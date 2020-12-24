高铁计次票上线 今日起在成渝、京沪高铁试行推出

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 热点 > 关键词 > 高铁最新资讯 > 正文

热点：高铁计次票上线 今日起在成渝、京沪高铁试行推出

2020-12-24 15:14 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月24日 消息:今日，中国铁路宣布，于12月24日起在成渝高铁、京沪高铁试行推出计次票和定期票产品。

QQ截图20201224151538.jpg

据介绍，计次票、定期票是铁路部门推出的新型票制产品，持有者可在规定的有效期内，乘坐规定次数的、购买产品时指定发到站及席别的列车。可通过12306网站和“铁路12306”手机APP实名购买。同时，该产品仅向已通过身份信息和手机号码核验的12306注册用户开放。注册用户可为本人和本人账户下已通过身份信息及手机号码核验的乘车人购买。

QQ截图20201224151447.jpg

需要注意的是，同一乘车人最多只能同时购买两个相同发到站的计次票或定期票，但可以同时购买多个不同发到站的计次票或定期票。此外，计次票或定期票不能转让或共用，仅限乘车人本人使用。乘车人仅限在购买时指定的发到站使用，预约或乘坐购买时指定的席别，并且不得在中途站上下车或越站使用，不得跨席别使用。同一乘车人仅限启用一个相同发到站的产品，但可启用多个不同发到站的产品。

退款方面，产品未启用乘车的，购买人可通过原购买渠道申请退款，购买后30天内仍未启用乘车的，系统将自动全额退款。

价格方面，京沪高铁二等座90天内20次乘坐价格为11240元，相当于单次562元。23日起京沪高铁实行浮动票价，如按二等座最高价598元来算，计次定期票二等座一次可优惠36元。

  • 高铁计次票上线相关资讯推荐
关键词：

  • RTX 3060 Ti游戏跑分多少 RTX3060 Ti DX12游戏跑分成绩

    RTX3060 Ti游戏跑分多少？此前根据爆料者APISAK的消息，英伟达即将推出的RTX3060Ti已经出现在了Geekbench上。Geekbench4 的OpenGL跑分平台上已经有两个RTX3060 Ti的跑分，成绩为 326000 左右。RTX3060 Ti这款显卡还没有得到NVIDIA官方确认，但是现在已经出现在DX12游戏《奇点灰烬》基准测试数据库当中，测试显示了它与RTX3070 性能对比，测试结果显示这款中端产品的性能比大部分基于图灵架构的NVIDIA显卡都要好。

    RTX3060Ti

  • RTX 3060 Ti

    今日早间，英伟达正式发布了GeForce RTX3060Ti 显卡。外形上，RTX3060Ti延续了3070Ti的外观，两颗风扇被S型金属骨架分割，周围被散热鳍片包围，厚度只有49mm。

    RTX3060Ti RTX 显卡

  • RTX 3060 Ti 3DMARK 跑分成绩多少 RTX3060 Ti性能怎么样

    RTX3060 Ti 3DMARK 跑分成绩多少?据 VideoCardz 的消息，英伟达 RTX3060Ti 将于12月1日解禁评测，12月2日正式发布。RTX3060Ti 具有8GB 的 VRAM，最大时钟速度为1.67GHz。后者在定制卡和 Founders Edition 版本之间会有所不同，但过去的泄漏表明 NVIDIA 将以 Founders Edition 的大致时钟速度运行。现在，外媒在评测者那里得到了 RTX 3060Ti 的3DMARK 跑分信息。

    RTX3060Ti 英伟达

  • RTX3060 Ti发售时间多少钱 RTX3060 Ti性能功耗配置参数介绍

    RTX3060Ti发售时间多少钱？根据外媒 VideoCardz 的消息，万丽 RTX3060 Ti 的商品介绍页面流出，曝光了 RTX3060 Ti 的完整参数。万丽 RTX3060 Ti 搭载了4864 CUDA 核心，主频和加速频率分别是1410 和1665MHz，显存为14Gbps 的8GB GDDR6 显存，显存位宽256bit。

