电商平台出现特斯拉刹车失灵同款短袖 已累计售出3件

今日，一位身穿“刹车失灵”白色T恤的女车主，大闹特斯拉上海车展展位一事接连登上热搜。
该女子站上展示车辆车顶上大喊“特斯拉刹车失灵”，但最后该闹剧以女子被抬走收场。
对此，特斯拉回应称，当事人为2月发生超速违章事故车主，由于车主不接受检测只能保持持续沟通。
事情刚发生不久，就有网友发现，“刹车失灵”短袖已在某电商平台开售，销量达3件。
有网友调侃称，“该短袖存在商标侵权”“短袖上应该有中英文对照”。
今日，一位身穿“刹车失灵”白色T恤的女车主，大闹特斯拉上海车展展位一事接连登上热搜。
该女子站上展示车辆车顶上大喊“特斯拉刹车失灵”，但最后该闹剧以女子被抬走收场。
对此，特斯拉回应称，当事人为2月发生超速违章事故车主，由于车主不接受检测只能保持持续沟通。
事情刚发生不久，就有网友发现，“刹车失灵”短袖已在某电商平台开售，销量达3件。
有网友调侃称，“该短袖存在商标侵权”“短袖上应该有中英文对照”。
特斯拉Model3在2021年2月成为欧洲最畅销的电动汽车，注册量为5506辆，再次打破了对欧洲市场需求的疑虑。
【TechWeb】4月16日消息，据国外媒体报道，研究机构此前公布的数据显示，特斯拉旗下目前起售价最低的电动汽车Model 3，在2月份是全球最畅销的电动汽车，共交付2.8万辆，在欧洲市场的销量也是最高的。而4月份已经过半，研究机构也在陆续公布特斯拉电动汽车3月份在各大市场的销量数据。研究机构最新公布的数据显示，在3月份，Model 3在法国市场也已占据主导地位，该月共销售4524辆。特斯拉Model 3上月在法国市场的销量，远高于其他厂
经济的高速发展让大众审美意识深度觉醒，大众审美水平不断提高并且审美需求更加多元化。消费者日益提升的购买能力让一个产品想要俘获消费者的宠爱，仅凭可靠的质量是不够的，它还必须拥有多样化、潮流精致的外观，两者缺一不可。这要求生产者在进行产品设计研发时必须开发更多的创意，对其研发实力是不小的考验。以电动车为例，曾经的消费者对电动车最大的要求是质量好、耐用，所以现在看数年之前的电动车，其外观单一、土气，可以
哈啰出行旗下哈啰电动车今日正式发布了适用于两轮电动车产品的VVSMART超连网车机系统，同时推出了首批搭载这一系统的新款两轮电动车产品，包括A80（精灵）、A86（图灵）和B80（魔灵）三大车型，其中哈啰A80（精灵） VVSMART青春版售价3999元起。
电动车因其便利、经济适用等诸多优点赢得了广大的消费市场，各种品牌更是层出不穷。虽然说这让消费者有了更多样化的选择，但是凡事总有利弊，选择更多意味着做出合适的选择会更难。因此，消费者选择电动车时要擦亮眼睛，想要骑电动车安心又省心的话，势必要认真比较产品，选择被更多人认可的品牌。作为生产者，小刀电动车到底有怎样的底气或者说实际表现才能被广大消费者认可呢?最基本的，肯定要数产品质量、产品服务等，再拔高一?
2021 年，对于小刀电动车来说，其惊喜程度不亚于 2020 年。 2020 年，小刀先后成为“大国品牌企业”、“中国航天事业合作伙伴”、“中国质量万里行投诉平台跟踪品牌”，同时还推出了小刀电动车长征版增强系统，产品矩阵，品牌优势得到全面提升。 2021 年，小刀电动车霸屏六大卫视春晚，迎开年之喜;特别赞助《王牌对王牌6》，携手王牌家族爆笑回归，同时还作为《乘风破浪的姐姐2》行业指定品牌和姐姐们乘风破浪……能接连成为多家权
新能源电动车现在有多火，想必是不言而喻的，随着新能源技术的成熟，市场涌现了越来越多的优质产品。对广大消费者来说，这些新能源电动车极大节约了他们的购车、养车以及用车成本，并且很好解决了生活中一般的通勤代步麻烦。此外，随着产品的日臻完善，这些代步车的功能以及颜值方面也日渐深得人心。在 2021 年的低速新能源电动车市场中，五万以内的最具性价比的产品之一就是金彭新能源旗下的T90 车型了。这款车于 2021 年 1 月正?
近日中国质量认证中心在财政部指定政府采购信息发布平台——中国政府采购新闻网上发布了《如何选购电动自行车》的指导，文中给出了从鞍座型式、重量、电池、3C认证及节能认证五大方面挑选的建议。作为绝大多数国人日常出行的主流交通工具，到底该如何选购电动自行车呢？中国质量中心给出了两条基本参考标准：要关注CCC认证标志。有CCC标志的车型都是符合新GB17761- 2018 要求的，该标准增加了车速提示音、防火性能、阻燃性能、无线
喜欢追风的感觉，却因琐事无法远行，选辆你爱的绿源电动车，找一处最爱的风景，做一次充满艺术范儿的街头潮人，“朋友圈”有图可发了！去远方骑上绿源电动车，从偏僻道路到城市主干道，一气呵成。绿源液冷电动车S30，一次充电续航百公里，你想去的地方我都可以带你去，带你极速到达目的地，让你在花开的那一刻，就能瞬间将美好定格。去自然久在樊笼里，就想到田野里去耍个够，藏在郊外的美景，正等着你去发掘。简单收拾一下，把必?
