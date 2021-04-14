2021年4月14日，今天周三，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于古代历史知识的，问题是“下列哪项活动是我国古代文人喜欢在巳节做的?”这个问题还是很冷门的，很多朋友都不清楚答案是什么，下面就来为大家详细的介绍一下。

下列哪项活动是我国古代文人喜欢在巳节做的 4月14日蚂蚁庄园今日答案

今天问题：下列哪项活动，是我国古代文人喜欢在上巳节做的?

A、曲水流觞

B、踏雪寻梅

今日答案:曲水流觞

解析:曲水流觞之所以被称为击鼓传花的升级版本，是因为它的玩法和击鼓传花的玩法类似。曲水流觞原先是我国传统节日上巳节（三月三）的传统习俗，西周时期就已经出现，主要用来祈福免灾以及欢庆娱乐。

“流觞曲水”源于上巳节这一古老风俗。上巳指夏历三月的第一个巳日。周代有水滨祓禊之俗，祓禊指洗濯身体以除去凶疾的一种祭祀仪式，朝廷指定专职的女巫掌管此事。《诗经·郑风·溱洧》记载有郑国阳春三月祓禊的情景。汉代时三月上巳确定为节日。《后汉书·礼仪志》载:“三月上巳，官民皆禊于东流水上，洗濯祓除，去宿垢，为大洁。”魏晋以后上巳改为三月初三，成为一个重要节日，洗濯身体的风俗逐渐演化成临水宴客和郊外踏春，又有了临水浮卵和临水浮枣等习俗，再演变成流觞曲水。

日本在奈良时代传入这一风俗，最初流行于宫廷，后来流传至民间，之后再演变成流雏。朝鲜半岛在新罗时代开始传入此风俗。