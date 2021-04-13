消息称吉利考虑通过SPAC让电动车生产商Polestar极星上市

站长之家(ChinaZ.com) 4月13日消息:据WSJ报道，吉利汽车母公司浙江吉利旗下的高端电动车生产商Polestar（中文名：极星）在考虑最快于今年上市的方案。

Polestar是沃尔沃汽车集团和浙江吉利控股集团共同拥有的，以设计驱动的，源自瑞典的高性能电动车品牌，公司总部位于瑞典哥德堡，目前拥有Polestar1 和Polestar2 两款量产车型。知情人士透露，Polestar在与一家顾问正在权衡包括美国或香港首次公开招股，或与特殊目的收购公司（SPAC）合并的上市方案。不管以任何方式上市，估值都可能超过 100 亿美元。知情人士表示，讨论仍在进行之中，Polestar仍可能改变融资计划。

据了解，特殊目的收购公司又译空白支票公司，是一种投资基金，允许公共股票市场投资者投资私募股权交易，特别是杠杆收购。 SPAC是壳公司或空白支票公司，它们没有业务但是上市的目的是与SPAC首次公开募股的收益合并或收购公司。 根据市场惯例，SPAC首次公开发行募集资金的85％至100％以信托方式持有，以便日后用于合并或收购。

另外，日前有消息称，称吉利将推出纯电动重型卡车，或对标特斯拉Semi。