波兰第一家电动汽车工厂确定，明年开始动工建厂

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波兰第一家电动汽车工厂确定，明年开始动工建厂

2020-12-22 11:38 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月22日 消息:波兰第一家电动汽车工厂将建在该国南部小镇Jaworzno，该工厂的动工仪式定于2021年，并于2024年开始生产。今年 7月，波兰电动汽车公司（EMP）展示了两款将要生产的电动汽车原型。

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波兰电动汽车公司（EMP）表示，该项目的选择和政府财政支付将是其有可能在2021年秋季开始投资。

投资人称，最初定于2023年开始投产，但现在计划装配线在2024年开始启动。该公司尚未透露计划的生产能力，但已经宣布提供约15000个工作岗位，其中包括工厂本身的3000个工作岗位以及与供应商和分包商的12000个工作岗位。

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波兰电动汽车公司国有能源集团PGE，Tauron，Enea和Energa拥有。该公司还是未来波兰电动车Izera的开发商。已经公布的两款电动汽车车型来看，该车型将尽可能使用波兰供应商的零部件。不过一些核心部件还是会采购国外的公司，比如合作伙伴德国EDAG。

在今年公布的电动汽车型号显示，一共有两种电池组型号，分别是装配40kWh和6kWh的电池型号，同时能够在30分钟内在相应的快速充电站充电至80%。制造商表示，预期续航里程为400公里，计划中的下一款是紧凑型汽车和SUV。

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