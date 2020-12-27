​央行副行长就约谈蚂蚁集团答记者问

站长之家（ChinaZ.com）12月27日 消息:据中国人民银行公众号报道，今日，中国人民银行副行长潘功胜对金融管理部门约谈蚂蚁集团一事进行了回应。

潘功胜表示，本次约谈蚂蚁集团的主要内容是对蚂蚁集团重点业务领域提出整改要求:一是回归支付本源，提升交易透明度，严禁不正当竞争。二是依法持牌、合法合规经营个人征信业务，保护个人数据隐私。三是依法设立金融控股公司，严格落实监管要求，确保资本充足、关联交易合规。四是完善公司治理，按审慎监管要求严格整改违规信贷、保险、理财等金融活动。五是依法合规开展证券基金业务，强化证券类机构治理，合规开展资产证券化业务。

潘功胜称，蚂蚁集团目前经营中存在的主要问题包括了:公司治理机制不健全;法律意识淡漠，藐视监管合规要求，存在违规监管套利行为;利用市场优势地位排斥同业经营者;损害消费者合法权益，引发消费者投诉等。

此外，潘功胜还表示，未来监管的政策取向将遵循以下原则:一是坚决打破垄断，纠正、查处不正当竞争行为，维护公平竞争市场秩序。二是坚持所有金融活动必须依法依规纳入监管，坚持金融业务必须持牌经营，坚持对各类违法违规行为“零容忍”。三是坚持“两个毫不动摇”，依法保护产权，弘扬企业家精神，激发市场主体活力和社会创造力，增强我国金融科技企业在全球的核心竞争力。

12月24日，中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家外汇管理局表示，将于近日约谈蚂蚁集团，督促指导蚂蚁集团按照市场化、法治化原则，落实金融监管、公平竞争和保护消费者合法权益等要求，规范金融业务经营与发展。

当时，蚂蚁集团方面回应称，已收到监管部门的约谈通知，将认真学习和严格遵从监管部门的要求，不折不扣地做好相关工作的落实。