特斯拉副总裁回应车展维权事件：诉求不合理 不妥协

站长之家（ChinaZ.com）4月19日 消息:据财经消息，今日，针对“女车主在车展车顶维权”一事，特斯拉对外事务副总裁陶琳回应称，她的诉求我们不可能答应，因为诉求是不合理的。我们说愿意出钱去做车辆的检测，她也不愿意配合，只愿意用闹的方法。

在4月19日的上海车展上，一位特斯拉女车主站车顶维权，该女子身穿“刹车失灵”白色T恤，同时大喊“特斯拉刹车失灵”。但该场面没有持续太久，随后女子被安保人员抬出。

对此，特斯拉官方回应称，当事人为此前2月发生的河南安阳超速违章事故车主。该车主此前曾因超速违章发生碰撞事故，而后以产品质量为由坚持要求退车。但是由于车主不接受任何形式的第三方检测，并强烈拒绝我们提出的所有方案，所以相关事宜只能持续沟通。

据悉，3月9日，河南郑州的张女士称，自己的车春节期间刹车失灵，引发严重交通事故，一家四口险些丧命。

3月11日，特斯拉官方表示，该车辆在踩下制动踏板前的车速为118.5km/h，制动期间ABS正常工作，未见车辆制动系统异常。在签署了调解书之后，张女士不会接受、不会认可任何第三方检测结果，也不会接受任何调解，表示要求退车与精神损失费、医疗费、误工费等额外赔偿。