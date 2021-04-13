2021十大如厕自由城市公布 上海成上厕所最方便城市

近日，高德地图发布《2021中国公共厕所图鉴》。北京、成都、上海、杭州等城市入围“十大内急城市”。
西安、郑州、广州、重庆、深圳、南京等城市紧随其后。
报告称，杭州是人均拥有厕所个数最多的城市。而上海是每平方公里的厕所数量最多，成为如厕最方便的城市。
此外，北京“厕王”位于故宫东南侧的太庙内，上海的“厕王”位于外滩195号，广州的“厕王”被海心沙亚运公园公共厕所摘取。
近日，高德地图发布《2021中国公共厕所图鉴》。北京、成都、上海、杭州等城市入围“十大内急城市”。
西安、郑州、广州、重庆、深圳、南京等城市紧随其后。
报告称，杭州是人均拥有厕所个数最多的城市。而上海是每平方公里的厕所数量最多，成为如厕最方便的城市。
此外，北京“厕王”位于故宫东南侧的太庙内，上海的“厕王”位于外滩195号，广州的“厕王”被海心沙亚运公园公共厕所摘取。
近年来，随着“厕所革命”大力推进，很多地方的公共卫生间开始提供免费纸巾，不过，随之也出现了一些不好的现象，比如很多人根本不爱惜这些免费提供的资源，使用时随手扯下一大团，甚至还有的人将这些纸拿回家使用，这种行为不仅大幅提高了公共卫生间物业的运营成本，更为重要的是，没有让有限的资源用在正确的地方。针对这些问题，一家名为数策指今的互联网公司联合天九共享集团，将互联网技术运用在纸巾盒领域，助力“厕所革命”
今日，北京市住建委表示，近期联合朝阳房管局等严查发布委托手续不全、炒作学区房、违规商改住、违规群租、代理出租不符合交易条件房屋等违法违规行为，26家机构被查处。
北京市作为中国首都，每年的旅客络绎不绝。老北京的景点有天安门、故宫、王府井……现代的景点有国家图书馆、水立方、鸟巢、欢乐谷……。而作为北京市行政副中心的通州区，近几年的旅客和出差人士也不少。随着经济的发展，消费者的消费水平不断提高，出差、旅游等也越来越倾向于选择中高端或高端酒店入住。 2020 年底开业的北京物资学院路希尔顿欢朋酒店位于北京市通州区物资学院路，是希尔顿欢朋酒店在中国开业的第 155 家酒店，?
根据眼查信息显示，3月25日，联想（北京）有限公司申请注册“您都对”“客户都对”相关商标，目前均处于等待实质审查。据悉，这些商标国际分类包括网站服务、建筑修理等，当前商标状态为等待实质审查、商标申请中。
3月17日，2021华为智能协作春季发布会（上海）正式举行。在活动期间，致力于智慧党建服务的提供商梦创双杨基于华为云+华为办公宝，以智能协作终端整合SaaS服务形式，融合云计算、大数据、5G、VR等先进技术，以端云协同的科技之美，打造智慧党建一体化平台，正式推出了党建、办公、学习三合一产品——梦创党建宝。党建、办公、学习三位一体梦创党建宝涵盖了党建、办公、学习等多个业务场景，提供资讯发布、知识学习、多屏联动、数据
今日，针对315晚会点名的“售卖简历”乱象，北京市人力资源和社会保障局约谈了智联招聘、猎聘网，要求立即彻查彻改。严格落实《网络招聘服务管理规定》等法律法规，阻断不法分子倒卖求职者简历信息“利益链”，切实保护求职者合法权益。
“PM10 指数严重爆表、能见度不足 1000 米，恶劣天气将持续一天……”今日，北京再次拉响沙尘蓝色预警。一切被蒙上橙黄“滤镜”、不骑个骆驼都不好意思出门，一开口都是“土味”情话……网友一系列的吐槽，更是传递出满满的无奈。此时，如何拥有健康清新的室内空气以确保呼吸健康，成为大众关注的焦点。 这一市场需求折射在空调产业中，契合的是从传统“柔风”向“新风”产业赛道的加速转型。而且从宏观市场需求和产业趋势看，随?
