马云不再担任高德最大股东 持股比例下降为25%

亚马逊 CEO 杰夫·贝索斯旗下的私营航天企业蓝色起源（Blue Origin），刚刚获得了美国联邦航空管理局（FAA）的临时飞行限制（TFR）新许可。如果一切顺利，该公司或于本月晚些时候，在德克萨斯州范霍恩附近的飞行基地，对其中一枚亚轨道运载火箭展开相关测试。考虑到竞争对手 SpaceX 已经对其施加了巨大的压力，想必蓝色起源也会加快测试和商业发射的步伐。由 FAA 今早发布的 TFR 文件可知，该机构限制了该地区 4 月 14~17 日的空域