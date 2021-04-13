蚂蚁集团将申设金融控股公司 金融业务全部纳入监管

站长之家（ChinaZ.com）4月13日 消息:今日早间，阿里巴巴于港交所发布公告，蚂蚁集团将整体申设金融控股公司，实现金融业务全部纳入监管，其中“借呗”“花呗”全部纳入消费金融公司，依法合规开展消费金融业务。

阿里巴巴在公告中表示，蚂蚁集团将整体申设金融控股公司，实现金融业务全部纳入监管;支付业务回归支付本源，坚持小额便民、服务小微定位;申设个人征信公司，依法持牌、合法合规经营个人征信业务，加强个人资讯保护，有效防范数据滥用;将“借呗”“花呗”全部纳入消费金融公司，依法合规开展消费金融业务;强化消费者权益保护，加强金融消费者适当性管理;完善公司治理，遵守公平竞争的法律规则，规范关联交易，加强风险防控，营造公平竞争的市场环境，进一步增强社会责任体系建设等。

在昨晚，蚂蚁集团回应再次被约谈，蚂蚁集团称，深刻认识到国家依法规范平台经济发展，将金融活动全部纳入金融监管，是站在全局高度、统筹发展与安全的重要举措，不仅有利于行业健康有序发展，也是维护公平竞争市场环境，推动高质量发展的内在要求。

蚂蚁集团表示将在金融管理部门的指导下，认真落实整改有关工作，确保全面规范金融业务的经营和发展，各部门约谈不仅有利于行业健康有序发展，也是维护公平竞争市场环境，推动高质量发展的内在要求。