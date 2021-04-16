英伟达警告：显卡供不应求 游戏玩家矿工黄牛让价格已失控

据外媒报道，英伟达称2021年仍将面临显卡供应短缺的局面。
英伟达称将继续努力增加供应，但目前想拿到新显卡仍然很困难，游戏玩家、加密货币矿工和“黄牛党”已经让显卡实际价格失控了。
据悉，全球芯片短缺已迫使一些汽车制造商减产，消费者几乎买不到全新的显卡、CPU 以及 PS5和 Xbox 等游戏机。
业界人士表示，显卡短缺的情况将持续下去，不要指望短时间内能解决，甚至会继续恶化。
据外媒报道，英伟达称2021年仍将面临显卡供应短缺的局面。
英伟达称将继续努力增加供应，但目前想拿到新显卡仍然很困难，游戏玩家、加密货币矿工和“黄牛党”已经让显卡实际价格失控了。
据悉，全球芯片短缺已迫使一些汽车制造商减产，消费者几乎买不到全新的显卡、CPU 以及 PS5和 Xbox 等游戏机。
业界人士表示，显卡短缺的情况将持续下去，不要指望短时间内能解决，甚至会继续恶化。
英伟达的首席财务官科莱特·克雷斯（Colette Kress）近日再次谈到显卡持续短缺的问题。他表示，“今年的大部分时间”预计需求将超过供应，换一种说法就是到明年显卡市场供应才会有所缓和。
在最新的投资者说明会上，英伟达将其Ampere GeForce RTX 30系列显卡称为公司有史以来最好的产品。根据NVIDIA公布的统计数据，绿色团队向PC游戏玩家提供了比以往更多的Ampere显卡，导致整个PC游戏市场的份额增加。在英伟达公布的图表中，该公司显示Ampere GPU是其迄今为止最快的架构，导致GeForce RTX 30图形卡的终端市场销量增加了一倍。图表显示了GeForce RTX 30系列图形卡在上市后的前18周内的巨大需求，而且增长速度仍呈指数级?
今日，FaradayFuture宣布，将在FF91上搭载英伟达NVIDIA Drive Orin平台芯片。FF91计划在2022年上市时实现先进的高速公路自动驾驶功能和先进的停车和召唤功能。
今日，法拉第未来（FF)官方微博发布消息称，“FF 91上搭载英伟达NVIDIA Drive Orin平台芯片，实现持续改进和隔代产品性能飞跃的无缝衔接能力。FF 91计划在2022年上市时实现先进的高速公路自动驾驶功能和先进的停车和召唤功能。”
英伟达举办了一年一度影响人工智能及高性能计算技术盛会 NVIDIA GTC ，这是 GTC 大会继去年后第二次在线上举行。英伟达创始人黄仁勋宣布将推出三款基于Arm架构打造的处理器，包括 CPU NVIDIA Grace、BlueField-3DPU 以及用于自动驾驶的汽车 SoC 芯片。
有关任天堂Switch Pro主机的消息近期不断出现，很多人猜测NS Pro下一代的性能配置信息。就在今天彭博社发布了一篇NS Pro主机的新爆料，称任天堂计划使用英伟达芯片来提升画面效果。
本周早些时候，英伟达在 GTC2021大会期间发布了面向 AI 数据中心 / 云计算服务器市场推出的 Grace ARM CPU 。对此，英特尔首席执行官 Pat Gelsinger 回应称:“在专为 AI 处理而打造的 CPU 方面，英特尔拥有丰富的产品组合，并且是该领域的领导者”。据悉，英伟达将基于 ARM 架构 / Neoverse 内核的 Grace GPU 定位于 x86芯片之上，而 x86领域已有英特尔和 AMD 这两大竞争对手。预计 Grace CPU 将于2023年首次亮相，其中包括来自 CS
天猫超来电大促活动来啦! 4 月 14 日晚 8 点，京天华盛联合英伟达，将给各位带来一场GeForce RTX? 30 系主机直播，现货开抢!京天超级推荐官元华、京天超级体验官邓甜儿，在一直播平台为各位电竞游戏玩家推出高性能高性价比的产品，届时有新品开箱展示，新品主机演示，锁定直播间，键鼠套装，京天定制耳机，桌面垫等大量豪礼免费抽!不容错过哦想要知道这个系列显卡有怎样的性能优势?显卡所支持的游戏性能加速和画质提升技术，包括NV
上个月，英伟达宣布计划将四个名为CMP30HX，CMP40HX，CMP50HX和CMP90HX的加密矿卡（CMP）推向市场。最近爆料人士kopite7kimi称英伟达正在开发第五张CMP矿卡，可能会对矿工有更多的吸引力，传闻这张矿卡将会基于英伟达GA100 Ampere GPU。
