狗头保护！微博关联公司申请“狗头”相关商标

狗头emoji已然成为很多网友聊天必备的表情包，继腾讯，微博也正申请“狗头”相关商标。天眼查信息显示，4月8日，微梦创科网络科技（中国）有限公司申请“狗头”图形商标。
该商标申请注册号为55026663，国际分类为灯具空调，商标状态为“商标申请中”。值得一提的是，今年2月份，腾讯也申请注册“狗头”图形商标，国际分类为金属材料、广告销售、家具、布料床单等。
你觉得腾讯和微博申请的“狗头”商标哪个更吸睛呢?
狗头emoji已然成为很多网友聊天必备的表情包，继腾讯，微博也正申请“狗头”相关商标。天眼查信息显示，4月8日，微梦创科网络科技（中国）有限公司申请“狗头”图形商标。
该商标申请注册号为55026663，国际分类为灯具空调，商标状态为“商标申请中”。值得一提的是，今年2月份，腾讯也申请注册“狗头”图形商标，国际分类为金属材料、广告销售、家具、布料床单等。
你觉得腾讯和微博申请的“狗头”商标哪个更吸睛呢?
今日，微信 iOS 客户端发布了最新的 8.0.3版本，更新信息显示，本次更新解决了一些已知问题，并且更新了若干功能。据悉，该版本中，微信新增微信朋友圈可发30秒视频功能。<br/> <br/>
说起Emoji，很多人以为只能用来聊天，那你知道“表情域名”吗?国外一名站长@Ben Stokes（下文我们简称为Ben ）偶然发现，某些国别域名允许注册表情 Emoji 的顶级域名。于是，他就注册了300个表情域名，并开始利用它们赚钱。
今日，微信iOS客户端发布8.0.3版本，新增微信朋友圈可发30秒视频功能。除了朋友圈视频时长放宽之后，这版微信的表情包上限提升到了999个。
知名角色扮演游戏《仙剑奇侠传》系列新作《仙剑奇侠传七》，已经在 Steam 平台释出试玩版，预定2021年问世。
最近，三星堆又“火”了！社交网络上久违地掀起了“考古”热，人们又开始讨论起三星堆文明的年代区间、出土秘宝、文明传承……而在快手上，许多用户也突然带上了三星堆的“金面具”。为什么大家对这个面具造型这么感兴趣呢？相信许多小伙伴们都曾经见过下面这张图吧，在百科全书、历史课本上，或者你到四川去，经常能看见这一独特的形象——造型古朴、独特、凝重，又带有一丝好似地外文明的神秘感。这些人像造型，来自于四川广汉市
在比特币圈内，有一件事引发了业内的关注，那就是微博前两天突然封杀了三大交易平台的微博账号，消国内三大加密货币交易所火币网、欧易（原OKEx）、币安的官方微博账号集体被封。
315晚会曝出名表维修的寒心黑幕，将腕表维修这个许多人从未关注过的领域拉进大众视野。相信很多人都没想到手表如此高端的行业，真实的修表领域却是一片乱象。以假冒真，滥竽充数，利用市场信息不对称欺骗消费者。手表小病大修成为潜规则，仅仅消磁就要万元。从315晚会上的记者暗访中发现，一次简单的受磁故障往往会变成需要更换零部件的严重故障，同时那些维修人员还会巧立名目：为了让手表走时恢复准确，还要进行全面的保养。就一
作为专业的微博数据平台，我们在优化各项功能的同时，也在不断开发更多新的功能，希望提供给大家更多有价值的数据服务，满足更多方面的用户需求。那么最近功能上又有哪些新变化呢？小微今天就带大家盘点一下！01“微博热搜神器”众所周知，热点事件之所以能在微博上快速发酵传播，与热搜的关系密不可分。对于网友来说，热搜是日常吃瓜冲浪的生活必需品。于自媒体人，是热点事件的素材库。于营销人，那就是心照不宣的“塔尖”流量。
近年来，个人大病求助互联网服务平台切实缓解了困难大病患者的就医负担，赢得了社会的广泛赞誉。水滴公司作为中国领先的互联网健康保障平台，以“用互联网科技助推广大人民群众有保可医，保障亿万家庭”为使命，旗下个人大病求助互联网服务平台水滴筹深受大众认可。据了解，不少困难大病患者及家属借助网络个人大病筹款平台，向身边的亲朋好友和社会爱心人士发起求助，并顺利筹到了医药费。但在相当长时间内，各大筹款平台默认的筹
作为国内久负盛名的手表品牌，RARONE雷诺表始终传承精湛工艺，聚焦卓越创意，致力于为消费者带来了美观大方的腕间精品。而今，RARONE雷诺表正值而立之年，品牌打破藩篱，不懈创新，推出了更多风格的女士腕表，演绎出了自信独立的新时代女性。深耕国内手表行业多年，RARONE雷诺表以凸显都市白领进取精神为轴心，秉承匠心品质、匠人精神，用精湛的工艺与独特的设计，诠释了品牌的卓越魅力。同时，RARONE雷诺表深谙市场需求，御时而行
在这个夏天来临之际，一年一度的全球名表盛宴万表 414 手表节正火热进行中，消费者可以钜惠低价购得正品名表。万表携手百大世界名表品牌邀你共赴 414 全球名表盛宴，瑞士爱宝时、法国赫柏林、德国拓天马、日本东方星等进口品牌每满 200 减60，上不封顶。奢华大牌腕表优惠来袭，将大促狂热氛围推向高潮，以满满诚意回馈消费者的信任。名表限时秒杀，低至2. 4 折，浪琴名匠直降 2412 元、瑞士爱宝时直降 3300 元，天梭、阿玛尼 999 ?
