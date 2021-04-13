蚂蚁集团回应再次被约谈；数字人民币增加6个试点测试地区；贾跃亭被罚款2.41亿

蚂蚁集团回应再次被约谈

昨日，人民银行、银保监会、证监会、外汇局等金融管理部门再次联合约谈蚂蚁集团。

中国人民银行副行长潘功胜表示，蚂蚁集团整改内容主要包括五个方面:一是纠正支付业务不正当竞争行为，在支付方式上给消费者更多选择权，断开支付宝与“花呗”“借呗”等其他金融产品的不当连接，纠正在支付链路中嵌套信贷业务等违规行为。二是打破信息垄断，严格落实《征信业管理条例》要求，依法持牌经营个人征信业务，遵循“合法、最低、必要”原则收集和使用个人信息，保障个人和国家信息安全。三是蚂蚁集团整体申设为金融控股公司，所有从事金融活动的机构全部纳入金融控股公司接受监管，健全风险隔离措施，规范关联交易。四是严格落实审慎监管要求，完善公司治理，认真整改违规信贷、保险、理财等金融活动，控制高杠杆和风险传染。五是管控重要基金产品流动性风险，主动压降余额宝余额。

对此，蚂蚁集团回应称，蚂蚁集团将整体申设金融控股公司，实现金融业务全部纳入监管;支付业务回归支付本源，坚持小额便民、服务小微定位;申设个人征信公司，依法持牌、合法合规经营个人征信业务，加强个人信息保护，有效防范数据滥用;将 “借呗”“花呗”全部纳入消费金融公司，依法合规开展消费金融业务;强化消费者权益保护，加强金融消费者适当性管理;完善公司治理，遵守公平竞争的法律规则，规范关联交易，加强风险防控，营造公平竞争的市场环境。

数字人民币增加6个试点测试地区

昨日，人民银行举行2021年第一季度金融统计数据新闻发布会，针对“数字人民币今年是否有望正式推出应用”一问，人民银行宏观审慎管理局局长李斌回应称，试点地区目前总体上仍然处于试点测试阶段，什么时候正式推出现在还没有时间表。

2019年底数字人民币试点、测试相继在深圳、苏州、雄安、成都四地及北京冬奥会场启动。到2020年10月增加了上海、海南、长沙、西安、青岛、大连六个试点测试地区。目前数字人民币试点范围有序扩大，应用场景逐步丰富。初步验证了数字人民币在理论政策、技术和业务上的可行性和可靠性。

李斌还表示，数字人民币试点测试坚持稳妥、安全、可控原则，以受邀白名单用户小额交易为主，目前参与人数、参与笔数、净兑换的金额总体上还是比较小的。试点过程中各方面对数字人民币都有比较高的兴趣，试点地区用户的积极性比较高，试点场景现在覆盖了生活缴费、餐饮服务、交通出行、购物消费、政务服务等多个领域。下一阶段我们将根据试点参与各方的反馈，不断完善和优化数字人民币技术、业务和政策方案，深入探索数字人民币应用模式，强化数字人民币通用性和普惠性，完善产品功能和应用性，提升系统的安全性、稳定性。

昨日乐视发布公告称，收到北京证监局的《行政处罚决定书》，因公司2007年至2016年连续十年财务造假等，北京证监局对公司合计罚款2.4亿元，对贾跃亭罚款2.41亿元。

公告称，经查明，乐视网、贾跃亭等存在以下违法事实:

1. 乐视网于2007年至2016年财务造假，其报送、披露的申请首次公开发行 股票并上市（以下简称 IPO）相关文件及2010年至2016年年报存在虚假记 载;

2. 乐视网未按规定披露关联交易;

3. 乐视网未披露为乐视控股等公司提供担保事项;

4. 乐视网未如实披露贾某芳、贾跃亭向上市公司履行借款承诺的情况;

5. 乐视网2016年非公开发行股票行为构成欺诈发行。