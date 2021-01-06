茶颜悦色反诉茶颜观色不正当竞争 店铺装饰装潢构成相似

站长之家（ChinaZ.com）1月6日 消息:据澎湃新闻报道，在“茶颜观色”以商标侵权为由起诉“茶颜悦色”被驳回之后，“茶颜悦色”反诉“茶颜观色”不当竞争予以回击。

据中国庭审公开网显示，2021年1月4日，茶颜悦色以不正当竞争为由，起诉了茶颜观色。

茶颜悦色认为，被告方“茶颜观色”使用与原告店铺相似的装饰装潢，属于混淆，构成不正当竞争。请求法院判决被告停止使用与原告相同或近似装潢装饰进行广告宣传，共计赔偿220万元。

而茶颜观色辨称，自己并没有使用与原告近似的装潢装饰。即使与原告存在相似元素装潢装饰，也是使用自己的注册商标，而茶馆装饰仕女图亦是有权利基础。

目前该案仍处于审理之中。

据悉，去年4月，“茶颜观色”注册商标专用权人广州洛旗公司以长沙“茶颜悦色”商标侵权为由，向长沙市岳麓区人民法院起诉，请求法院判令“茶颜悦色”商标注册人湖南茶悦餐饮管理有限公司及授权使用人等赔偿其各项损失21万元，并在微信公众号、微博、大众点评及美团外卖平台上发表致歉声明，消除不利影响。

不过法院当时认为，“茶颜悦色”与“茶颜观色”虽仅一字之差，但两者商标在字形、含义及构图组合后的整体结构上均存在较大差异。亦与注册商标“茶颜观色”不相近似，不易混淆。