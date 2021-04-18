消息称华为将于4月20日发布汽车相关新品 余承东主持

4月12日，华为举行全球分析师大会，华为轮值董事长徐直军讲解华为整体战略。他表示，大家都认为华为应该造车，但华为不造车，但将推动汽车行业与ICT行业的融合。“大家都觉得华为就应该造车，华为有这个品牌，有这个技术能力，应该造车。你为什么不跟大家一样造车呢？小米都造车了。”徐直军表示，但是我告诉大家，华为做这个决策，是经过了多年的讨论，慎重地来决策的。他强调，产业界不是需要华为这个品牌的车，更需要华为ICT的?