特斯拉正在招聘欧洲多个国家的能源安装专家，拓展能源业务

站长之家（ChinaZ.com）12月24日 消息:特斯拉除了在电动汽车领域有着相当大的影响力之外，在太阳能技术、储能系统等可持续能源方面也有不少业务涉及。最新消息显示，特斯拉正在扩大其在欧洲的能源业务，在欧洲新增了与能源安全领域相关的新职位。

在几天前，特斯拉在其网站上发布了现场服务技术员的招聘信息，显示该公司正在寻找工作地位于希腊雅典、法国科西嘉岛和克罗地亚萨格勒布的专家。

职业描述为:“特斯拉基础设施团队正在寻找雅典的现场服务技术人员，以为我们的储能产品安装和维修过程中提供诊断支持”。这些岗位人员需要使用特斯拉的尖端产品进行维护、故障排除和工业设施维修，这些设施可能是正在建设中，也可能是已经建设好的。

除此之外，这次招聘岗位的职责还有:

特斯拉网络运营中心与授权承包商的对接，后者负责对其固定存储产品进行维护;监控特斯拉服务提供商网络执行的调试，服务，测试和验证操作，对设备以及整个工业系统进行故障排除;通过查看储能设备记录的数据，调试系统并执行远程故障诊断。

特斯拉正在迅速扩展其能源业务，因此已在世界各地增加了很多招聘岗位。目前欧洲能源存储市场十分巨大，因为该地区正在转向可再生能源，需要将太阳能、风能等进行存储。