时代少年团的第一台电动车，居然是...上周，《接招吧!前辈》第九期时尚发布会席卷全场时代少年团严浩翔荧屏首秀骑技自信满满地驾驶新潮骑宠台铃N8超能版亮相节目这气质，妥妥的时尚弄潮儿宋亚轩、杨迪更是化身“时代夸夸团”组团点赞台铃超能系列不仅有看不够的颜值还有夸不够的业务能力介于弟弟们的良苦用心，趁着小长假台铃精心策划了一场“台铃&时代少年团春日应援趴”邀约一众粉丝，体验接招经典游戏骑行时代少年团同款座驾—?
当下“绿色出行”已蔚然成风，两轮电动车也站上了时代的风口。疫情下快递、外卖行业异军突起，也促使市场快速扩容。中国自行车协会2020年11月发布的数据显示，我国电动自行车年销量超过3000万辆，社会保有量接近3亿辆。作为电动车行业唯一获得央视认可的电动车行业“领航者”，雅迪电动车持续以消费者为中心，通过TTFAR 7级增程系统及六大超级核心科技创新迭代产品，升级消费者出行体验，不断创下新的行业里程碑。 2020年底，雅?
众所周知，电动车已成为亿万国民短途出行的首选交通工具，凭借其自身便捷实用、经济环保等特点在人们的日常出行生活中发挥着越来越重要的作用。当然，对于广大用户来说，如何在众多品牌众多车型里面选购节能省电跑得更远的电动车这也是个难题，很难找到一个合适的标准。值得一提的是，近日中国质量认证中心在财政部指定政府采购信息发布平台——中国政府采购新闻网上发布的《如何选购电动自行车》一文给我们指导了几条选购标准，在
在电动车行业一直流传着一句话，叫做“渠道为王”，也正是因为如此，电动车行业没有一家企业不是时时刻刻都在想着如何扩充自己的渠道。不过，随着电动车行业的不断发展，渠道高度同质化、扁平化日显，一味地追求数量而不追求质量的门店方式，其效果越来越不显著。齐头并进，小刀电动车渠道扩张有数量，更有质量在这方面，小刀电动车很早就开始关注门店形象所带给品牌的效应。因此，一方面，小刀电动车构建庞大经销体系，专卖门店覆
美国当地时间3月25日，特斯拉CEO马斯克通过社交媒体透露，特斯拉电动皮卡Cybertruck将不会有任何的门手把，同时车身整体尺寸略微缩小。
据外媒CNET报道，随着Rivian的R1T计划发布日期的临近，人们不断得到更多关于服务和所有权体验的细节。最新的消息是关于保险--特别是Rivian自己的内部保险服务，该公司在周四宣布将成立自己的保险公司。与特斯拉及其保险一样，Rivian认为它可以通过更好地了解自己的车辆及其维修相关费用，为客户提供更好的体验。与特斯拉的保险目前只在加州提供不同，Rivian将在40个州推出其保险服务。此外，它还计划将Rivian营地厨房等配件作为保?
据国外媒体报道，由于芯片短缺，韩国汽车业也遭受沉重打击。当地时间7日，现代汽车旗下生产电动汽车Kona和IONIQ5车型的韩国蔚山第一工厂进入为期1周的停产。消息称，Kona车型的前车摄像头系统缺少半导体部件，另外现代摩比斯负责为IONIQ 5提供牵引电机的生产线也出现了问题。
剪纸文化是中国汉族最古老的民间艺术之一,距今已经有三千多年的历史。在我国，剪纸具有广泛的群众基础，交融于各族人民的社会生活，具有极为深刻的人文底蕴。2021年1月，雅迪电动车冠能非遗掌潮之旅——《跃然之旅》剪纸篇上线发布，雅迪冠能T5电动车携手剪纸传承人畅杨杨，让千年剪纸艺术焕发新光彩。 如同剪纸精益求精，雅迪不断淬炼技术与品质 剪纸，看似简单其实复杂，线条构成要求达到“圆如秋月、尖如麦芒、方如青砖、缺如?