法拉第未来（FF）宣布将在FF91电动车上搭载英伟达NVIDIA Drive Orin平台芯片。FF91计划在2022年上市时实现高速公路自动驾驶功能以及停车和召唤功能。
在今日的活动上，英伟达发布了与 CPU 和 GPU 相关的诸多公告，其中就包括了面向数据中心市场、主打虚拟化平台、且基于 Ampere 架构的 A10/ A30Tensor Core GPU 。两款产品分别基于 GA102/ GA100GPU 核心，辅以24GB 的 GDDR6/ HBM2显存。首先介绍下 Nvidia A10Tensor Core GPU，其基于 GA102-890SKU，拥有72组 SM 单元 /9216个 CUDA 核心。基础频率855MHz / 加速可达1695MHz，辅以384-bit @24GB GDDR6显存（频率12.5Gbps）、带宽600
据国外媒体报道，当地时间周一，英伟达推出了面向自动驾驶汽车的新一代AI处理器DRIVE Atlan。英伟达DRIVE Atlan是安全可靠的AI处理器，它融合了该公司在人工智能、汽车、机器人、安全和BlueField数据中心方面的所有技术。
AI 技术随着深度学习的出现，计算领域也正在经历着重大的变革，深度学习的训练和推理性能均依赖于 GPU 加速技术的合理运用。英伟达为了让科学家、工程师、开发者们能更好地利用GPU，使其在做深度学习推理的时候达到更好的效果。推出了支持高性能深度学习推理加速引擎——TensorRT。TensorRT是一个高性能的深度学习推理（Inference）优化器，可以为深度学习应用提供低延迟、高吞吐率的部署推理。TensorRT可用于超大规模数据中心、?
Mozilla 在两年前发起了致力于改变语音识别领域的 Common Voice 项目，允许志愿者为公共领域的语音识别软件数据库做出贡献，并且分享给所有人使用。今天，这家非盈利组织宣布了最新的进展。首先，作为让人工智能变得更加值得信赖的计划的一部分，该项目现已被移至 Mozilla 基金会领导下。其次，Common Voice 刚刚获得了英伟达提供的 150 万美元资金。（来自：Mozilla Blog）Mozilla 指出，当前许多训练算法的语音数据被少数几家大?
尽管收购 ARM 的交易尚未获得批准，但英伟达已经迫不及待地展示被其寄予厚望的 ARM 计算生态系统。此前该公司已经在某些产品中运用了 ARM 的技术，不过今日，该公司宣布了最新的 Gravion2 处理器、以及一个更大范围的处理器合作伙伴计划。显然，英伟达希望持续壮大 ARM 生态系统，在自动驾驶汽车、云计算、流媒体游戏等领域发挥巨大的影响力。有趣的是，英伟达也向 Chromebook 市场迈出了重要的一步，比如尝试将 RTX GPU 与联发科?
日前有消息称NVIDIA将推出新版RTX 3060，这次会真正封杀挖矿性能，可以看出NVIDIA多少还是希望照顾下游戏显卡市场的，毕竟这是他们的根基。但是在挖矿没有退烧反而愈演愈烈的情况下，显卡自由不是那么容易的。在日前的投资者会议上，NVIDIA CFO Colette Kress也回应了显卡缺货的问题，她指出显卡缺货的问题会一直持续到年底。不过缺货不会限制NVIDIA的业绩增长，Colette Kress表示NVIDIA在努力增加供应，但没有给出具体的信息。从G
进入四月，“显卡热”仍然未退。真正想玩游戏的玩家买不到，或者只能高价买，这就是目前显示市场的面临的局面。4月9日，闲鱼指数显示，近期显卡成交均价快速上涨了近1060元，与去年同期相比翻了近一倍。同时，闲鱼上显卡的成交量已经连涨五个月，三月更是呈飙升走势。据悉，闲鱼将设“冷静期”降温，呼吁用户理性购买。对此，专家表示，一方面，丰厚的挖矿回报使矿工、黄牛们为显卡疯狂，导致一卡难求。另一方面全球爆发的“芯片荒
近日AMD中国官方微博发出声明，就个别商家冒用公司名义虚构RX 580 4G/8G显卡召回计划做紧急澄清。
怪物猎人崛起中，燕雀石是一个转折点，一些好武器和任务都是需要你用到燕雀石的，那么燕雀石在哪里可以挖到呢？下面就来为大家分享一下燕雀石的位置地点。
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4月15日，智米直流变频落地扇3黑金版发布，黑金配色完美融入夜色，低噪静音专为睡眠而生。今天，这款风扇正式开售，原价699元，首发直降100元。智..
