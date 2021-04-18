消息称华为将于4月20日发布汽车相关新品 余承东主持

站长之家（ChinaZ.com）4月18日 消息:据微博博主爆料，华为将于4月20日在华为上海全球旗舰店召开发布会，华为消费者业务CEO余承东将在发布会亮相。
这是一个“关于汽车的旗舰发布会”，将与一家低调企业合作推出，发布会将同时在线上进行直播。
站长之家（ChinaZ.com）4月18日 消息:据微博博主爆料，华为将于4月20日在华为上海全球旗舰店召开发布会，华为消费者业务CEO余承东将在发布会亮相。
这是一个“关于汽车的旗舰发布会”，将与一家低调企业合作推出，发布会将同时在线上进行直播。
4月8日晚，华为全屋智能及智慧屏旗舰新品发布会召开，带来了新一代华为智慧屏V系列。据了解，新一代华为智慧屏V系列是首款通过HDR Vivid认证的智慧屏。全系最高1000nit峰值亮度，明暗均出色。全系采用120Hz高刷屏，华为迅晰流畅技术，将低帧率视频智能动态插帧补偿至120帧，让运动画面告别卡顿，流畅呈现精彩瞬间，带来舒适流畅的观影体验。正面观影的极致沉浸，1.6mm极窄边框，带来三面无边的沉浸效果；铝合金拉丝金属折弯无缝边?
华为消费者业务CEO余承东宣布，经过拉运种植土、挖坑换土、滴管系统架设、试水灌水等准备，大家捐赠的胡杨树苗今天在甘肃省金塔县正式开始种植。
自从苹果在iPhone 12系列上取消了附送充电器后，引起了包括小米、魅族、三星等手机厂商的效仿，而这一系列的做法目的在于环保，希望通过取消随机附送充电头来减少相应的节能减排。
华为不造车，要帮车企造好车。这是华为在汽车产业一直对外宣称的定位。4月12日，华为轮值董事长徐直军在全球分析师大会上透露，华为已经与三家车企合作伙伴进行深度合作打造三个子品牌，今年第四季度打上“华为inside”标识的智能汽车将陆续推出。他透露，华为已经与长安和广汽、北汽三家车企合作伙伴进行深度合作，打造了三个子品牌，今年底将有一系列的新车推出来。一是北汽新能源，打造ARCFOX极狐品牌，今年第四季度开始，未来?
4月12日，华为举行全球分析师大会，华为轮值董事长徐直军讲解华为整体战略。他表示，大家都认为华为应该造车，但华为不造车，但将推动汽车行业与ICT行业的融合。“大家都觉得华为就应该造车，华为有这个品牌，有这个技术能力，应该造车。你为什么不跟大家一样造车呢？小米都造车了。”徐直军表示，但是我告诉大家，华为做这个决策，是经过了多年的讨论，慎重地来决策的。他强调，产业界不是需要华为这个品牌的车，更需要华为ICT的?
外界一直很关心，华为到底会不会亲自造车，毕竟小米、滴滴甚至是大疆在这个领域都已经有或者准备有一些大的动作。华为全球分析师大会于4月12日举行。华为副董事长、轮值董事长徐直军表示，华为将强力投资自动驾驶软件，推动汽车行业与ICT（信息通信技术）行业的融合，为华为带来长期战略的发展机会。关于造车方面，徐直军表示华为计划与3个车企合作打造3个汽车子品牌。汽车产业界需要华为不是需要华为这个品牌的车，而是需要华为技
华为目前正启动对线下渠道的改造升级，为引入新能源汽车销售做准备。北汽蓝谷与华为联名推出的ARCFOX极狐阿尔法S HBT有望率先入驻。此前，华为智能汽车解决方案 BU 通过官方微博预热了 ARCFOX 极狐阿尔法 S。后者定位新一代智能豪华纯电轿车，将于4月17日在上海发布。
4月12日，华为举办全球分析师大会。华为副董事长、轮值董事长徐直军会上讲解华为整体战略。徐直军表示，华为2020年业绩符合预期。手机业务去年下滑，但进一步完善了笔记本、平板等其他硬件领域的布局，所以公司收入整体保持增长。面向未来的可持续发展，华为进一步加大了研发投入，去年研发投入占销售收入15.9%。2021年对华为而言是继续充满挑战的一年，也是未来发展战略逐步清晰的开始。他提到，华为将加大对自动驾驶投资，推动汽
在今天的华为分析师大会上，华为轮值董事长徐直军向媒体表示：华为目前已与三个伙伴合作，将推出三个品牌的智能汽车。
