出现了一波“崩盘”，加密货币集体闪崩。截止4月18日中午，按照24小时涨跌幅计算，比特币暴跌17%，以太坊暴跌20%，币安币暴跌17%，瑞波币暴跌26%，狗狗币暴跌19%，莱特币暴跌28%，波场暴跌25%，柚子币暴跌29%。尤其是比特币的快速下跌，让投资者损失惨重，一小时内爆仓达到44亿美元。如此罕见的“大屠杀”，背后肯定发生了什么大事，?
据国外媒体报道，随着比特币、以太币和其他一些加密币在本周价格创下新纪录，加密货币的整体市值飙升至2.2万亿美元以上的新纪录，首次超过苹果。
Paypal周二宣布，已开始允许美国消费者使用他们持有的数字加密货币，在全球数百万在线商家进行支付。
比特币上破57000美元/枚，短线走高近800美元，日内涨超2%。此前，有消息称VISA推出了一个试点项目，允许用户在该平台上使用加密货币结算。
4月20日,清华大学苏世民书院十数名学者一行到访赤子城科技,就全球互联网市场发展机遇和中国互联网企业全球化相关议题展开深入交流。交流活动中,赤..
春回大地万物苏，植树添绿正当时。近日，天津金耀集团党委办公室联合运行保障部、工会组织开展“共育党群之林，同庆建党百年”主题志愿服务活动。..
2021年4月21日，氪空间Kreator Space与中信泰富、中融信托、大族环球正式签署项目合作协议，围绕上海中信泰富广场、浦江科技广场、北京大族广场等..
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这里是淼哥爱数码，一档专业的评测类栏目。淼哥从事评测工作已经第5个年头了，这些年评测出的文章也深受大众热爱，市场反馈相当不错。作为一名数码..
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