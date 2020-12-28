苹果或将于2021年第一季度推出采用mini-LED显示屏12.9英寸iPad Pro

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苹果或将于2021年第一季度推出采用mini-LED显示屏12.9英寸iPad Pro

2020-12-28 14:42 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月28日 消息:据DigiTimes最新报道，苹果12.9英寸采用采用mini-LED显示屏的iPad Pro将于2021年第一季度发布。

报告称，苹果已经多元化的供应链显示器和触摸面板，京东方最终获得了为iPhone提供OLED显示屏的许可，触摸面板制造商GIS（General Interface Solutions）也开始为‌iPhone‌和即将到来的‌iPad Pro‌提供触摸屏。

苹果 (3)

消息人士称，GIS分别于2020年8月和11月批准了其在中国成都的子公司提出的21.98亿新台币（7630万美元）和14.21亿新台币的投资，这些资金将专注于扩大平板电脑使用的集成触摸模块的生产能力。该子公司将再投资7.53亿新台币以改善生产线自动化。消息人士透露，该子公司目前为ipad和macbook生产集成触摸模块。

消息人士指出，除了iphone，GIS还将为2021年第一季度发布的12.9英寸‌iPad Pro‌的mini LED背光面板生产集成触摸模块。

根据传言，苹果为12.9英寸iPad‌ Pro‌准备‌Mini LED‌显示屏已经有一段时间了，这款显示器将比目前的ipad显示器有很多改进，包括更暗的黑色、更亮的亮度、更丰富的颜色和更好的对比度。

苹果

此前苹果分析师郭明錤指出，采用‌Mini LED‌‌显示屏的 iPad Pro‌将在2021年上半年推出，但从DigiTimes今天的报告表明，预计将在该时间段的早期发布。

值得一提的是，已经有几个报告称苹果正在寻求转型使用OLED显示技术。有传闻声称OLED ‌iPad Pro‌将在2021年下半年推出，但最近的一份报告声称，这一变化最早要到2022年才可能发生。

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