蚂蚁集团：将成立整改工作组 全面落实约谈要求

站长之家（ChinaZ.com）12月27日 消息:今日，针对“被金融管理部门约谈”一事，蚂蚁集团发布公告回应称，蚂蚁集团将在金融管理部门的指导下，成立整改工作组，全面落实约谈要求，规范金融业务的经营和发展。蚂蚁集团已立即着手制定整改方案和工作时间表，并将在过程中及时寻求监管的指导。

此外，蚂蚁集团还表示，在整改过程中将坚持「两不加、两不降」原则:不增加消费者成本、不增加金融机构等合作伙伴成本;不降低消费者服务体验、不降低风险防范标准和要求。

12月24日，中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家外汇管理局表示，将于近日约谈蚂蚁集团，督促指导蚂蚁集团按照市场化、法治化原则，落实金融监管、公平竞争和保护消费者合法权益等要求，规范金融业务经营与发展。

今日，中国人民银行副行长潘功胜对金融管理部门约谈蚂蚁集团一事进行了回应。潘功胜表示，本次约谈蚂蚁集团的主要内容是对蚂蚁集团重点业务领域提出整改要求:一是回归支付本源，提升交易透明度，严禁不正当竞争。二是依法持牌、合法合规经营个人征信业务，保护个人数据隐私。三是依法设立金融控股公司，严格落实监管要求，确保资本充足、关联交易合规。四是完善公司治理，按审慎监管要求严格整改违规信贷、保险、理财等金融活动。五是依法合规开展证券基金业务，强化证券类机构治理，合规开展资产证券化业务。

潘功胜称，蚂蚁集团目前经营中存在的主要问题包括了:公司治理机制不健全;法律意识淡漠，藐视监管合规要求，存在违规监管套利行为;利用市场优势地位排斥同业经营者;损害消费者合法权益，引发消费者投诉等。

以下为蚂蚁集团公告全文:

12月26日，蚂蚁集团接受了金融管理部门的约谈。蚂蚁集团会在金融管理部门的指导下，成立整改工作组，全面落实约谈要求，规范金融业务的经营和发展。

蚂蚁集团将积极对照和落实监管要求，坚守服务实体经济和人民群众的本源，遵循市场化、法治化的原则，健全公司治理、梳理相关业务和机制、提升法律法规意识和水平、扩大开放共赢力度和范围、加强消费者权益保护，全面提高业务经营的合规水平和社会责任意识。蚂蚁集团已立即着手制定整改方案和工作时间表，并将在过程中及时寻求监管的指导。

在全力保证业务合规的同时，蚂蚁集团会加强业务风险管控，保持业务连续性和服务质量。在整改过程中坚持「两不加、两不降」原则:不增加消费者成本、不增加金融机构等合作伙伴成本;不降低消费者服务体验、不降低风险防范标准和要求。

蚂蚁集团感谢金融管理部门对于公司的指导和帮助。我们将利用此次契机，夯实企业合规发展的根基，在服务实体经济和遵从金融监管的前提下，坚持守正创新，坚持服务小微，通过发展金融科技助力提高金融服务效率和普惠性，并不断提升国际竞争力，为构建双循环新发展格局贡献力量。

蚂蚁集团

2020年12月27日