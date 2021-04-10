我们古人常说的二十八星宿指的是什么 4月10日周六蚂蚁庄园最新答案

2021年4月10日，今天是周六，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于星宿的，问题是“我们古人常说的二十八宿指的是什么?”这个二十八星宿的意思还是有很多人不清楚的，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今天的最新答案是什么。

我们古人常说的二十八星宿指的是什么4月10日周六蚂蚁庄园最新答案

今天问题:我们古人常说的二十八星宿指的是什么?

A、28个星区

B、28颗星星

今日答案:28个星区

解析:二十八星宿，是我国古代天文学家为观测日、月、五星运行而划分的二十八个星区，由东方青龙、南方朱雀、西方白虎、北方玄武各七宿组成。上古时代我国古人在靠近黄道面的一带仰望星空，将黄道附近的星象划分成若干个区域，称之为二十八宿，又将这二十八宿按方位分为东、南、西、北四宫，每宫七宿，分别将各宫所属七宿连缀想象为一种动物，以为是“天之四灵，以正四方”。

二十八宿（“宿”，拼音:xiù，注音:ㄒㄧㄡˋ），是古代中国天文学的术语，指的是天球上黄道和天赤道附近的二十八个星座(或称星官)。这二十八个星座成为中国古代天文学赤道坐标系的重要组成部分，每一宿均以一颗恒星为距星，以此作为天文坐标，可以用来计量太阳、月亮、五大行星、彗星等运动天体的运行位置，也是观测其他恒星的基础。

此外，二十八宿也用于排列和组织中国古代星座，表示包含多个星座的一片天区。以角宿为例:角宿最初指的是赤道附近的角宿星座，以恒星角宿一为距星;后来亦指角宿天区，包括角宿星座以及与其赤经度相似的其他一些星座。

与中国古代天文学的许多概念一样，二十八宿也可以用于术数占算。特别是与七曜和动物配合，称为“禽星”。