马云不再担任高德最大股东 持股比例下降为25%

企查查APP显示，高德软件有限公司于近日发生股权变更，马云股份从67%下降至约为25%，不再担任该公司最大股东。变更之后，杭州宝轩投资管理有限公司成为最大的股东，持股比例约62%。
另外，高德软件法定代表人由韦东变更为董振宁，法定代表人由韦东变更为董振宁。2014年4月份，阿里正式收购高德软件，当时对高德地图估值15亿美元。
企查查APP显示，高德软件有限公司于近日发生股权变更，马云股份从67%下降至约为25%，不再担任该公司最大股东。变更之后，杭州宝轩投资管理有限公司成为最大的股东，持股比例约62%。
另外，高德软件法定代表人由韦东变更为董振宁，法定代表人由韦东变更为董振宁。2014年4月份，阿里正式收购高德软件，当时对高德地图估值15亿美元。
“H&M声明抵制新疆产品”事件不断发酵，多家电商平台下架HM后，“多款地图APP屏蔽HM店铺”上了热搜。目前，在百度地图、高德地图等APP搜索“H&M”或“HM”，均没有搜到相关地点结果。
3月25日，HM、耐克、优衣库等国际知名品牌抵制新疆棉花事件陷入舆论风波，京东、淘宝、拼多多等电商平台已经下架HM相关的店铺，继这之后，有网友发现百度、高德等常用地图软件已经搜索不到HM的相关店铺了。
高德地图今日宣布，继2017年上线货车导航手机版之后，正式推出车载货车导航解决方案。
（2021年4月9日 杭州）4月9日早上8点，在杭州市高德置地广场，MYFIT健身工作室第21家门店正式营业!坐落在高德置地广场中心，凝聚杭州超大型购物中心、超甲写字楼、酒店式服务一体的杭州地标级建筑，在MYFIT高德置地广场店开业活动下，9家媒体和探店达人齐聚，并邀请著名舞蹈表演团体空降现场，共同分享MYFIT全新旗舰门店开业的盛景。这次MYFIT高德置地广场店作为MYFIT全新的旗舰门店，保留MYFIT“社交式健身”的核心理念，在此基础
亚马逊 CEO 杰夫·贝索斯旗下的私营航天企业蓝色起源（Blue Origin），刚刚获得了美国联邦航空管理局（FAA）的临时飞行限制（TFR）新许可。如果一切顺利，该公司或于本月晚些时候，在德克萨斯州范霍恩附近的飞行基地，对其中一枚亚轨道运载火箭展开相关测试。考虑到竞争对手 SpaceX 已经对其施加了巨大的压力，想必蓝色起源也会加快测试和商业发射的步伐。由 FAA 今早发布的 TFR 文件可知，该机构限制了该地区 4 月 14~17 日的空域
2021年4月16日，今天是周五，Epic再次开启了喜加三的模式，此次送出的游戏是解谜游戏《德波尼亚:完整旅程》、互动冒险游戏《圣殿春秋》和第三人称探索游戏《The First Tree》，很多玩家还不清楚具体的领取地址，下面就来为大家分享一下。
据《字节2021目标访谈纪要—20210408》显示，字节的本地生活预期目标今年60亿元左右，团购营收微乎其微，很难走体量。主要客户——装修、本地教育、酒旅、婚纱摄影等，今年调整后可能划分到其他行业，本地生活预期增长20%。
日本制药行业素以规则细密、监管严苛著名。四川德博尔生物科技股份有限公司凭借全球领先的天然生物酶生产、研发实力，立足日本市场26 年。3 月29 日，“德博尔连续出口日本26 周年庆典”在成都顺利举办。四川大学华西药学院生物技术药物学系主任余蓉教授，成都医学院生物科学与技术学院副教授唐灿博士，北京民康医药科技有限公司总经理谭廷先生出席庆贺。新华网、中国报道、四川电视台、四川日报、UP成都、成都天府文化杂志社等媒?
