高铁计次票上线 今日起在成渝、京沪高铁试行推出

站长之家（ChinaZ.com）12月24日 消息:今日，中国铁路宣布，于12月24日起在成渝高铁、京沪高铁试行推出计次票和定期票产品。

据介绍，计次票、定期票是铁路部门推出的新型票制产品，持有者可在规定的有效期内，乘坐规定次数的、购买产品时指定发到站及席别的列车。可通过12306网站和“铁路12306”手机APP实名购买。同时，该产品仅向已通过身份信息和手机号码核验的12306注册用户开放。注册用户可为本人和本人账户下已通过身份信息及手机号码核验的乘车人购买。

需要注意的是，同一乘车人最多只能同时购买两个相同发到站的计次票或定期票，但可以同时购买多个不同发到站的计次票或定期票。此外，计次票或定期票不能转让或共用，仅限乘车人本人使用。乘车人仅限在购买时指定的发到站使用，预约或乘坐购买时指定的席别，并且不得在中途站上下车或越站使用，不得跨席别使用。同一乘车人仅限启用一个相同发到站的产品，但可启用多个不同发到站的产品。

退款方面，产品未启用乘车的，购买人可通过原购买渠道申请退款，购买后30天内仍未启用乘车的，系统将自动全额退款。

价格方面，京沪高铁二等座90天内20次乘坐价格为11240元，相当于单次562元。23日起京沪高铁实行浮动票价，如按二等座最高价598元来算，计次定期票二等座一次可优惠36元。