日前华为分析师大会现在正在深圳举行，华为企业 BG 全球金融业务部总裁曹冲，对华为是否会迈入支付领域作了回应。他表示，华为目前没有进入支付市场的计划。在金融领域，华为的业务核心仍然是将 ICT 技术用于帮助并赋能金融客户实现数字化转型。
日前，有网友发现，华为部分手机不再标配手机充电器和数据线，而是为消费者提供两种版本选择。其中不含充电器的版本比普通套装少200元。
近期，华为会议平板类目又添加一枚实力大将——华为办公宝协作平板，它是面向轻量办公和普惠教育的会议平板，旨在让更多的会议室，享有智能化的工作方式，让更多的教室，享受到高效而且健康的互动教学体验。它的功能以视频会议、投屏、白板书写为核心，针对目标用户的使用场景，研发出柔光护眼、华为变屏、智绘妙笔、端云协同等一系列黑科技功能，加速智能办公升级。究竟华为这一会议平板新品有哪些优势呢？让我们来盘点一下：4K超
3月29日，2021智慧视觉产业珠海城市峰会暨华为机器视觉新品发布会在珠海国际会展中心成功举行。本次大会以“慧视珠海 点亮湾区“为主题，珠海市相关领导、产业及学术各界的意见领袖齐聚一堂，共同探讨智慧视觉产业发展前景。华为公司董事、企业BG总裁彭中阳在致辞中表示：“我们期待与珠海开展全面的合作，通过华为的技术来共同构筑繁荣的软件与服务、边缘计算等生态，助力珠海高科技产业和数字经济高质量发展，打造粤港澳大湾区国
据国内媒体报道，在2021广汽科技日活动上，广汽集团宣布与华为公司合作共同开发L4级自动驾驶汽车，计划于2024年量产。
在很多人的印象中，“短视频+直播”带货是明星大腕和主播达人的专利，实际上许多“小人物”也在通过这一渠道迈上成功之路，严东@严东·（汽车用品）（ID：254852240）便是其中之一。在快手汽车圈，严东是响当当的头部带货达人。他15岁走出农村当学徒，20岁创业经营修配厂，机缘巧合之下，又接触到快手并于2020年底开启了自己的直播电商之路。如今的严东，不仅是坐拥超200万粉丝的短视频达人，还是快说车电商销量头部主播，并跻身 2
3 月 31 日下午，华为通过线上活动公布了 2020 年经营业绩。在采访环节，华为轮值董事长胡厚崑表示：“由于供应形势还未明朗，手机业务的未来还不确定，但是计划中的旗舰机型依然会按照计划推出。未来的几年里，华为依然会在手机领域保持江湖领先者地位。”
很早之前就有传闻称，今年上半年即将推出的全新华为P50系列旗舰将有望首发搭载液态镜头技术，然而该技术最终被不久前刚刚亮相的小米MIX Fold折叠屏手机抢先首发。不过现在有最新消息，近日有知名数码博主透露称华为P50同样将搭载液态镜头技术
凤凰网科技讯 4月16日消息，天眼查App显示，近日，华为技术有限公司申请注册“星芒”“何图”商标，国际分类涉及网站服务、运输贮藏，目前商标状态均为“商标申请中”。此前，华为曾申请注册MATEDRIVE商标，英文翻译为驾驶、传动(或驱动)装置等意思，国际分类为12类 运输工具，申请号为53374978，目前商标状态为注册申请中。
近日，华为技术有限公司公开“一种光伏发电系统及方法”专利，公开号为CN112636694A。企查查专利摘要显示，本申请公开了一种光伏发电系统及方法，涉及光伏发电技术领域。系统包括：逆变器、控制器和至少两个直流支路。
对华为来说，未来的战略中鸿蒙OS显然是极为重要的一环，华为消费者业务软件部裁、AI与智慧全场景业务部部长王成录博士日前在新华社采访中再次介绍了鸿蒙OS的意义。
“数字化转型”成企业发展必经之路，一款高效的hr管理软件可帮助企业降本增效，加快数字化进程。为帮助各大企业更加精准的选择hr管理软件、少走弯..
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就现在目前的社交发展，孤独基本就是当代年轻人的通病，而线上社交万物就是逃离孤独最直接的方式，不用刻意伪装，彼此相互治愈，做回真实的自己。..
以短视频和直播为代表的新一轮内容创作，带来了新的营销场景，也催生了许多富于潜力的优质创作者和机构。但由于商业化经验还处于积累初期、内容结..
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随着蓝牙技术的高速发展，尤其是在蓝牙5.0 普及应用之后，蓝牙耳机的热度就开始逐渐超越有线耳机了，已经成为了主流的耳机类型。没了耳机线的束缚..