2020 年突发的新冠疫情，为数字化转型进程按下了加速键，而经历这次大考后，重注产业互联网的腾讯表现如何? 3 月 24 日，腾讯发布 2020 年Q4 及全年财报，财报显示，腾讯“金融科技及企业服务”第四季度收入 385 亿元，同比增长29%，全年收入1280. 86 亿元，同比增长27%。从数据来看，算是交了一份不错的“成绩单”。其中，服务人口超过 10 亿的健康码成为国民级抗疫“神器”，并为社会的数字化治理树立了一个成功范例，金融科技层
315晚会上曝光了名表维修“小病大修”乱象，将名表维修众多套路和潜规则大白于天下。 要么以假乱真——假借国际知名手表大牌官方店或瑞士某机构背书等名义;要么小病大修——比如有些故障表可能只是电池问题，结果可能被引发机芯“有问题”;更有甚者，恶意损坏——有些奢华高级名表在维修时，其轴尖、线圈等存在被损坏的情况。 为了解决消费者后顾之忧，万表公司借助自身的行业优势，以自身专业的维修服务团队，携手国内的专业名表
2020Q4，微博业绩出现质的变化:营收增速结束连续6个季度的负值，首次恢复正增长。
奇奇怪怪的遭遇和突如其来的超能力，人生因此变得不平凡了起来，这是一场灾难还是爽翻天的人生际遇？想要化身轻漫主角，体验穿越异世或奇怪超能力在身的感觉吗？那就快来触漫X菠萝包推出的轻漫同人创作赛，续写专属你的冒险故事吧。触漫X菠萝包联动，素材库大爆仓菠萝包轻小说作为国内专注于轻小说领域的知名APP，拥有超过 30 万本原创轻小说作品。而触漫此次重磅发起的同人创作赛中，就出现了菠萝包旗下的《恋爱依存症》、《反派N
今天，微博推出电商号扶持政策，将在未来一年内针对种草分享和电商带货的创作者进行重点扶持，打造垂直领域特色电商博主。除了百亿流量扶持、全域曝光、热搜出圈等曝光资源外，微博还将为电商号提供专项补贴包和一亿现金激励。为优质创作者提供专属政策和权益，帮助其电商号积累社交资产，助力影响力的提升和内容商业变现。
3 月，全球互联网通信云厂商融云官网上线“春暖花开活动季”，面向互联网开发者推出“史上超值”套餐包：凡是开通实时音视频功能的用户，立享每月免费200， 000 分钟。该活动的免费分钟数音视频通享，视频最高可支持1080P 超高清分辨率。融云实时音视频产品 超值套餐包据了解，此前该套餐包为 980 元包月，内容含音视频产品免费10， 000 分钟。现在升级后的套餐包是之前免费分钟数的 20 倍，活动长期有效，每月购买都可享超值套餐?
前段时间，有一则纪录片《我在故宫修文物》风靡网络朋友圈，该片记录了故宫文物修复师用一生的时间专注修复一件又一件的文物。这部纪录片与其说是文物修复记录片，更不如说是一部匠人精神的纪录片，引发了人们对专注的思考。何为专注？有人说，是寿司之神小野二郎毕生对寿司的完美追求；有人会说，是章丘铁锅一锤一锤的锻打；有人会说，是十年磨一剑的坚定；笔者则认为，哇聚悠品也是专注的诠释者之一，用专注谱写品牌新篇章。专注
RARONE雷诺表自1988 年创始至今，经过三十多年的品牌沉淀，凭借出彩的设计、高端的品质和良好的口碑，成为国产腕表知名品牌。在经济全球化、一体化的大势之下，RARONE雷诺表在丰富坚实的国内市场的同时，积极拓展海外市场，在全球共建立销售网点2300 多家，初步构建了全球的销售网络和服务体系。紧跟时代脚步，结合线下销售网点，RARONE雷诺表搭建了自己的线上正品手表网——RARON雷诺表官网。RARONE雷诺表正品手表网网页设计简约?
