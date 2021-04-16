特斯拉与小鹏汽车员工曹光植达成和解

站长之家（ChinaZ.com）4月16日 消息:2019年1月，特斯拉起诉小鹏汽车员工曹光植称其偷窃Autopilot技术代码。

当时，小鹏汽车回应称，在曹光植入职前后，小鹏汽车都没有发现其存在特斯拉所声称的任何可能违规行为。无端指责不会压制创新，将继续引入多领域高科技人才，积极面对全球智能汽车的竞争浪潮。

据腾讯科技消息，目前，特斯拉与曹光植已达成和解协议，曹光植称对源代码的任何保留都是无意的，并且没有向小鹏汽车或任何其他第三方披露源代码或为其利益使用源代码。