继走进西南、华南两大区域之后,“富途牛牛做客蔚来牛屋”20城巡讲又来到了华东——在4月初接连走进杭州、上海两座城市。在蔚来牛屋(NIO House)里,富途美港股专业投研团队以“从蔚来到未来,识别下一个投资机会”为主题与两地的蔚来车友们面对面交流,剖析与分享资本市场投资机遇。据了解,“富途牛牛做客蔚来牛屋”20城巡讲(以下简称20城巡讲),是富途联合蔚来官方跨界推出的巡讲活动,活动期间将去往全国多个大中城市,面向当地蔚来车友
计算过你所在城市的生活成本吗？4月9日，瑞士宝盛银行（Julius Baer）发布《2021年全球财富和高端生活报告》，内容显示，上海取代香港，成为全球高端生活成本最高的城市，也就是所谓的“最昂贵城市”。排名第二的是日本东京，中国香港则从去年的第一位“跌”至第三位。按照地区划分，亚洲仍是全球高端生活成本最昂贵地区，美洲则最便宜，部分原因是亚洲已由全球疫情危机复苏、区内汇率稳定；另一方面，美元和加元兑全球其他主要货?
功夫熊猫茶打造 “IP+茶饮”的复合玩法 ，颠覆传统！ 新生代已经成为当下餐饮消费的中坚力量，这就决定了高颜值、个性化、好味道、可分享的产品才是未来的主流。如何在产品同质化的竞争环境中破除困局，优胜而出才是创业者需要思考的方向。 价值主张、内容创新、体验变革、场景重塑、营销创意的“IP+茶饮”的复合玩法正在成为行业的新风口! 但IP开发并不是简单的事情，市场热潮背后，IP品牌的盈利存在着巨大的差距。纵观轻茶饮市?
3月20日，创原会·云原生技术精英沙龙在上海成功举办，来自云原生计算基金会(CNCF)、中国信息通信研究院、华为云以及金融、汽车、物流等行业的云原生技术精英，就云原生如何加速企业数字化转型进行了深入探讨。创原会·云原生技术精英沙龙（上海站）现场创原会是华为云联合CNCF、中国信通院及业界云原生技术精英们，构建的全球化云原生交流平台，旨在通过探索前沿云原生技术、共享产业落地实践，共创云原生与业务融合的无限可能。C
上海作为全球名列前茅的大都市，一直以来都备受瞩目，其城市规划亦具有代表性。《中共上海市委关于制定上海市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》明确提出要"新城发力"。"新城"指的是什么？其背后的竞争力体现在哪些方面？零点有数将运用工商大数据、区域基础设施分布数据、运营商数据、交互数据等多源数据进行解读，带你解锁上海新城竞争力密码。在文件中，"新城"指的是嘉定、青浦、松江、奉贤、南汇
滴滴货运今日宣布将于本月登陆北京等11座城市。4月16日，滴滴货运将在合肥、温州、绍兴、湖州、台州、嘉兴、徐州、南通、无锡、常州等华东10城上线，4月22日在北京开通业务。这是滴滴货运在今年初完成15亿美金融资后，首次业务扩张。
3月16日，高晓松退出北京阿里巴巴音乐科技有限公司董事一职，同时退出的还有樊路远、黎直前、李巍。资料显示，北京阿里巴巴音乐科技有限公司成立于2016年2月，注册资本1000万人民币，法定代表人为朱顺炎。
今日下午，上海市交通委执法总队等部门对运满满、货拉拉、滴滴货运、快狗打车及享运共配等网络货运平台开展联合约谈。上海市交通委执法总队称，上述平台在经营过程中存在的机动车喷涂流动广告、客车载货、私自拆除座位、非法营运、擅自从事危险物品运输等各种违法行为。
近期，北京市住建委房地产市场执法检查，发现阿里巴巴旗下的“闲鱼网”涉嫌存在发布转租保障房等违规租赁信息、允许未取得备案经纪机构和未取得从业人员信息卡的经纪人员发布房源信息等问题。
3月21日，新氧公益2021战略升级后的首个公益救助基地授牌仪式在上海市东方医院举行，同时开展耳再造义诊。活动现场，中国医师协会整形外科与美容分会会长、上海市东方医院整形外科主任江华教授为20多位需耳再造手术的患者进行义诊，筛选首批符合救助条件的患者。“目前，小耳畸形的发病率整体来看约为1/7000，并不算太高，但考虑到中国的人口基数，这个患病人数还是非常多的。”江华教授表示，“除了因医美事故后需要修复的患者，?
