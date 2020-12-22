SK创新加大在美国的电池业务，投资约1.1万亿韩元建立第二座电池厂

站长之家（ChinaZ.com）12月22日 消息:全球多家科技巨头在近期纷纷加大在电池领域的投资和研发，韩国的SK创新就宣布将加大在美国的电池业务，投资约1.1万亿韩元在乔治亚州建立第二座电池厂。

SK创新公司董事会于12月18日决定担保2021年1月由SK Battery America（SKBA）发行的价值10928亿韩元的绿色债券。SKBA计划将这笔资金用于建设其第二座电动汽车电池工厂。

SK创新于2019年在佐治亚州开始建设一个9.8GWh的电池工厂，这是其第一家工厂，并决定在2020年初建造第二家工厂。第二家工厂的厂房于2020年7月破土动工，2023年推出电池。

第二座工厂的建设成本为15亿美元，该公司的董事会于2020年4月批准了9000亿韩元的执行计划，将为建设第一座和第二座电池工厂进行的投资总额定为3万亿韩元。从长远来看，SK创新在美国的两座工厂总共投资50亿美元。

到2023年，SK创新在美国的产能将达到21.5GWh，足以为43万辆电动汽车提供动力。如果完成两座美国电池工厂的建设，该公司的全球电池生产能力将上升到80.5GWh。SK创新目前在电动汽车电池业务方面的积压订单已超过50万亿韩元。到2023年，其年生产能力预计将达到85GWh，到2025年将达到100GWh。