2021 年，中央一号文件《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》发布，提出全面推进乡村振兴。乡村振兴，教育先行。4 月 9 日，“情系远山 2021 首届教育公益分享荟”在京举办，国务院参事、友成基金会副理事长汤敏， 21 世纪教育研究院理事长杨东平，北京大学教育学院教授、云南美丽小学创校校长康健，新东方教育科技集团创始人、董事长俞敏洪，好未来教育集团创始人、CEO张邦鑫，爱学习教育集团创始人、?
今天蓝牙技术联盟（Bluetooth Special Interest Group，SIG）发布《2021年蓝牙市场最新资讯》，该报告预测，尽管过去一年中蓝牙市场的增长速度有所..
据国外媒体报道，知名分析师郭明錤（Mig Chi Kuo）表示，2022年的iPhone产品阵容将依旧包括6.1英寸和6.7英寸型号iPhone，但将放弃5.4英寸的mini机..
近日，法大大荣获由SAP BTP 实战训练营颁发的“合作伙伴BTP创新金奖”，同获该奖的还有合景泰富、德勤、博世、哈药、、EMQ等知名企业，该奖项成为..
近日，奥园集团电子印章系统项目启动会在广州奥园集团大厦顺利举行，奥园集团总裁助理兼信息技术中心总经理樊海云以及相关业务条线领导，法大大副..
高德地图今日宣布，继2017年上线货车导航手机版之后，正式推出车载货车导航解决方案。..
今天下午一加9R手机正式发布，这款手机使用了骁龙870处理器，并使用了一块6.55英寸2.5D 120Hz高刷新率屏幕，手机的售价为2999元起。..
4月15日，菜鸟驿站官方发布消息称:今天开始免费送货上门。消费者可通过手机淘宝 App 选择送货上门或驿站自提，两项服务均不产生任何费用。..
美国最大加密货币交易所Coinbase成功登陆纳斯达克，股票代码“COIN”，上市首日股价一度冲高至429美元，对应市值高达1120亿美元。..
今日下午，台积电发布了2021年第一季度财报数据，该公司一季度营收为3624. 1 亿新台币（约832.5亿元人民币），同比增长16.7%；净利润为1396. 9 亿..
位于法国东北部摩泽尔省的边境小城“比奇”（Bitche）市，最近因“违反网站服务条款”而被 Facebook 平台给意外删除。虽然听起来很像是英语的“碧..
「按照目前的增速推算，我认为快则3年，慢则5年，中国网络视频用户会突破12亿。也就是说，差不多5年时间，所有互联网用户都将成为视频用户。」陈..
如果是你，每天重复地做着普通的事，突然有一天被人拍进短视频里火了，一时间成为了互联网焦点，你会怎么办?..
近日，一段网约车司机跑40公里，因没帮乘客搬行李被取消订单的视频引发网友热议。视频中，网约车司机怒斥乘客女子称，自己等了乘客半小时，跑了40..
周三的时候，亚马逊旗下游戏流媒体平台 Twitch 在推特上发布了一则消息，称该公司通过改进的机器学习算法，筛查到了数以百万计的“假粉机器人”。..
过去几年，厂商们很难说服一个小伙子花上几百块，买上一个“智能音箱”。原因在于随处可见的“智障音箱”翻车案例。2018年小米AIoT开发者大会上..
台积电公司（TWSE:2330）今天发布了截至3月31日的2021财年第一季度财报。财报显示，台积电第一季度合并营收为3624.1亿元(新台币，下同)(约合127.3..
近日，“蕾特恩品牌十周年·创新生态品牌发布会”在成都顺利举行，蕾特恩集团领导以及事业合作伙伴莅临现场，此外，作为本次发布会的核心环节，法..
铁子们,我终于上岸了!拿到了心仪大厂的offer,上了春招的末班车!秋招的时候,每天起得比鸡早去图书馆刷题,好不容易过了笔试,可惜面试开口跪。虽然我..
如今跨境电商逐渐被消费者所青睐，那么有不少消费者便有疑惑，跨境电商究竟如何吸引了众多消费者？事实上，打造品牌的目的是跨境电商构建起开拓市..
2020年，李艾经历了两次重要的角色转变。5月，她生下儿子小灯泡，晋升为新手妈妈。12月，她一脚踏入淘宝直播，成为了一名带货主播。而在成为一名带..