比特币大牛考虑清仓比特币 计划明年一季度抄底

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比特币大牛考虑清仓比特币 计划明年一季度抄底

2020-12-29 14:12 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月29日 消息:在经历一波暴涨之后，加密货币长期牛派、牛顿顾问公司创始人马克牛顿周一表示将考虑在一两周之内清仓比特币，并认为明年第一季度会有一些机会抄底。

虽然比特币单价在27日突破了2.8万美元大关，马克牛顿认为短期来看，比特币可能在明年1月初见顶。从比特币周线图来看，比特币总是在第四季度表现优异，但在12月底或1月初扭转走势。

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因此，他认为，明年一季度或是加密货币投资者抄底的好机会。目前，谷歌网站上比特币的搜索量同比增长了大约750%，但并未达到2017年的高峰。

近日，比特币经历了一年多以来最长的月度上涨势头。12月17日，比特币价格突破2万美元关口。12月26日。比特币价格再一次突破2.5万美元 。12月27日19:00前后，比特币突破2.8万美元，24小时涨幅达13%。短短十天内，比特币价格就从突破2万美元关口到涨破2.8万美元，涨幅高达40%。

比特币诞生于2009年，其第一次产生价格是2010年，当时它以0.0025美元的价格被购买。以2.7万美元的价格计算，比特币诞生以来的价格涨幅已达到1080万倍!

市场目前对比特币依然持看涨态度，投资者对数字货币的兴趣上升。分析师称未来十年内，比特币会出现抛物线状的上涨，预计比特币的供应数量将在2140年前后达到2100万个。

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