因 2020 年新冠疫情“黑天鹅”的影响，原本 2020 年就应举办的东京奥运会被迫延期至 2021 年。近日，作为奥运会前一项重要的热身比赛，中日女排奥运测试对抗赛的时间和地点也基本确定，双方的比赛被安排在 5 月 2 日 18 时 20 分，比赛地点则安排在东京奥运会排球比赛场馆之一的有明体育馆。中国女子排球一直是国人的骄傲，作为女排队长，朱婷也是中国体育界最具代表性的面孔之一。她在赛场上永不言弃的女排精神与奋勇拼搏的身姿，
科技创新是为?活前进,智能升级是为?活赋能。3月25日,作为行业创领者的新日电动车在天津召开「锂想·智未来」发布会,会上除了有超高端智能锂电车的新品亮相外,新日电动车重磅宣布与华为终端实现智能技术合作,与电池巨头宁德时代在锂电领域展开交流,开创行业先河;更有前沿的科技信息、高端智能的创新联动、人工智能和移动互联等主导绿色出行新生活的高能分享,满足人类对未来出行生活的愿景,还有行业发展的风向预告……全程信息满满!?
现阶段的绿色出行，电动车是主力军。但现阶段的电动车却普遍存在着动力与续航里程难以兼顾、充电时间长等问题，始终困扰用户的日常出行。近日，全球电动两轮车第一品牌雅迪电动车透露，将于3月27日举办雅迪冠能2.0系列新品发布会。据悉，本次发布会雅迪电动车将重磅发布其自主研发的全新技术系统，大幅提升相关新款系列车型的整车性能，解决消费者出行痛点。 一个品牌的兴盛，总是不断上演吸引人、打动人、留住人、服务人的故事?
4月20日,清华大学苏世民书院十数名学者一行到访赤子城科技,就全球互联网市场发展机遇和中国互联网企业全球化相关议题展开深入交流。交流活动中,赤..
春回大地万物苏，植树添绿正当时。近日，天津金耀集团党委办公室联合运行保障部、工会组织开展“共育党群之林，同庆建党百年”主题志愿服务活动。..
2021年4月21日，氪空间Kreator Space与中信泰富、中融信托、大族环球正式签署项目合作协议，围绕上海中信泰富广场、浦江科技广场、北京大族广场等..
“由衷感谢耳机爱好者俱乐部及耳机大家坛两大HIFI论坛版主--吴迪 00 后，对 Silent Angel系列产品的简评及试用反馈，经原创方授权转载。”春节之前..
这里是淼哥爱数码，一档专业的评测类栏目。淼哥从事评测工作已经第5个年头了，这些年评测出的文章也深受大众热爱，市场反馈相当不错。作为一名数码..
2021 第 11 届海归人才春季招聘会即将于上海、深圳、北京隆重开启，三站活动分别定于 4 月 17 日、 4 月24- 25 日、 5 月 8 日举行。海归人才春季..
4月21日,“社交出海第一股”赤子城科技(09911.HK)发布了2021年第一季度运营数据公告。公告披露,2021年Q1,公司应用内购收入爆发式增长,预期为3.67～..
120㎡左右的户型，业主们往往都想把空间利用到极致，但又不知道如何均衡居住体验、功能需求、视觉美观，最终很容易装出四不像的鸡肋空间，居住起来..
4 月 20 日， 2021 快应用联盟开发者大会在深圳万科前海国际会议中心顺利举办，本届大会以“开放互联 智慧未来”为主题，与众多开发者共同探讨5G时..
4月17日-18日，以岭药业携手重庆市万和药房连锁有限公司共同举办的“知感冒·防流感——全民科普公益行”在重庆万和药房璧山中央大街店正式开启。..
4 月 20 日，声网Agora宣布对实时合唱技术方案全面升级，帮助国内知名迷你KTV品牌“咪哒”实现国内首个支持多终端、多人合唱、高音质的完整实时合..
消息人士称，新的商店将有三个大的变化，这将有利于开发者。包括允许开发者向应用商店提交未打包的Win32应用;允许开发者在自己的内容交付网络（CD..
此前，B站关联公司为了申请小电视商标起诉国家知识产权局，最终还是败诉了。企查查APP显示，近日，上海幻电信息科技有限公司与国家知识产权局二审..
日前，可口可乐涨价一事冲上微博热搜，这是该饮料在20年以来首次涨价，也引起了网友的广泛关注，甚至有不少较为偏激网友表示：“以后不喝了”。对..
4月19日，第十九届上海国际汽车工业展览会正式拉开帷幕，作为2021年全球首个A级车展，汇集众多大型中国汽车企业、外资汽车巨头以及互联网造车新势..
2021年，网红从哪里来?MCN把目光瞄准了高校。各大校招网站上，除了策划、运营、剪辑等幕后岗，MCN机构在红人、达人、博主、主播等核心岗位上的“..
近日，因为女车主车展车顶维权事件，特斯拉包揽下了国内汽车圈热搜头条。当前，维权女车主也被处以行政拘留5日的处罚，而特斯拉被多家权威媒体点名..
看起来，新的KB5001330累积更新的升级困境远未结束。根据新的报告，Windows 10 KB5001330更新在设备连接到Windows混合现实头显时，会出现一些奇怪..
在刚刚过去的 Spring Loaded 发布会上，苹果简短介绍了 M1 iPad Pro 所具有的一项名为“Center Stage”的特色功能。可知在机器学习和自动平移缩放..
近日，南京的蔡女士在用手机扫码给电动车充电时，在广告页面误填了个人信息购买了一份“悟空保险”。蔡女士表示，自己当时没有在意弹出的页面，输..