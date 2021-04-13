2021十大如厕自由城市公布 上海成上厕所最方便城市

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2021十大如厕自由城市公布 上海成上厕所最方便城市

2021-04-13 14:17 · 稿源：站长之家

近日，高德地图发布《2021中国公共厕所图鉴》。北京、成都、上海、杭州等城市入围“十大内急城市”。

西安、郑州、广州、重庆、深圳、南京等城市紧随其后。

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报告称，杭州是人均拥有厕所个数最多的城市。而上海是每平方公里的厕所数量最多，成为如厕最方便的城市。

此外，北京“厕王”位于故宫东南侧的太庙内，上海的“厕王”位于外滩195号，广州的“厕王”被海心沙亚运公园公共厕所摘取。

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