    RTX3060Ti 显卡

  • RTX3060 Ti性能功耗发售时间多少钱怎么样 RTX3060 Ti 完整规格曝光

    RTX3060Ti性能功耗发售时间多少钱？安培家族迄今最便宜的卡RTX3060 Ti还有一周就要发布了。本周早些时候，Videocardz 发布了照片，将 RTX3060 Ti 与 RTX2080 SUPER 的性能进行了比较，然后在网站上发布了 Founders Edition 卡的图片。 RTX3060 Ti 也已经出现在 Geekbench 上，确认了有关即将推出的预算Ampere卡的几个方面。

    RTX3060Ti

  • 今起部分高铁车次购票可选静音车厢 电子设备禁止外放

    2020年12月24日起，铁路部门在京沪高铁、成渝高铁的部分车次试点“静音车厢”服务。今日起，旅客通过铁路12306网站、手机App、自动售票机等渠道购买京沪高铁、成渝高铁指定车次车票时，如需提供“静音车厢”服务，可根据系统提示自愿选择购买“静音车厢”车票，“静音车厢”设在3号车厢（二等座车）。旅客乘坐“静音车厢”时，需遵守“静音”约定。

    高铁 静音车厢 铁路

  • 容声冰箱高铁冠名专列首发仪式在深圳北站隆重举行

    近日，容声冰箱正式推出以容声冰箱冠名的品牌高铁列车，通过高铁向乘客提供一个了解、接触容声冰箱的机会和平台。作为冰箱行业的领军品牌，容声冰箱一直是行业内潮流的风向标，本次容声冰箱高铁冠名专列的开通不仅实现了品牌方面的爆破式传播，更将为中国亿万家庭打造健康饮食新生态的理念深入人心。老树新花｜容声持续发力的恢弘品牌之路本次开启的容声冰箱高铁冠名专列，通过高铁列车多类型的品宣形式，从车身彩贴、头片、桌贴、

    容声冰箱

  • 高铁速度这么快却不用安全带主要是因为什么 支付宝蚂蚁庄园12月15日答案

    2020年12月15日，今天是周二，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题更新了，问题是“高铁速度这么快却不用安全带主要是因为什么？”这个问题其实还是很容易选择的，下面就来为大家分享一下正确的答案。

    蚂蚁庄园

  • 英伟达宣布 RTX 3060 Ti 正式上市销售，售价 399 美元

    英伟达日前正式发布被称为「真香」显卡的 NVIDIA GeForce RTX3060Ti，公版售价为399美元，其性能比去年推出的 GeForce RTX2080SUPER 更高，后者的售价为699美元。

    RTX3060Ti 英伟达 显卡

  • 英伟达RTX3080Ti推迟到明年2月发布，将RTX3060 12GB推迟到1月

    尽管RTX30系列依然存在缺货的状态，英伟达仍计划在2021年初发布新的RTX30系列显卡。原本有消息称在2021年1月份会发布的RTX3080（20GB）版本实际上是具有4GB VRAM的RTX3090，预计会在更晚一些时候发布，不过最新的消息显示，英伟达会在明年1月初发布12GB的入门级RTX3060显卡。

    英伟达 RTX3080Ti RTX3060

  • OSIM傲胜携手东方明珠230空中酒店，带您进入低调的无尽奢华世界

    说到酒店，很多人首先想到的便是歇脚之处or睡眠场所。随着经济社会发展与消费升级，消费者对酒店服务和品质的要求也随之提高，现代酒店不再局限于住宿、餐饮，而是以越来越完善服务配置，多元化的功能设计，成为让人卸下疲惫，身心放松的享受之地。酒店中的顶配——东方明珠 230 空中酒店更是其中的佼佼者。该酒店霸气独占东方明珠塔上一整颗球，因距离地面足足有 230 米，而得名“ 230 空中酒店”，凭借“上不连天，下不连地，悬?

    OSIM 东方明珠230空中酒店

  • 宁美带你云品鉴NVIDIA GEFORCE RTX 3060Ti主机，小钰直播品鉴游戏送福

    12月12日，NVIDIA中国区产品经理吕壮、英雄联盟官方主持人小钰、宁美资深主播当当当齐聚宁美天猫官方旗舰店直播间，在线云品鉴GEFORCE RTX 3060 Ti显卡，并放送多重福利，为水友们带来了一场精彩、有趣的直播互动盛宴！直播品鉴GEFORCE RTX 3060 Ti在宁美天猫官方旗舰店直播间，NVIDIA中国区产品经理吕壮在线向水友们“爆料”30系列显卡背后的“黑科技”力量，GEFORCE RTX 3060 Ti显卡采用NVIDIA Ampere架构，支持光线追踪，并支持

