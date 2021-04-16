英伟达警告：显卡供不应求 游戏玩家矿工黄牛让价格已失控

在最新的投资者说明会上，英伟达将其Ampere GeForce RTX 30系列显卡称为公司有史以来最好的产品。根据NVIDIA公布的统计数据，绿色团队向PC游戏玩家提供了比以往更多的Ampere显卡，导致整个PC游戏市场的份额增加。在英伟达公布的图表中，该公司显示Ampere GPU是其迄今为止最快的架构，导致GeForce RTX 30图形卡的终端市场销量增加了一倍。图表显示了GeForce RTX 30系列图形卡在上市后的前18周内的巨大需求，而且增长速度仍呈指数级?