有酷安网友 @聊城 爆料，微信已开始内测“微信键盘”，获得内测资格的用户可在“我—设置—插件”中心查看并开启。从网友的体验来看，微信键盘通过..
【TechWeb】4月18日消息，近期特斯拉发布了2021年第一季度《车辆安全数据报告》，马斯克在推特引用该报告数据评论称，使用自动驾驶仪（Autopilot）..
今年1月19日，2021微信公开课Pro版的微信之夜上，“微信之父”张小龙透露，微信即将有自己的输入法，目的是保护用户隐私。张小龙称，微信原来并不..
上周的民意调查显示，这六款诺基亚新机型并没有引起人们的兴奋——也许他们本不该如此，有时无聊是好事。X系列有机会将自己定位为"只工作"三年的手..
近段时间，因为频被车主指责“失控”导致发生事故，特斯拉的车辆安全性也受到了不少消费者的质疑。而且，特斯拉的Autopilot（自动辅助驾驶）功能，..
去年8月，一款名为“阿里云网盘”的独立APP横空出世，开发者为阿里旗下的阿里云团队。有着阿里的背书，而且主打不限速上传下载，阿里云网盘一经问..
【TechWeb】4月18日消息，今日罗永浩在微博再发长文，称自己写文章谴责某投资机构耍流氓后，突然冒出很多“专业人士”发表意见，并吐槽道：“突然..
上月初，世卫组织发布《世界听力报告》，目前全球五分之一的人听力受损，影响全球超过15亿人，其中4.3亿人听力较好耳朵有中度或以上听力损失。205..
三星申请了“铠甲框架”商标，这可能是为可折叠的智能手机机型准备的。预计三星将在2021年夏天发布新款可折叠智能手机，根据形态的不同，有望同时..
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【TechWeb】4月18日消息，比特币近期价格一度高涨一度突破6.4万美元，今天，比特币盘中突然暴跌，一度跌超15%，价格跌破52000美元/枚。截至发稿，..
泡泡龙是一名职业吃播博主，他实现了大多数人不能实现的梦想，将吃发展成了自己的职业。视频中，他几近无节制地吃肘子、烤肉、龙虾、火锅等高热量..
【TechWeb】4月18日消息，日前，水滴公司向美国证券交易委员会（SEC）递交招股书，启动上市流程。招股书显示，水滴公司2020年营收为30.28亿，同比..
近期，Redmi官方已经正式宣布，将于本月发布首款游戏手机产品。目前Redmi游戏手机已获得入网认证，其中显示该机将配备小米11系列旗舰同款的MDY-12..
4月中旬，天气逐渐炎热起来，有没有考虑外出时随身佩戴的风扇呢？今天，小米有品众筹就上架了一款质零智能挂脖风扇，原价199元，众筹价99元，目前..
【TechWeb】4月18日消息，近日北汽旗下新能源品牌极狐联合华为在上海发布首款Huawei inside智能豪华纯电轿车北汽阿尔法S，华为在汽车行业的业务布..
4月17日消息，据媒体报道，今年芯片代工商的产能普遍紧张，但在需要提高产能的关键时刻，部分工厂却因意外而停产。2月份得克萨斯州暴雪导致的大面..
全球数字货币市场今天上演了惊魂一幕。作为数字货币一哥，比特币价格今天跳水，前几天才上了6.4万美元，早上价格还有6万美元多点，然后上午急转直..
近日，郑州一名男子的三星手机，在街上逛街时，手机在包中爆炸起火的事件，引起了众多消费者的关注。同时，也让更多人关注电池起火的问题。可以看..