经过9.6万次搜索后发现，谷歌正“杀死”美国地方媒体

站长之家(ChinaZ.com) 12月24日 消息:在美国各地，地方新闻机构正在消失。更可悲的是，哪些欺骗性和操纵性的媒体正逐步取代了地方新闻机构。

如今，美国地方新闻机构比以往任何时候都更依赖于吸引读者的注意力，从而产生在线广告收入。但在一项新研究中，发现谷歌新闻（Google News ）将读者引导阅读大型全国性媒体文章，而不是地方媒体。

地方媒体很难出现在谷歌新闻结果首页

华盛顿邮报对谷歌新闻进行了一项调查，测试了一组查询在美国不同县的搜索结果。测试的方法为，在查询内容的时候，分别将浏览器的位置更改为美国的每个县。然后使用类似关键字来搜索和收集谷歌上许多不同主题的新闻结果。

华盛顿邮报使用的问题主要是关于地方性的话题，如“市长”和“校董事会”，以及广泛关注的话题，如“总统”和“政府停摆”等等。接着将查询新闻结果来源媒体划分为“全国”或“本地”。

例如，《今日美国》将被归类为全国性的报纸，而《波特兰论坛报》则是地方性的报纸。该调查一共进行了大约9.6万次搜索，并从1200多万条搜索结果中筛选出了近9000个渠道来源。

调查结果很明显，关于查询本地内容的搜索结果会展示较多地方媒体站点，但一旦是一些比较广泛的查询内容，展示主要来源则是全国性媒体站点。

研究人员发现，很少有人会看搜索结果第一页以外的内容;事实上，大多数人只会看前一两个链接。而谷歌新闻在搜索结果的顶部通常更多展示了全国性媒体，即使是地方性的搜索也是如此。

举个例子，调查研究了谷歌新闻在2020年大选前（10月26日）“提前投票”的地方和全国搜索结果的比例。一些搜索这个词的人无疑希望得到关于当地或州的提前投票信息。

然而在前面10个搜索结果中，只有20%来自当地媒体。全国媒体是最常见的搜索结果来源，因此更有可能被点击。另外，在前两个搜索结果中，全国性媒体的报道出现的几率为56%。大概74%的时间里，谷歌新闻展示首选来源几乎全国性媒体。

该研究还调查了搜索结果中显示的当地新闻来源的数量是否会受当地新闻媒体数量多少的影响。得出的结论是，无论一个地区地方媒体数量多与少，在谷歌新闻搜索结果中看到当地新闻媒体的机会是一样的。

全国性媒体获得更多关注

那么究竟是什么造成了这种差距呢?拥有大量读者或粉丝的媒体来源更受谷歌新闻青睐。

为什么会是这样呢?首先，谷歌新闻的算法似乎经过了调整，会优先展示全国媒体内容。因此，本地新闻媒体在搜索页面上的位置很少。

其次，即使面对一些可能寻找地方新闻的话题，谷歌新闻似乎仍不会改变其优先支持大型全国性新闻机构的模式。这表明搜索算法不考虑主题，也没有做出任何努力来帮助地方新闻媒体提高搜索结果的排名。

一些成员呼吁国会成立一个专家委员会，来帮助解决这些问题。但最终能否取得效果却很难说了。

值得一提的是，越来越多的美国人转向Facebook和其他社交媒体平台来获取新闻。但对于YouTube、Twitter和Facebook的算法如何向用户推荐内容，以及其它新闻门户如何选择和组织内容，人们知道的就更少了。鉴于很大一部分比例的美国人依赖这些平台获取新闻，他们比谷歌新闻更能影响公民的新闻来源、政治理解和常识。