在内多家国内地图App取消H&M门店的标记之后，现在苹果地图上也无法搜索到“HM或H&M”，输入关键词之后显示为“找不到结果”。
春光灿烂气温回暖，《多多云手机》的购机福利也越来越多。作为5G云手机行业的头部品牌，《多多云手机》始终从用户体验出发，不论是云手机设备性能，云手机功能丰富度，还是云手机活动，都能让新老用户感到满意。4月起，多多云多个活动、多种套餐、丰富优惠组合上线，不论是体验试玩黑科技云手机，还是老用户趁优惠多囤设备，都能找到适合自己的活动。体验云端运行云手机的神奇玩法，一台手机变多台的奇妙体验。与此同时，在4月活动
新冠疫情爆发以来，“云招聘”渐渐成为企业人才引进的重要方式，在线面试、在线考试等“云考试”服务需求也随之猛增。作为ATS考试服务中心旗下一款的在线考试平台，微测网让越来越多的企业可以便捷地使用“云考试”，实现人才的高效引入。借助腾讯云旗下多款先进的云产品并基于自身在在线考试领域的行业经验，微测网打造的开放型在线考试平台已经服务众多客户，目前可实现最高数万人同步在线考试，并且具备可靠、稳定、可有效防作?
3 月 23 日， 2021 中国家电及消费电子博览会（AWE2021）正式拉开帷幕。经过十年的探索与积淀，AWE重新出发，以“AWE新十年，智竞未来”为主题，引领家电与消费电子市场高端化、智能化的技术发展方向与消费趋势，构筑更具创新、开放和包容的科技型展会生态。作为家电行业的领导者，西门子家电在AWE2021 展会上倾力打造了以“德系精工，赋能未来”为主题的科技感展馆，并通过八大主题空间从智能、科技和设计三个方面展示了全系高端?
近日，在淘宝全球购商家大会上，淘宝内容电商事业部总经理玄德透露，4个月前，淘宝全球购已整体并入淘宝内容电商事业部。
2021年3月18日，在今天英雄联盟的云顶之弈开启了11.6版本的更新，此次的更新对于装备的改动算是比较小的，下面就来为大家分享一下LOL云顶之弈11.6装备合成高清图。
2021年3月27日，融云X-Meetup技术沙龙第二站落地南京。这场以“高质量高并发的实时通信架构设计与探索”为主题的开发者活动，邀请到融云音视频工具研发工程师王炜、IM 高级研发工程师齐新兵、壳壳互联软件工程师张熙文、虎克CEO过巍四位大咖，向现场的开发者们分享了各自领域的干货。融云X-Meetup技术沙龙 南京站现场 音视频SDK架构设计，重在稳定可靠 沙龙上，融云音视频工具研发工程师王炜首先发表了《融云音视频 SDK 架构分享?
小森生活中松茸是一个很稀有的食材了，这个在游戏中也是如此，很多玩家还不清楚松茸的刷新位置和时间，下面就来为大家详细的介绍一下。
小森生活中有非常多的水果，玩家们要弄清楚各地图的水果位置的分布还是比较难的，下面就来为大家分享一下小森生活水果分布图。
怪物猎人崛起中，有一个环境生物是非常实用的，那就是线偶蛛，繁体的翻译是傀儡蜘蛛，这个线偶蛛到底在哪很多玩家还不清楚，下面就来为大家分享一下怪物猎人崛起各地图线偶蛛分布图。
怪物猎人崛起中也是有营地的概念的，跟世界一样，这次地图还是比较大的，营地有的位置比较难找，下面就来为大家分享一下怪物猎人崛起各地图营地位置图。
近日， 2021 中国大健康产业西湖论坛在乌镇开幕。本届西湖论坛以“健康起来”为主题，会聚大健康领域专家学者、企业领袖、行业精英等嘉宾，将通过多样化的形式，从不同的维度深入分析产业热点，全面展望“十四五”规划下大健康产业新趋势，共同寻求变局下大健康企业发展的新航向、新驱动、新路径。同时，引领工商企业深度融合、高效互动，全方位助力大健康企业的升级发展。 会上，北京晚报《健康周刊》专访了仲景宛西制药营销公司
特斯拉刚刚结束了与一名前雇员就Autopilot源代码的诉讼。特斯拉在2019年起诉了前员工曹光植，称其在加入小鹏汽车之前就窃取了Autopilot相关的商业..