【TechWeb】4月8日消息，日前，英特尔宣布将与北京移动和当红齐天集团在5G VR 电子竞技全国挑战赛上进行合作，带来更优的电竞赛事体验。英特尔销售与营销部副总裁兼亚太区运营商客户销售总经理庄秉翰表示：“随着 5G 的全面商用及数字化智能时代的到来，5G的各种智能应用也正加速落地。英特尔始终将网络基础设施视为巨大机遇，并以数据为中心，通过全面的产品领导力、解决方案创新力和生态构建力加速技术创新。我们非常荣幸能
今日，滴滴出行宣布恢复进出北京市的滴滴网约车、花小猪打车、出租车、顺风车跨城出行服务。同时，青菜拼车、远程特惠及顺风车拼座的服务已经全面恢复，购买了青菜拼车畅拼卡受到停服影响的用户，已顺延有效期并额外提供7天权益。
4月11日，上海特斯拉车主刘先生表示，自己的model3在车库停车时刹车系统失控，导致径直撞上墙面。
今天蓝牙技术联盟（Bluetooth Special Interest Group，SIG）发布《2021年蓝牙市场最新资讯》，该报告预测，尽管过去一年中蓝牙市场的增长速度有所..
据国外媒体报道，知名分析师郭明錤（Mig Chi Kuo）表示，2022年的iPhone产品阵容将依旧包括6.1英寸和6.7英寸型号iPhone，但将放弃5.4英寸的mini机..
近日，法大大荣获由SAP BTP 实战训练营颁发的“合作伙伴BTP创新金奖”，同获该奖的还有合景泰富、德勤、博世、哈药、、EMQ等知名企业，该奖项成为..
近日，奥园集团电子印章系统项目启动会在广州奥园集团大厦顺利举行，奥园集团总裁助理兼信息技术中心总经理樊海云以及相关业务条线领导，法大大副..
高德地图今日宣布，继2017年上线货车导航手机版之后，正式推出车载货车导航解决方案。..
今天下午一加9R手机正式发布，这款手机使用了骁龙870处理器，并使用了一块6.55英寸2.5D 120Hz高刷新率屏幕，手机的售价为2999元起。..
4月15日，菜鸟驿站官方发布消息称:今天开始免费送货上门。消费者可通过手机淘宝 App 选择送货上门或驿站自提，两项服务均不产生任何费用。..
美国最大加密货币交易所Coinbase成功登陆纳斯达克，股票代码“COIN”，上市首日股价一度冲高至429美元，对应市值高达1120亿美元。..
今日下午，台积电发布了2021年第一季度财报数据，该公司一季度营收为3624. 1 亿新台币（约832.5亿元人民币），同比增长16.7%；净利润为1396. 9 亿..
位于法国东北部摩泽尔省的边境小城“比奇”（Bitche）市，最近因“违反网站服务条款”而被 Facebook 平台给意外删除。虽然听起来很像是英语的“碧..
「按照目前的增速推算，我认为快则3年，慢则5年，中国网络视频用户会突破12亿。也就是说，差不多5年时间，所有互联网用户都将成为视频用户。」陈..
如果是你，每天重复地做着普通的事，突然有一天被人拍进短视频里火了，一时间成为了互联网焦点，你会怎么办?..
近日，一段网约车司机跑40公里，因没帮乘客搬行李被取消订单的视频引发网友热议。视频中，网约车司机怒斥乘客女子称，自己等了乘客半小时，跑了40..
周三的时候，亚马逊旗下游戏流媒体平台 Twitch 在推特上发布了一则消息，称该公司通过改进的机器学习算法，筛查到了数以百万计的“假粉机器人”。..
过去几年，厂商们很难说服一个小伙子花上几百块，买上一个“智能音箱”。原因在于随处可见的“智障音箱”翻车案例。2018年小米AIoT开发者大会上..
台积电公司（TWSE:2330）今天发布了截至3月31日的2021财年第一季度财报。财报显示，台积电第一季度合并营收为3624.1亿元(新台币，下同)(约合127.3..
近日，“蕾特恩品牌十周年·创新生态品牌发布会”在成都顺利举行，蕾特恩集团领导以及事业合作伙伴莅临现场，此外，作为本次发布会的核心环节，法..
铁子们,我终于上岸了!拿到了心仪大厂的offer,上了春招的末班车!秋招的时候,每天起得比鸡早去图书馆刷题,好不容易过了笔试,可惜面试开口跪。虽然我..
如今跨境电商逐渐被消费者所青睐，那么有不少消费者便有疑惑，跨境电商究竟如何吸引了众多消费者？事实上，打造品牌的目的是跨境电商构建起开拓市..
2020年，李艾经历了两次重要的角色转变。5月，她生下儿子小灯泡，晋升为新手妈妈。12月，她一脚踏入淘宝直播，成为了一名带货主播。而在成为一名带..