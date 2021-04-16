特斯拉与小鹏汽车员工曹光植达成和解

站长之家（ChinaZ.com）4月16日 消息:2019年1月，特斯拉起诉小鹏汽车员工曹光植称其偷窃Autopilot技术代码。
当时，小鹏汽车回应称，在曹光植入职前后，小鹏汽车都没有发现其存在特斯拉所声称的任何可能违规行为。无端指责不会压制创新，将继续引入多领域高科技人才，积极面对全球智能汽车的竞争浪潮。
据腾讯科技消息，目前，特斯拉与曹光植已达成和解协议，曹光植称对源代码的任何保留都是无意的，并且没有向小鹏汽车或任何其他第三方披露源代码或为其利益使用源代码。
站长之家（ChinaZ.com）4月16日 消息:2019年1月，特斯拉起诉小鹏汽车员工曹光植称其偷窃Autopilot技术代码。
当时，小鹏汽车回应称，在曹光植入职前后，小鹏汽车都没有发现其存在特斯拉所声称的任何可能违规行为。无端指责不会压制创新，将继续引入多领域高科技人才，积极面对全球智能汽车的竞争浪潮。
据腾讯科技消息，目前，特斯拉与曹光植已达成和解协议，曹光植称对源代码的任何保留都是无意的，并且没有向小鹏汽车或任何其他第三方披露源代码或为其利益使用源代码。
4月10日晚间，小鹏汽车官方微博发布预告，表示明天有重要事情宣布，配图海报强调这次是“大事”。有网友猜测，小鹏汽车明天可能会公布激光雷达智能汽车的相关信息。此前小鹏汽车预告将会推出全球首款量产的激光雷达智能汽车。小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏透露，该车型将使用Livox生产的车规级激光雷达，同时也将是全球首款搭载激光雷达的量产智能汽车。何小鹏表示，基于视觉为主和激光雷达为辅的感知能力的融合，小鹏汽车将推出自主?
前不久，小鹏汽车发布了上市后的首份财务报告，经历了6年时间的发展，小鹏汽车在2020年取得了不错的成绩，其中，总收入、毛利率、净亏损等指标均是公司成立以来的最佳水平，去年Q4更创下了公司成立以来的季度最佳成绩。
在3月20日央视财经频道播出的节目《遇见大咖》中，小鹏汽车CEO何小鹏表示，2021年底就可以造出飞行汽车，会看到未来几年里面，中国的超低空或者叫低空领域都开放给民用。
据韩媒报道，三星电子已与全球最大的电动汽车公司特斯拉签订了供应LED大灯的协议，这为其汽车电子业务注入了新的动力。
昨日，特斯拉对外事务副总裁陶琳在接受访谈时，针对特斯拉车辆出现“失控”以及“自燃”的情况作出了一一的解释。针对“自燃”问题，陶琳称，特斯拉汽车不会无缘无故自燃，就像之前的上海起火事件，一定是底盘受到了非常严重的撞击，特斯拉会从技术的角度去减低大家的顾虑，越多人使用才会真正了解这个产品。大家多使用才会更真实更客观，减少这种疑虑。
4月11日，上海特斯拉车主刘先生表示，自己的model3在车库停车时刹车系统失控，导致径直撞上墙面。
报道称，这对特斯拉和丰田来说都是明智之举。特斯拉曾在2012年帮助丰田打造了搭载特斯拉电池系统的丰田RAV4电动汽车，不过由于销量不佳等各种原因，丰田和特斯拉的合作在2017年结束。丰田还可以通过使用特斯拉技术，大幅减少其汽车集成电子控制平台和操作系统的创新资源和时间。据丰田评估，能够通过 OTA 无线更新来控制和改善车辆功能的集成电子控制平台和操作系统技术已经落后于特斯拉。
4月14日，一段关于“小鹏汽车在充电站自燃”视频在网上流传。视频中，燃烧的小鹏汽车火势凶猛，并冒出大量白烟。随后，新京报报道这是广州天河区大都会广场附近一辆小鹏G3汽车在充电桩内发生自燃，无发生人员伤亡。
上周据路透社旗下IFR报道，中国电动汽车三巨头蔚来汽车、理想汽车和小鹏汽车雇佣投行筹备香港上市事宜。目前正在与数家银行商讨相关事项，筹资总额为50亿美元。
特斯拉Model3在2021年2月成为欧洲最畅销的电动汽车，注册量为5506辆，再次打破了对欧洲市场需求的疑虑。
「目前团队规模不大，10人以内。」小鹏汽车高层的行业人士表示「如果进展顺利，小鹏芯片有望在今年底或者明年初流片。」据了解，小鹏汽车在北美芯片项目的牵头人是小鹏汽车北美公司首席运营官 Benny Katibian，国内的负责人是小鹏汽车联席总裁夏珩。芯片研发是个复杂工程，多地进行是常态。
据晚点LatePost报道，小鹏汽车CMO（首席营销官）熊青云已因个人及家庭原因于近期离职，这一岗位暂时无人接任。截至目前，小鹏汽车内部仅剩两大“CXO“岗位，分别为CEO(首席执行官)何小鹏和CHO(首席人力资源官)廖清红。廖清红此前曾任华为、奇虎360集团高管。
据路透社报道，中国吉利计划推出新的高端电动汽车品牌「ZEEKR」，以与特斯拉（Tesla）展开竞争。
消息人士透露，小鹏汽车的自研芯片项目已经启动数月，在中美两地同步进行，主要研发自动驾驶专用芯片。目前团队规模不大，10人以内，如果进展顺利，小鹏芯片有望在今年底或者明年初流片。
从接近雷军的投资方和车企高管等知情人士处获悉，小米集团正在快速推进造车事项，最快有望在1-2个月内立项，初步讨论的品牌定位与小鹏汽车类似，主打强科技属性的中高端市场。该计划的直接负责人为小米老将王川。
4月10日，马斯克在其个人微博发文对蔚来第十万辆车下线表示祝贺，并称“这是一个艰难的里程碑”。蔚来创始人李斌转发了马斯克的微博，加了一句:“谢谢，一起加电，Blue Sky Coming!”
近日，特斯拉美国官网宣布支持使用比特币进行支付。特斯拉表示，比特币是特斯拉唯一接受的加密货币，目前仅为美国大陆的客户支持比特币付款，未来将考虑扩展到其他市场。
，特斯拉在官方微博表示，当前由于临时网络问题，导致语音控制无法使用。“此情况给车主们用车造成不便十分抱歉，我们正在加急解决，尽快恢复服务。”
今天中午，特斯拉客户支持官方微博发文称，当前由于临时网络问题，导致语音控制无法使用。我们正在加急解决，尽快恢复服务。
在昨天，特斯拉全球副总裁陶琳在中国发改委组织的圆桌论坛上表示，特斯拉在中国采集的数据会严格遵守中国对于数据管理的法律法规，实现本地储存。