    宁美

  • 从污水厂月薪2300到年薪18W架构师，来马哥教育我做对了

    你好，今天想讲讲我的真实故事，希望能对正在奋斗的朋友们有帮助。多年前，我只是个污水厂的工人，月薪只有2300，通过努力，我一步步成长为Linux工程师，月薪也从 2300 到年薪18W，听着是不是有些神奇？今天就和大家分享一下我自己的经历。开始时的焦虑我 07 年毕业于海南一所专科学校的计算机专业，毕业后先后做过复印机维修、防雷工程、工地文员、电脑维修、网吧网管。每一份工作做的时间都不长，半年到一年，工资也不高， 07 年

    在线教育

  • 华硕TFU A17游戏本曝光：搭载R7-5800H和RTX3060

    国外爆料者momomo_us发现了一款华硕TUF A17游戏本电脑，该笔记本电脑配备AMD Ryzen7-5800H处理器和英伟达GeForce RTX3060移动GPU，目前这些硬件都未正式发布，因此更加令人期待。

    华硕 RTX3060 AMD

  • Bluehost 12.12 不限流量虚拟主机低至23.6元

    距离“11.11光棍剁手节”已经过去一个月了，躲过了双十一，躲不过双十二。仿佛昨天还在回味双十一的土，双十二就接踵而至。每逢双十二商家也是纷纷推出促销活动吸引消费者，大力积攒品牌人气，促销热潮一波接一波。对于我们站站来说，这个季节无疑是幸福的，我们可以根据自己的年度计划，在这个时间段规划来年的成本计划，除此之外，这个季节可以极大降低站长的硬性成本开销。本文笔者继网络星期一之后，继续为大家带双十二活动的?

    Bluehost 虚拟主机

  • 《原神》1.2全新版本更新将在1223日发布 即将上线新地图和新角色

    由米哈游研发的开放世界动作RPG游戏《原神》今日表示即将12月23日推出1.2版本更新“白垩与黑龙”，并公开了首个新地图扩展区域“龙脊雪山”的详细情报。玩家们将可以在PC，Android，iOS，PlayStation4以及透过向下兼容版本在PlayStation5上进入龙脊雪山，在充满新生物，秘密，宝藏且危机四伏的龙脊雪山 中，展开冒险旅程。

    原神

  • 绝地求生1223日更新内容汇总 12.23吃鸡更新维护公告

    2020年12月23日，在今天，绝地求生开启了周三的例行更新维护，此次的更新维护内容是修复了一些运输机的bug，下面就来为大家分享一下绝地求生的更新维护公告。

    绝地求生

  • 阴阳师体验服1223日更新维护公告 协同对弈新功能上线

    阴阳师体验服在12月23日开启了更新维护，此次更新的内容还是比较多的，有新的活动和新的功能上线，下面就来为大家详细的介绍一下阴阳师的更新维护公告。

    阴阳师体验服

  • 蚂蚁庄园今日答案12.23 传统小吃驴打滚主要是用什么做的

    2020年12月23日，在今天支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于名小吃的，问题是“传统小吃驴打滚主要是用什么做的？”这个驴打滚很多人都听说过，但是没吃过的人估计还是大部分，下面就来为大家详细的科普一下这个驴打滚。

    蚂蚁庄园 蚂蚁庄园今日答案

  • “双12”福利上线！夹机小占开启欢乐制燥

    双十一“剁手”，双12怎么玩?近年来潮流娱乐门店兴起，给年轻群体带来了更多消费选择。夹机小占是十二栋2020年推出的子品牌，是新一代夹娃娃网红店，首店分别落地北京世贸天阶和广州天河区时尚天河商业广场，主要面向三、四线城市。凭借"全球潮玩、原创玩法、国潮格调"，夹机小占一经问世就受到了年轻群体的喜爱。 夹机小占是一个融合了IP文化、潮流娱乐和数字化技术应用于一体的综合休闲娱乐空间。门店淘汰了传统投币夹娃娃的玩?

    夹机小占
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
高通骁龙处理器排名 大松5G手机 格力手机 PCP 手机CPU天梯图 SEM STP 4p PUGC PUGC生态 PGC

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM