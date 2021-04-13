狗头保护！微博关联公司申请“狗头”相关商标

狗头emoji已然成为很多网友聊天必备的表情包，继腾讯，微博也正申请“狗头”相关商标。天眼查信息显示，4月8日，微梦创科网络科技（中国）有限公司申请“狗头”图形商标。

该商标申请注册号为55026663，国际分类为灯具空调，商标状态为“商标申请中”。值得一提的是，今年2月份，腾讯也申请注册“狗头”图形商标，国际分类为金属材料、广告销售、家具、布料床单等。

你觉得腾讯和微博申请的“狗头”商标哪个更吸睛呢?