4月15日14:00，一加通过线上召开新品发布会，一加9R国行版正式亮相。一加9R核心搭载了骁龙870处理器，并配备了优秀的散热配置和直屏方案，辅以一加..
在新能源如火如荼发展的当下，石油、天然气未来将扮演怎样的角色，甚至会否在碳中和时代退出历史舞台，引发外界关注。作为中国乃至世界级的能源巨..
作为全球手机大厂商之一，三星手机在国内市场却是“水涨船低”，中国手机市场行情持续向好，三星手机国内的市占率反而持续下滑。根据Strategy Ana..
一组可能是“iPhone 13”屏幕保护贴的照片，再次让人们了解到传闻中的2021年iPhone系列拥有更小的刘海。自2021年开始，一些谍照图片已经浮出水面，..
美国联邦调查人员正在探查总部位于旧金山的软件审计公司Codecov的黑客入侵事件，该公司表示，该事件影响了其2.9万名客户中数量不详的客户，这可能..
在Google Chrome 90中即将推出的一项功能将允许用户创建一个链接到他们突出显示的网站的一个部分。去年，Google首先推出了名为 "链接到文本片段 "..
微软似乎对其一些Android应用给予了额外的照顾和关注。OneDrive和Bing应用最近都得到了更新。OneDrive本次升级主要亮点是支持Chromecast，这意味着..
NASA“新视野”航天器之前于2015年7月14日到达冥王星。这样一来，它成为第一个近距离调查这颗矮行星的航天器。2019年1月1日，它经过了一个长36公里..
本周，一名尼日利亚籍电子邮件诈骗犯被判监禁40个月，并被勒令归还270万美元。看似寻常，却透露着不寻常。..
2021 年年初以来，狗狗币最高涨幅逼近 100 倍；若从 2020 年 3 月 13 日低点0. 001158 美元算起， 13 个月的时间，狗狗币价格最高上涨 405 倍。..
之所以关注这个是因为最近罗永浩被强制执行的事又刷屏了..
商业世界总是变得特别快，私域运营领域的发展更是突飞猛进。从单纯的线上化到真正的数据驱动，我们观察到，在品牌企业和Martech服务商的携手共进中..
罗翔老师彻彻底底出圈了。登台跨年晚会、脱口秀表演、摘得了B站“2020年度最高人气”奖，入驻B站一年以来，“罗翔说刑法”的视频已经被将近1300万..
华为将于4月20日在华为上海全球旗舰店召开发布会，华为消费者业务CEO余承东将在发布会亮相。..
加密货币持续走低，比特币跌至59500美元/枚下方，日内跌0.9%；以太坊跌破2250美元/枚，日内跌2.92%；莱特币日内跌超5%，现报286.57美元/枚。..
午饭1、午饭2、午饭3、午饭4......标题简单粗暴，封面无一例外是怼脸拍，这些视频，就是尹正在小红书上发布的减肥VLOG。..
日前，有网友发现，华为部分手机不再标配手机充电器和数据线，而是为消费者提供两种版本选择。其中不含充电器的版本比普通套装少200元。 ..
4月14日凌晨，苹果正式宣布将于北京时间4月21日凌晨1点召开线上春季特别活动。按照此前传闻，苹果将会在此次发布会上带来新一代的iPad Pro、iPad ..
今天是第六个全民国家安全教育日，除了我们经常在新闻报道中看到的军事、政治、文化和社会保障安全等，网络安全近年来也愈发受到重视。工信部已连..